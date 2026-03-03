川崎市域の企業体で構成される合同会社「タカツクラフト」との協働によるK-NICの新スタートアップ成長支援プログラム「モノづくりマッチング相談」を開設します。

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が川崎市から運営受託するKawasaki-NEDO Innovation Center（所在地：神奈川県川崎市 以下、K-NIC）は、2026年3月3日（火）より、川崎市域の企業体で構成される合同会社「タカツクラフト」と協働し、モノづくりに関する課題を持つスタートアップなどを対象とした新プログラム「モノづくりマッチング相談プログラム」を新規開設します。

K-NICはディープテック領域をメインにさまざまな技術シーズを持つ起業家などを対象とした起業支援を行っています。昨今高まっている製造ノウハウへの需要にこたえるべく、「タカツクラフト」と協働し、本プログラムを運営します。

川崎市内への産業の発展に貢献し、設備の乏しいスタートアップの社会実装へ向けた支援体制を強化いたします。

合同会社タカツクラフトとは

タカツクラフトは、約300社の地域企業で構成する県下でも稀な異業種の組合「高津工友会」に属するメンバーで構成された、個性あふれる企業ユニットです。

中小企業の町工場が数多く点在するモノづくりの原点を垣間見ることのできる職人の街、川崎市高津区を中心として活動しています。

地域産業の発展を目指し、メンバーの持つ多様なスキルを結集し、新たなモノづくりの可能性を追究していきます。

タカツクラフト公式Webサイト：https://www.takatsucraft.com/

プログラム概要

K-NICとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/470_1_3b644b906693029ae16d621ac88c4e79.jpg?v=202603031151 ]ディープテック・スタートアップの起業支援拠点の中核

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、川崎市、公益財団法人川崎市産業振興財団の３者連携により運営する起業家支援拠点です。独自の技術や新しい分野に挑戦する人をワンストップで発掘・支援し、 様々なサービスを通じて”世界の最先端”を創造するあなたのパートナーとなります。

公式Webサイト：https://www.k-nic.jp/

ツクリエとは

スタートアップサイドでいこう

ツクリエは事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

URL：https://tsucrea.com/

