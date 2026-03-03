【導入事例】 株式会社ベイジが「Backlog」で実現した、顧客・外部パートナーと“ワンチーム”のプロジェクト管理

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ(https://nulab.com)（本社：福岡県福岡市、以下 ヌーラボ）が提供するプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog(https://backlog.com/)」は、採用マーケティング支援やBtoB企業のウェブサイト制作を手がける株式会社ベイジ（本社：東京都世田谷区、以下 ベイジ）に導入され、顧客や外部パートナーを含めたプロジェクト管理基盤として活用されています。

コロナ禍を契機に顕在化した「タスクの抜け漏れ」という課題に対し、Backlogを活用した可視化と情報の一元管理を実施。その結果、抜け漏れの解消、コミュニケーションコストの削減、工数の可視化による見積精度向上を実現しています。

※以下、事例取材記事『タスクの「抜け漏れ」をゼロに。顧客も外部パートナーも“ワンチーム”で進めるBacklogプロジェクト管理術(https://backlog.com/ja/customers/case-study-baigie/)』よりコメントを抜粋・編集・再構成。

■ 「Backlog」を導入した背景

ベイジは「顧客の成功を共に考える」を掲げ、戦略フェーズから深く関わるウェブ制作・コンテンツプロデュースを行っています。Backlog導入以前は、プロジェクト管理に明確な専用ツールを用いておらず、スプレッドシートなどで対応していました。

2020年、コロナ禍によるリモートワーク移行をきっかけに、プロジェクト進捗の可視化が急務となります。従来の運用ではタスクが流れてしまい、「抜け漏れ」が頻繁に発生していました。これらの課題を解消するため、進捗の可視化やアラート機能、チャット連携を備えたBacklogを導入し、短期間のトライアルを経て本格運用に至りました。

■ 「Backlog」を活用した取り組み

顧客・外部パートナーと同一プロジェクトで運用

現在、Backlogのプロジェクト数は100以上、アカウント数は約400ユーザーにのぼります。ベイジでは、社内用と顧客用でプロジェクトを分けず、同一プロジェクト上でタスク管理・進捗共有・日々の連絡を実施。顧客や外部パートナーも同じ環境に参加し、制作プロセスや進捗状況を同じ視点で確認できる体制が構築されています。

タスクの一括登録とガントチャート管理

プロジェクト開始時にすべてのタスクを登録し、ガントチャートで工程を管理。ステータス更新による進捗可視化によって、タスクの抜け漏れ防止と報告負担の軽減が図られています。さらに、チャットツールと連携することで、タスク登録や返信が自動通知される仕組みも整備されています。

社内施策・ナレッジの集約

顧客案件に加え、社内施策の管理にもBacklogが活用されています。期限日設定によって後回しになりがちな施策を可視化し、着実な推進につなげています。また、Wiki機能を活用し、社内ナレッジやルールを集約することで、情報をストックする文化も醸成されています。

■ 株式会社ベイジ 担当者のコメント

左から 株式会社ベイジ 執行役員 今西氏、プロデューサー 大舘氏、エンジニア 瀬尾氏

Backlog導入前の課題だった“タスクの抜け漏れ”は解消されました。業務の可視化が進み、全体として効率化できています。

社内だけでなく、顧客や外部パートナーとも同じプロジェクトで運用することで、コミュニケーションコストも大幅に削減されました。工数の可視化が進んだことで、見積精度が向上したことも大きな効果です。Backlogは、単なるタスク管理ツールではなく、クライアントやパートナーと“ワンチーム”になるためのコミュニケーション基盤だと考えています。

今後、労働人口が減少するにつれ、働く“チーム”を構成するメンバーや雇用形態は、どんどん多様化すると言われています。ヌーラボは、このような環境下において、所属や立場が異なる人たちでチームを形成する場面が増え、共通の目標に向かって作業を効率的に進めるための、「チームワークマネジメント(https://nulab.com/ja/teamwork-management/)」が必要になると考えています。

今後も、多種多様な職種・業種、規模のチームで働くお客さまが、活用ニーズや環境に合わせた使い方を実現できるよう、Backlogを初めとしたヌーラボサービスの改善を行っていく予定です。

■ ヌーラボが提供するサービスについて

ヌーラボは、異なる職種や違う部門のメンバーで形成されたチームが共通の目標に向かって自律的に協働し、組織全体の生産性を向上させる「チームワークマネジメント(https://nulab.com/ja/teamwork-management/)」を提唱し、PDCAがスムーズに回るための包括的なサービスを提供しています。

