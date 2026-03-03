テラーノベル発の人気小説がコミカライズ！『マウントリベンジ～破滅するまで見ていてあげる、サレ妻の復讐～』が3月3日よりコミックシーモアで先行配信スタート

株式会社テラーノベル

株式会社テラーノベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：蜂谷宣人）は、株式会社トーハン(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川上浩明)と共同設立したコミックレーベル「テラーコミックス」にて、テラーノベル発の人気小説『マウントリベンジ』を『マウントリベンジ～破滅するまで見ていてあげる、サレ妻の復讐～』としてコミカライズし、コミックシーモアでの先行配信を2026年3月3日より開始することをお知らせします。

また本作品の公開を記念し、Freedia コミック／ノベル編集部のX（旧Twitter）アカウントでは、2026年3月13日よりフォロー＆RPキャンペーンを実施します。

先行配信プラットフォーム：コミックシーモア（ https://cmoa.jp/ ）

先行配信開始日：2026年3月3日（火）

※配信の予定等は予告なく変更になる場合があります。

「テラーコミックス」作品について

マウントリベンジ～破滅するまで見ていてあげる、サレ妻の復讐～

(C)甘味みつ・雪乃サト・瑠璃マリコ/Freedia・テラーノベル

モデルを引退し、アパレル企業で働く朝倉凪子には、同じ会社の営業部で働く良輔という夫がいた。夫婦共働きで忙しいながらも、平凡で幸せな結婚生活を送っていると信じていた凪子だが、その思いはあっけなく崩れ落ちる。良輔が同じ会社の塩崎絵里奈と不倫していることがわかり、絵里奈は隠そうとする素振りもない。何かと凪子を挑発し、マウントをとってくる絵里奈に対し、凪子は闘うことを決意する――。

テラーノベルで人気を博した瑠璃マリコの同名小説を待望のコミカライズ！

原作：瑠璃マリコ（テラーノベル）（ @rurimariko(https://x.com/rurimariko) ）

漫画：甘味みつ（ @kanmimitsu(https://x.com/kanmimitsu) ）

構成：雪乃サト

小説掲載：テラーノベル（原題『マウントリベンジ』： https://teller.jp/se/2l71gn06z87kz-8281565538 ）

コピーライト：(C)甘味みつ・雪乃サト・瑠璃マリコ/Freedia・テラーノベル

シーモアで読む :https://www.cmoa.jp/title/351002/

コミック「マウントリベンジ」配信記念 フォロー＆RPキャンペーン

実施期間：

2026年3月13日（金）～3月23日（月）



応募方法：

１. X アカウント「Freedia コミック／ノベル編集部【公式】（@tohanfreedia(https://x.com/tohanfreedia)） 」をフォロー

２. 同アカウントが3月13日（金）18時に投稿するキャンペーン投稿をリポスト

３. #復讐拡散中 のハッシュタグをつけて投稿すると当選率UP

当選発表：キャンペーン終了後、「@tohanfreedia(https://x.com/tohanfreedia)」からの X のダイレクトメッセージで当選者個別に連絡

賞品：

「えらべる Pay(R)️」1,000 ポイント（20名様）

「テラーコミックス」について

■ レーベル名：テラーコミックス

■ サービスページ：https://www.tohan-freedia.com/label/teller-comics/

設立の背景はこちらのリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000023974.html)をご覧ください。

株式会社 トーハン 会社概要

・主な事業内容：

書籍、雑誌、教科書、その他の出版物の取次販売、ならびにこれに関する物流業務

音楽・映像ソフト、ゲームしソフト、玩具、雑貨類、事務用品、教育用品、音楽用品、視聴覚機器、什器備品の取次販売、ならびにこれに関する物流業務

SAシステムの開発、販売および各種情報提供業務

出版物の輸出入、版権取引仲介業務

カフェ、フィットネスジム、コワーキングスペースの運営

不動産の賃貸借・管理運営・その他新規事業

・本社所在地：東京都新宿区東五軒町6-24

・代表取締役社長： 川上浩明

・コーポレートサイト：https://www.tohan.jp/

株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）

テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、マンガパブリッシング事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。

「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。

今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。

・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業

・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３

・代表者：蜂谷宣人

・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp

・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact

*ショートドラマ共同製作や小説、マンガパブリッシングにおけるパートナーシップにご関心がある企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。

（大変恐れ入りますが、セールス目的のご連絡はお控えください。）