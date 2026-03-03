「COHINA」×「Healthy DENIM」シルエットとプロポーションが出会う、初の限定コレクション

株式会社EGBA

株式会社EGBA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：帰山 元成）が展開する身長150cm前後の女性に向けたブランド「COHINA」は、日本発のデニムブランド「Healthy DENIM」との初のコラボレーションアイテムを、2026年3月4日（水）20:00より発売いたします。



シルエットに定評のある「Healthy DENIM」と、サイズ設計に強みを持つ「COHINA」

「Healthy DENIM」は “Styling the denim for everyday life” をコンセプトに掲げ、

日本人女性の体型に寄り添う美しいシルエット設計と、柔らかく快適な穿き心地を両立するデニムブランドです。カジュアルでありながらどこか洗練された印象を与えるバランス感覚は、多くのファッション感度の高い女性から支持を集めています。

一方「COHINA」は、「あなたに陽が当たる服」をコンセプトに、

150cm前後の女性に向けて“丈だけではなく、全体のバランスを整える設計”を追求してきました。

今回のコラボレーションは、

“美しいシルエットをつくるブランド”と“プロポーションを整えるブランド”の出会い。

互いの専門性が重なることで実現した取り組みです。

“サイズダウン”ではなく“再設計”というアプローチにて、本コレクションでは「Healthy DENIM」の人気モデルをベースに、膝位置、ポケット位置、着丈、袖バランスなどを細やかに見直しました。

単にサイズを小さくするのではなく、

プロポーションそのものを再設計することで完成度を高めた特別仕様。

「Healthy DENIM」の持つ上質な素材感や洗練されたラインはそのままに、

COHINAならではのサイズバランス視点を掛け合わせた限定コレクションです。



ITEM LINE UP

【COHINA × Healthy DENIM】

BABY GINGER センタープレスデニム

Healthy Denimの人気モデルをベースに、丈や膝位置のバランスを見直し、COHINA仕様に再設計。ほどよいゆとりを残しながら、縦のラインが美しく見えるシルエットに仕上げました。

コットンにやわらかな再生繊維をブレンドした特別なデニム素材を使用。しなやかな落ち感と上品さを備え、環境に配慮した生産背景と快適な着心地も魅力です。



価格：\16,500（税込）

サイズ：Short - XXS / XS / S / M

Regular - XXS / XS / S / M

カラー：Mid Used / Dark Used

【COHINA × Healthy DENIM】

LEMON BALM デニムビッグシャツ



Healthy Denimの定番ビッグシャツをベースに、着丈や袖のバランスを調整。抜け感はそのままに、より着こなしやすいシルエットへとアップデート。パンツ同様に、やわらかな再生繊維をブレンドした特別なデニム素材を採用。

上品な落ち感と、環境に配慮したものづくりを両立しています。



価格：\20,900（税込）

サイズ：1size

カラー：Mid Used / Dark Used

概要

発売日時：2026年3月4日（水）20:00

COHINA公式オンラインストア「COHINA STORE」：https://cohina.net/

特設ページ：https://cohina.net/collections/cohina-meets-healthy-denim

「Healthy DENIM（ヘルシーデニム）」について

2013春夏にデビューした「Healthy DENIM」は、

リーズナブルなプライスで美しいフォルムと心地よい素材感を追求するデニムブランド。

さまざまな色が交差する時代を生きる、タフだけど繊細な女性にエッセンスを。

シンプルとトレンドを融合し、女性たちのストーリーに寄り添う、

いつまでも愛し続けたいエモーショナルなデニムを提案する。

公式 Instagram : @healthydenim(https://www.instagram.com/healthydenim/)

「COHINA (コヒナ)」について

「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう。」という当事者の想いから生まれた身長150cm前後の女性に向けたブランド。「あなたに陽が当たる服」というブランドコンセプトのもと“小柄女性の美しさ”を追求し日々を自分らしく過ごせる服を提案しています。Instagramのフォロワーは、2026年2月時点、22万人超え。共感を重視したインスタライブによる販売が話題。

公式サイト：https://cohina.net/

公式Instagram：@cohina.official(https://www.instagram.com/cohina.official/)

Director Profile

田中絢子 Ayako Tanaka

COHINAディレクター。身長148cm。1994年生まれ。2018年、早稲田大学在学中に、小柄女性向けアパレルブランド「COHINA」を立ち上げる。「あなたに陽が当たる服」をコンセプトに身長150cm前後の小柄女性を輝かせるファッションを提案。2022年には、大人の小柄女性のためのブランド「STRATA」も立ち上げる。2023年2月より、主婦の友社より初の著書「148cmディレクターと学ぶ 小柄が輝くおしゃれの本」を発売。

Instagram：@ayako_cohina(https://www.instagram.com/ayako_cohina/)