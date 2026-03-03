名古屋駅徒歩圏の利便と落ち着きを享受する都市型レジデンス「メイクスアート名駅WEST」誕生

株式会社メイクス

自社ブランドマンションの企画・開発・販売などを手がけているメイクスグループ（本社：東京都渋谷区）が、「メイクスアート名駅WEST」を名古屋市中村区・名駅エリアに完成させました。

名古屋駅を生活圏とする優れた利便性と、落ち着いた住環境を兼ね備えた都市型レジデンスです。

外観は、洗練されたカラーリングで構成されたタイル貼りを基調に、ガラスバルコニーを組み合わせたスタイリッシュなファサードデザイン。

シンプルでありながら存在感を放つ佇まいが、街並みに調和しながらも確かな個性を演出します。

エントランスホールには、素材感を活かした上質な設えを採用。建築とデザインが融合する空間が、住まう方を静かに迎え入れます。

▶株式会社メイクス 公式ウェブサイト：https://makes-g.co.jp/

■名古屋都心へスマートアクセス。「名古屋」駅を拠点に広がる都市生活

本物件は、東海エリア最大のターミナルである名古屋駅を生活圏とするポジションに位置しています。

JR・名鉄・近鉄・地下鉄が集積する名古屋駅を拠点に、ビジネス・ショッピング・レジャーまであらゆるシーンへ快適にアクセス可能。

市内主要エリアはもちろん、東海道新幹線の利用により首都圏・関西圏への移動もスムーズです。

外観は、都会的で洗練された印象を与えるモダンデザイン。縦のラインを強調したフォルムとガラスバルコニーが、軽やかで現代的な都市建築の表情を描きます。

エントランス空間は、上質なマテリアルと落ち着いたトーンで統一。日常の延長線上にありながら、ささやかな非日常を感じさせる空間設計としました。

周辺には商業施設やオフィス、飲食店が集積し、都心ならではの利便性を享受。

一方で、落ち着いた住環境も確保されており、オンとオフを自在に切り替えられるロケーションです。

都心直結の機動力と、穏やかな暮らしの質を両立。

名駅エリアの新たな都市型レジデンスとして、次代のライフスタイルを提案します。

■作品：「梅図」

江戸時代の水墨画からインスピレーションを得て、縦 に枝の伸びた白梅図を2枚描きました。キャンバスに 箔、油彩になります。

■作品：「武蔵野図」

「武蔵野は月の入るべき山もなし草より出でて草にこそ入れ」などと詠われた武蔵野図は桃山時代から江戸時代まで幾度となくパター ン化されたモチーフです。今回は金色の雲、秋の草花、すすきの茂った野原を箔、油彩を用いて自分らしい武蔵野図を描いてみました。 ※上図の数作品は本物件のために制作された描き下ろし原画をデータ化し、意匠として焼き付けたものです。原画そのものを設置しているものではありません。

■近藤 丹子氏の作品づくり

1970年東京都生まれ。1991年からイタリアに渡り、1996年、イタリア国立アカデミア美術学院(Accademia di Belle Arti di Firenze) 絵画科卒業後、フリーで活動を開始。イタリア、日本にて個展、グループ展を多数開催。現在はイタリアと日本に拠点を置き、主にハイグレードホテル、オフィス、個人邸宅などの内装絵画を手掛けている。

■コンセプトメッセージ

エントランスに飾られた「武蔵野図」 「梅図」は、日本の美意識や季節の移ろいを表現し た作品です。金色の雲がたなびき、秋の草花が揺れる「武蔵野図」には、草むらの中で静かに行き交う月のように、日常の中にも見え隠れする美しさと静けさを表現しました。 凛と枝を伸ばし、やがて花を咲かせる「梅図」には、厳しい寒さの中に確かに芽吹く生命 力と、春の訪れを予感させる希望を込めています。

住まいは、日々を過ごす舞台であり、心を整える場所でもあります。この作品たちが、ご帰宅のたびにふと足を止め、静かに癒しをもたらす存在となれたら幸いです。新しい生活のひとときひとときが、穏やかであたたかな時間となりますように。

「メイクスアート名駅WEST」エントランス

「メイクスアート名駅WEST」外観

「メイクスアート名駅WEST」内観



■物件概要

「メイクスアート名駅WEST」

所在地：愛知県名古屋市中村区松原町五丁目72番1（地番）

愛知県名古屋市中村区松原町五丁目72番1（住所）

交通：名古屋市営地下鉄桜通線「太閤通」駅徒歩9分

名古屋市営地下鉄線東山線「本陣」駅徒歩10分

JR東海道新幹線・東海道本線・関西本線・中央本線、

名古屋市営地下鉄桜通線・東山線「名古屋」駅徒歩13分

構造・規模：鉄筋コンクリート造地上15階建

総戸数：74戸(内、管理室１戸)

分譲戸数：73戸

販売専有面積：33.64平方メートル （10.17坪）～41.35平方メートル （12.50坪）

間取り：1LDK（73戸）

■メイクスアートシリーズとは？

アートで暮らしを豊かにするメイクスのマンションシリーズ。

WHO(世界保健機関)が発表したレポートでも、アートが人々の健康やWell-being(身体だけではなく、精神面・社会面)に良い影響を与えることが報告されています。

また、不動産にアートを取り入れることで独自性が高まり、物件に付加価値を与えることで、オーナー様の心と体の健康寿命100歳創りに貢献できると考えております。