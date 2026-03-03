【RAGE Shadowverse Japan Championship 2026 Season 1】3月2日(月) からエントリー受付開始！日本国内締切は2026年3月29日(日)23:59迄

RAGE

国内最大級のeスポーツイベント「RAGE(レイジ)」は、対戦型オンラインデジタルカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』の大会「RAGE Shadowverse Japan Championship 2026 Season 1」のエントリー受付を2026年3月2日(月)から2026年3月29日(日)23:59まで実施します。

https://rage-esports.jp/shadowversewb/2026/season1

■「RAGE Shadowverse Japan Championship 2026 Season 1」概要

⚫︎エントリー期間

エントリー情報：https://rage-esports.jp/shadowversewb/2026/season1/info/tournament-information/

【エントリー受付】2026年3月2日(月)~2026年3月29日(日)23:59まで

【当落発表】2026年3月31日(火)

【デッキ登録期間】当落発表後～2026年4月11日(土)受付開始時間まで

【参加費】無料

【参加資格】本大会開催日時点で満13歳以上であること。

その他、参加資格の詳細は「大会規約」をご確認ください。

※国外在住の方は別途エントリー期間がございます。詳細は各言語の『Shadowverse: Worlds Beyond』公式お知らせをご確認ください。

⚫︎エントリー方法

エントリーはスマートフォン向けアプリケーション「シャドウバースWB トーナメントナビゲーター」からの応募となります。

エントリー方法：https://rage-esports.jp/shadowversewb/2026/season1/info/tournament-entry/

本大会の当落発表は 「シャドウバースWB トーナメントナビゲーター」を使用して発表いたします。

※「シャドウバースWB トーナメントナビゲーター」のインストールが必要となります。

https://shadowverse-wb.com/ja/event/tournament-navigator/

⚫︎開催情報

【予選大会Day 1】2026年4月11日(土) @幕張メッセ 展示ホール7

【予選大会Day 2】2026年4月12日(日) @幕張メッセ 展示ホール7

【予選大会プレーオフ】2026年4月12日(日) @幕張メッセ 展示ホール7

【GRAND FINALS】2026年4月26日(日) @都内スタジオ

■『Shadowverse: Worlds Beyond』（株式会社Cygames）https://shadowverse-wb.com/ja/

Cygamesが贈る次世代デジタルカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』は、シンプルなルールながら戦略性が奥深いカードバトルに「超進化」や「シャドバパーク」などの新要素・新コンテンツを加え、従来のシャドウバースをさらに進化させた対戦型オンラインデジタルカードゲームです。 自分だけのカードデッキを作成し、美麗なイラストとド派手なエフェクトで彩られるカードバトルをオンライン上で誰でも気軽に楽しむことができます。 「シャドバパーク」では、作成したアバターをオンライン空間上で動かし、ロビーにいる他のユーザーとの対戦や、仲間同士でギルドを作って集まるなど、様々な遊び方を楽しむことができます。

■「RAGE」とは



RAGE（レイジ）は、「eスポーツ」に様々なエンターテインメント性を掛け合わせ、累計動員数及び視聴数ともに国内NO.1のeスポーツブランドです。人気タイトルの公式大会の運営や大型オフラインイベントのプロデュースを手掛け、年間累計視聴数は2億再生※を突破。オフラインイベントは過去最多となる年間13公演※もの有観客イベントを開催。首都圏（東京、横浜、千葉、埼玉）から大阪、名古屋といった地方都市まで全国的に興行イベントを展開する、今、最もZ世代が熱狂するエンターテインメントコンテンツです。2025年に設立10年目を迎えたRAGEは、これからもゲーミングコミュニティの発展に寄与し続け、アジアをリーディングするサードパーティーの地位を確立することを目指していきます。

※2023年4月～2024年3月集計

＜RAGE公式リンク＞

HP：https://rage-esports.jp/

X：https://x.com/eSports_RAGE/

＜RAGE Shadowverse公式リンク＞

X：https://x.com/ShadowverseRAGE