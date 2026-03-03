【最大8回連続取得】ホワイト企業認定、2026年3月度の更新通過企業を発表 ― 変化の時代に選ばれ続ける企業とは

写真拡大 (全5枚)

一般財団法人日本次世代企業普及機構

優れた労働環境を築くことは、多くの企業が目指す理想です。



しかし、その環境を維持し続けることは、さらに難しい挑戦です。
時代とともに変化する社会の価値観、働き方、従業員のニーズに適応しながら、働きがいや健康、成長を支え続けるには、常に進化し続ける姿勢が求められます。



ホワイト企業認定の更新審査を通過した企業は、一時的な取り組みではなく、働く人の未来を考え、企業としての在り方を問い続けています。
その姿勢こそが、社会の信頼を築き、次世代に残る企業の証といえるでしょう。



私たちは、労働環境の向上に真摯に取り組み続ける企業の皆さまを心から応援し、その素晴らしい努力を全力で支援いたします。




2026年3月度 更新認定企業一覧











■株式会社エーピーコミュニケーションズ


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/1218


【所在地】　東京都千代田区鍛冶町2丁目9番12号 神田徳力ビル 3階


【認定回数】8回目



■新関西製鐵株式会社


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6005


【所在地】　大阪府堺市堺区塩浜町5番地


【認定回数】4回目



■マコー株式会社


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8747


【所在地】　新潟県長岡市石動町金輪525番地


【認定回数】3回目



■株式会社ロックシステム


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5246


【所在地】　大阪府大阪市福島区福島5丁目1-12


【認定回数】6回目











■株式会社NTTスマイルエナジー


【所在地】　大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号 淀屋橋スクエア４階
【認定回数】8回目



■株式会社ニッセイコム


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6358


【所在地】　東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー 11F
【認定回数】4回目



■株式会社ネットブレインズ


【所在地】　東京都中央区明石町6-22 築地ニッコンビル 4階
【認定回数】6回目



■プレミアムウォーター株式会社


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/5893


【所在地】　東京都渋谷区神宮前1-23-26神宮前123ビル
【認定回数】4回目











■株式会社ライフホープ


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/10963


【所在地】　大阪府堺市西区鳳中町9-5-17
【認定回数】2回目



■YIGsolution株式会社


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8536


【所在地】　東京都千代田区平河町 2-7-2 VORT 永田町 3F
【認定回数】3回目











■株式会社GLOBAL FLAT


【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/10677


【所在地】　大阪府八尾市久宝寺2-2-3
【認定回数】2回目





ホワイト財団は、これからもより良い職場づくりに取り組む企業を称え、応援し続けます。




ホワイト企業認定 一覧はこちら :
https://jws-japan.or.jp/cert_company/


ホワイト企業認定とは




1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問を作成。この70問を7項目（ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守）にわけ、取り組みの有無を確認し認定を付与しています。



一つの取り組みだけではなく、総合的に人事制度や取り組みを判断・評価しているのは、日本の認定組織においてホワイト企業認定のみです。


2025年3月時点で累計約650社が認定を取得しています。






会社概要



社名　　　　　　：一般財団法人日本次世代企業普及機構


通称　　　　　　：ホワイト財団


本社所在地　　　：大阪府大阪市北区西天満5丁目6-4　SNビル4階


代表理事　　　　：岩元 翔


ホワイト財団URL：https://jws-japan.or.jp/


　　　　　　　　　https://jws-japan.or.jp/white-nintei/