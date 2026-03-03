体の土台は足と脚！ 立ち方、歩き方を変えるだけで、痛みや不調を劇的改善！『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』3/3発売

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は、足の専門家が、一生歩けるような体を作る方法を記した『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』（著：中島武志）を2026年3月3日（火）より発売いたします。

■ ひざ痛、腰痛、肩こりまで。その原因はすべて「足」にあった！

「立ち方」「歩き方」を変えれば、多くの体の悩みが改善できる！

私たちは毎日、当たり前のように立ったり歩いたりしていますが、その「足の使い方」が今の体の不調を作っていることに気づいていません。足裏の着地から生まれた力は、下半身から上半身へと連動していきます。つまり、上半身の痛みですら、実は脚と足の使い方が正しくできていないために起こっているケースが多いのです。

本書では、独自開発の「ゆるかかと歩き」で数千もの改善データを公表し、注目を集める足の専門家・中島武志氏が、一生歩ける体を作るためのメソッドを徹底解説。図解シリーズならではの分かりやすさで、痛みや不調を根本から取り除き、運動パフォーマンスを向上させ、さらに「美しく見える姿勢」へと導く知識を凝縮しました。

外反母趾や偏平足は「歩き方」で変わる：

痛みの改善から土踏まずの再生まで、実践的な方法を伝授。

全身の不調をリセット：

ストレートネックやO脚など、一見関係なさそうな悩みと足の深い関係を解明。

一生役立つ選択眼：

足に負担の少ないヒールの見分け方など、日常で役立つ知恵が満載。

■ 本書の見どころ

まずやってみよう！「足と脚がしっかり使えているかチェック」！さあ、３つのSTEPを実践し、数年後も健康に歩ける体をつくりましょう！長年の痛みが治った！そんな体験談も満載です。文章と図解で、足と脚についてしっかり解説！

【最強の立ち方＆歩き方】

意識を変えるだけで、疲れにくく、勝手に姿勢が矯正される「究極の動作」とは？

【意外な新常識】

「O脚は閉じようとするとさらに開く」など、良かれと思ってやっていた間違いを正します。

【図解で納得】

複雑な足の構造や力の伝わり方を、一目で理解できるイラストとともに解説。

■ 書籍概要

書名： 眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話

著者： 中島 武志

発売日： 2026年3月3日

定価： 1,089円（税込）

判型・ページ数： A5判・128ページ

ISBN： 978-4-537-22344-6

商品URL： https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10154982.html

■ 著者：中島 武志（なかじま たけし）

一般社団法人ネイティブウォーキング協会代表理事。独自開発の歩き方「かかと集中歩き（ゆるかかと歩き）」で、外反母趾を始めとした様々な足の症状が改善することを提唱。医療用測定器での数千に及ぶ改善データを公表し、各界で注目を浴びる。現在そのメソッドを導入した治療院や個人・団体は、日本全国に200を超える。

