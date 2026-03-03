福岡 麻生外語観光＆ブライダル専門学校 日本語科の学生が「全国専門学校日本語学習外国人留学生 日本語弁論大会」にて審査員特別賞を受賞しました

学校法人麻生塾

2026年2月10日に行われた「第38回 全国専門学校日本語学習外国人留学生 日本語弁論大会」にて、福岡 麻生外語観光＆ブライダル専門学校の日本語科の学生が審査員特別賞を受賞しました。

審査員特別賞を受賞した、麻生外語観光＆ブライダル専門学校 日本語科のPHWAY PHWAY NAINGさん

本大会は、全国専門学校日本語教育協会に加盟している全国の学校から日本語を学ぶ15名の参加者が集まり、大阪にて開催されました。日本語を学ぶ学生が正確かつ表現力豊かに自らの想いを伝える力の向上、日ごろの学習で培った語学力の成果発表が目的とされ、参加者は本番に向けて、時間をかけて弁論の練習に励んできました。当日は、技能面・内容面・話し方・全体印象の４項目について、各５点満点で審査され、会長賞（１名）、優秀賞（３名）、審査員特別賞（２名） が表彰されました。PHWAY PHWAY NAINGさんは、本校の代表として出場し、審査員特別賞を受賞しました。

第 38 回全国専門学校日本語学習外国人留学生 日本語弁論大会

【審査員特別賞 受賞】

麻生外語観光＆ブライダル専門学校 日本語科 PHWAY PHWAY NAINGさん

弁論タイトル：自分らしく

【PHWAY PHWAY NAINGさんのコメント】

大会に挑戦する前から、先輩方が弁論に取り組んでいる動画を見て「いつか自分も挑戦してみたい」と思っていました。実際に出場し、賞を受賞することができて本当に嬉しかったです。

本番に向けて、毎日1時間ほど文章を読み込んだり、自分のスピーチを録画して友人にアドバイスをもらったりと練習を重ねました。先生にも毎日見ていただき、丁寧に指導してもらいました。特に難しかったのは発音で、苦手な音を何度も繰り返し練習しました。この大会を通して、「もっと日本語が上手になりたい」という気持ちがさらに強くなりました。「自分らしく」というテーマの弁論は、自身の実体験を題材にしています。これまで、国の情勢や社会の変化に不安を感じたり、他人と比べて落ち込んでしまったりすることもありました。しかし、その度に自分自身を受け入れ、成長してきました。このような経験を他の人にも伝え、今落ち込んでいる人の励みになるよう想いを込めました。

麻生専門学校は、先生方が熱心に指導してくださり、距離が近く、いつでも相談できる温かい環境が魅力です。入学当初は日本語力の向上に不安もありましたが、授業やテストを重ねる中で、着実に成長を実感しています。また、専門学校が併設されているため、進学へのサポートも充実しており、安心感があります。将来は、優しくて生活を支えられる介護福祉士になることが目標です。現在は介護のアルバイトに取り組んでいます。4月からは麻生医療福祉＆保育専門学校 介護福祉科に進学し、本格的な学びが始まります。夢の実現に向けて、これからも努力を続けていきます。

麻生外語観光＆ブライダル専門学校 日本語科では、レベル別のクラス編成により、一人ひとりの日本語能力に応じたきめ細かな指導を行っています。

また、12校の専門学校を有する麻生専門学校グループ内の学科であるため、多くの日本人学生と同じキャンパスで学ぶことができます。学園祭や部活動などの行事にも一緒に参加できるため、教室内だけでなく、生活の中で実践的な日本語に触れられる環境が整っています。

さらに、日本語科で語学力を身につけた後は、専門課程へ進学することで、介護・自動車整備・観光分野など、専門職を目指す学びを継続することが可能です。N3レベルの学生は、日本語を学びながら専門知識を吸収する国際系学科、N2レベルの学生は、日本人と一緒に専門知識を学ぶ本科のように分かれており、多彩な学びの環境が整っています。段階的に学びを深めながら、日本での就職を目指すことができます。

こうした一貫した学びのシステムは、長年にわたり地域で確かな教育実績を積み重ねてきた麻生専門学校グループならではの強みです。

麻生外語観光＆ブライダル専門学校/日本語科（https://asojuku.ac.jp/japanese/）

日本の大学や大学院、専門学校への入学を目指し、日本や海外で活躍できる人材を育成するコースです。日本人学生と一緒に勉強できるため、実践的な日本語能力を身につけることができ、専門課程へ進学することで専門職への就職も目指すことができます。少人数のクラス担任制により、学生一人ひとりの希望進路をしっかりバックアップします。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939 年設立。福岡県内にて 12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は74,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている。