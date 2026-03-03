ポラリスワン株式会社、AI音声コンパニオン「ぱちゃん」の日本独占販売契約を締結

ポラリスワン株式会社

ポラリスワン株式会社（本社：東京都千代田区、代表：ジャン・トントン）は、2026年2月に、世界的IPブランドの製造を担ってきたグローバル水準のトイメーカーとして知られるTOYCITYとの間で、AI音声コンパニオン「ぱちゃん（XiaoPA）」の日本独占販売契約を締結しました。ポラリスワン株式会社は、2026年4月よりクラウドファンディングプラットフォームMakuakeにて先行販売を開始する予定です。本製品は、ChatGPTのリアルタイム音声対話機能に加え、家族の声を学習・再現できる独自機能を搭載し、日常生活に溶け込むAIコンパニオンとして展開してまいります。

日常会話の機会減少が課題となる日本社会

日本では少子高齢化や核家族化の進行により、単身世帯や高齢者のみの世帯が増加し、日常的な会話機会の減少が社会課題の一つとして指摘されています。総務省「2020年国勢調査」によると、単身世帯は全世帯の約38％を占めており、孤独・孤立への対策の重要性が年々高まっています。

従来のAIアシスタントは、情報検索や家電操作などの機能提供を主目的としており、ユーザーとの自然な会話や情緒的なつながりを重視した設計は限定的でした。一方、日本市場においては、実用性だけでなく、親しみやすさや心理的な安心感を提供する存在へのニーズが高まっています。

近年、ChatGPTをはじめとする大規模言語モデルの進化により、人間に近い自然な対話が可能な音声AIの実用化が進んでいます。こうした技術の進展により、日常に寄り添い、会話を通じてユーザーを支えるAIコンパニオンの実現が現実的なものとなりつつあります。

家族の声を学習する「声のパーソナライズ」機能

「ぱちゃん」の大きな特徴の一つは、ユーザーが提供した音声データを基に、特定の人物の声質をAIが学習し、対話音声に反映できるパーソナライズ機能です。録音データから音色や声の特徴を分析し、より親しみのある音声体験を実現します。

例えば、遠方に住む家族の声色に近い音声で会話を楽しむなど、日常のコミュニケーションに温もりを加えることが期待されます。本機能は、ユーザー本人の許可のもと提供される音声データのみを使用する設計となっています。

ChatGPT連携による自然な対話

ChatGPT音声APIを活用し、リアルタイムで自然な会話体験を提供します。天気の確認や簡単な計算、英語や数学の練習などの実用機能も備えています。生活リマインダー機能により、日常の予定をやさしく知らせることができます。「AIを使う」のではなく、「AIと暮らす」という価値観の提案を目指してまいります。

製品概要

製品名：ぱちゃん（XiaoPA）

主な機能：

・ChatGPTのAPIを活用したリアルタイム音声対話

・音声パーソナライズ機能（ユーザー提供音声データに基づく声質学習）

・生活リマインダー機能

・簡単な数学問題や英語の対話練習

・日本語対応

価格：

・通常販売予定価格：39,800円（税込）

・Makuake先行支援価格：数量限定の特別価格を予定

Makuakeクラウドファンディング概要

・実施期間：2026年4月～7月（予定）

・プラットフォーム：Makuake

・早期支援者向けに、通常販売予定価格より最大約1万円以上割引の特別価格を予定しています。

・先行支援価格の詳細は2026年4月下旬に発表予定です。

日本独占販売契約について

ポラリスワン株式会社は、TOYCITYとの間で「ぱちゃん」の日本独占販売契約を締結しました。本契約に基づき、日本全国での独占販売権を取得しております。

この契約により日本市場向けのカスタマイズや長期的なサポート体制の構築を推進し、日本の消費者が安心して利用できる品質とサービスの提供を目指してまいります。

今後の展開

今後の展開として、2026年4月のMakuakeでの先行販売を経て、一般販売を開始する予定です。ユーザーからのフィードバックをもとに、機能改善やサービス向上を継続的に行ってまいります。

将来的には、日本市場に根ざしたAIコンパニオン製品の企画・開発にも取り組み、「AIと暮らす」という新たな選択肢を提案してまいります。

ポラリスワン株式会社について

ポラリスワン株式会社は、IT製品の日本市場展開を行う企業であり、グローバルな最先端技術と日本の生活文化を融合させ、暮らしに寄り添うテクノロジーの普及を目指しています。

【会社概要】

社名：ポラリスワン株式会社

本社所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-32-3 カーサ神保町 5F 504室

設立：2025年6月23日

事業内容：AI・スマートデバイスを中心とした先端テクノロジー製品の日本市場展開、販売および関連サービスの提供

HP：https://www.polaris-one.net