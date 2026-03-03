信州いちごフェア開催のお知らせ。 「上高地あずさ珈琲」が春を彩る特別スイーツをお届けします。

清らかな空気と水で育った信州産いちごを使ったデザート！

兵庫・大阪・奈良で１３店舗を展開する「上高地あずさ珈琲」（クリエイト・レストランツ・ホールディングスのグループ会社、株式会社KRフードサービス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱埜直人）で3月4日(水)より「信州いちごフェア」を開催いたします。

長野県のコンセプトを持つ当店だからこそ出来る！農家様の顔が見える安全安心ないちごフェアをお頼みください。

■ 信州から届いた、春の招待状。深紅のいちごに、恋をして。

今年の春、上高地あずさ珈琲がお届けするのは、長野県長野市から産地直送でお届けする美味しい「信州いちご」をふんだんに使用した、心躍るスイーツたちです 。濃厚で新鮮な信州ミルクと、甘酸っぱい深紅のいちごが織りなす魔法のようなマリアージュをお楽しみください 。

【フェア概要】

■店舗：上高地あずさ珈琲 全店舗（13店舗）

■期間：3月４日（水）～ 5月24日（日）予定

「注意事項」

＊メニューの内容・期間は予告なく変更する場合がございます。

＊販売期間は食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合がございます。

■ 注目のフェアメニューのご紹介

1. 信州いちごとミルクのメルティ・パンケーキ ～ピスタチオを散らして～

価格：2,000円（税込2,200円）

キュンととろけるふわふわダッチベイビー

オーブンで焼き上げた熱々の生地に、冷たいクリームとたっぷりの信州いちごをトッピングしました 。外はカリッ、中はモチッとした生地に、溶け出したクリームといちごソースが絶妙に絡み合います 。一口食べればジュワッと広がるバターの香りと、フレッシュいちごのマリアージュを存分にお楽しみいただけます 。

【お食事とセットでさらに贅沢に：季節のパンケーキセット（PREMIUM SET）】

価格：2,710円（税込2,980円）

サラダ、スープに加えて、信州ミルクのグラタンがセットになった大満足のプレミアムセットです 。選べるドリンク（コーヒーまたは紅茶）も付いており、至福のランチタイムを演出します 。

2. ストロベリーパレット ～春を彩る5種のアソート～

価格：1,364円（税込1,500円）

おいしいとこだけ、少しずつ。春の贅沢ひとりじめ。

旬の信州いちごを様々なスイーツに仕立てて、華やかなワンプレートにまとめました 。

１.信州いちごのプティタルト

２.いちごジュレボンチ

３.信州いちごのパルフェ

４.いちごムースケーキ

５.いちごと抹茶のケーキ

フレッシュなタルトや濃厚なケーキ、爽やかなジュレなど、一皿で「甘酸っぱい」「クリーミー」「みずみずしい」といった、いちごの持つ多彩な表情を一度に楽しめる欲張りなプレートです 。ティータイムの優雅なひとときにどうぞ 。

3. 信州いちごミルク

価格：891円（税込980円）

かける瞬間、心おどる。甘酸っぱい深紅の魔法。

お客様ご自身でいちごソースをかけて仕上げていただく、エンターテインメント性あふれる一杯です。真っ白なミルクが鮮やかなピンク色に染まる瞬間は、まさに「動画映え」間違いなし 。混ぜ具合によって変わる味わいの変化も、ぜひお楽しみください 。

■ 素材へのこだわり：長野ベリーファームについて

本フェアで使用している「信州いちご」は、長野県長野市にある『長野ベリーファーム』から産地直送でお届けしています 。なるべく農薬を使わず、長野県の恵まれた自然環境を最大限に生かして栽培された、安心安全で美味しいいちごです 。生産者様の想いが詰まった、旬の味わいをご堪能ください 。

【上高地あずさ珈琲とは】

“大人の上質カフェ”をコンセプトにまるで上高地の山岳リゾートのような空間でこだわりの食材を使ったお料理や自家製のデザートが自慢のカフェ＆レストランです。

■店舗概要

店 名：上高地あずさ珈琲

所 在 地：兵庫県6店舗・大阪府4店舗・奈良県3店舗

営業時間 ：平日8：00～21：00（LO20：30）週末8：00～21：00（LO20：30）

※ニッケパークタウン加古川店・ららぽーと甲子園店・阪急三番街店は営業時間が異なります。

■Q＆Aと画像素材

Q1. 今回の「いちごフェア」に関して、意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えて下さい。

A. 「信州から届いた、春の招待状」をテーマに、お客様へいち早く春の訪れとトキメキをお届けしたいという想いで企画いたしました。ターゲットは、日常の中で「春の贅沢ひとりじめ」を味わいたいカフェ好きの女性や、ご褒美スイーツを求めている方々です。また、真っ白なミルクが鮮やかなピンク色に染まる瞬間が動画映えするドリンク などもご用意しており、SNSでのシェアを楽しむトレンド敏感層にもアプローチしたいと考えております。

Q2. 今回のフェアについて、イチオシ、目玉となるものを教えて下さい。

A. 目玉は大きく2つございます。1つ目は、オーブンで焼き上げた熱々のダッチベイビー生地に、冷たいクリームとたっぷりの信州いちごをトッピングした「信州いちごとミルクのメルティ・パンケーキ」 です。 2つ目は、旬の信州いちごを様々なスイーツに仕立ててワンプレートにした「ストロベリーパレット」です。「おいしいとこだけ、少しずつ」楽しめる、春を彩る5種のアソート となっております。

Q3. 今回のアイデアはどのようにして生まれましたか？また、その実現に向けて苦労した点などあれば、それをどうクリアしたかとあわせて教えてください。

A. アイデアの原点は、長野県長野市の「長野ベリーファーム」様が育てる、安心安全で美味しい信州いちご との出会いです。 苦労した点は「この素晴らしい素材が持つ多彩な魅力を、いかにしてお客様に飽きずに楽しんでいただくか」という点でした。これをクリアするため、開発したのが「ストロベリーパレット」です。【おひとりアフタヌーンティー】をテーマにフレッシュなタルト、濃厚なケーキ、爽やかなジュレなど を一皿にまとめることで、「甘酸っぱい」「クリーミー」「みずみずしい」といったいちごの持つ多彩な表情を一度に楽しめる欲張りプレート を実現しました。

Q4. 数ある中から、なぜ「長野ベリーファーム」のいちごを選んだのでしょうか？

A. なるべく農薬を使わず、長野県の恵まれた自然環境を生かして栽培されている という、生産者様の真摯な姿勢に深く共感したからです。産地直送 でお届けいただくフレッシュで力強い味わいが、当店の濃厚で新鮮な信州ミルク とこれ以上ないほどマッチしました。

Q5. 色々なスイーツがあって迷ってしまいますが、おすすめの楽しみ方はありますか？

A. スイーツをメインで堪能したい方には、プティタルト、いちごジュレボンチ、パルフェ、ムースケーキ、抹茶のケーキ が乗った「ストロベリーパレット」が絶対におすすめです。ティータイムの優雅なひとときにどうぞ 。 また、お食事もしっかり楽しみたい方には、小さめご飯やサラダ、スープに加えて、「信州ミルクのグラタン」と「パンケーキ」がセットになった「季節のパンケーキセット（PREMIUM SET）」 をご用意しておりますので、シーンに合わせてお選びいただけます。

Q6. 最後に、ユーザー様へ向けてメッセージをお願いします。

A. 「深紅のいちごに、恋をして。」という言葉の通り、一口食べれば心ときめくような、甘酸っぱい深紅の魔法 を準備してお待ちしております。フレッシュな信州いちごと濃厚なミルクが織りなす極上のスイーツで、春の訪れを存分にお楽しみください。

