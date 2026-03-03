【グルメ杵屋レストラン】お子様と一緒に楽しむ春休み「みんなでじゃんけん大会」開催！

株式会社グルメ杵屋

グルメ杵屋レストランHP:https://www.gourmet-kineya.co.jp/

グルメ杵屋グループの株式会社グルメ杵屋レストラン(大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号、代表取締役社長：吉田 正敏)が運営する一部の店舗で、2026年3月20日(金)～4月5日(日)の間、春休み特別イベントとして『みんなでじゃんけん大会』を開催いたします。

新年度を迎え、街が春のにぎわいに包まれるこの季節。ご家族でのお食事のひとときをより楽しく過ごしていただけるよう、お子様メニューを販売している店舗でプレゼント付きの特別イベントをご用意しました。

期間中、お子様メニューをご注文いただいたお子様は、店舗スタッフとの”じゃんけん大会”にご参加いただけます。勝ち・負けに応じて、異なる景品をプレゼントいたします。

ぜひこの機会にご来店いただき、ご家族で笑顔あふれる春のひとときをお過ごしください。

【キャンペーン概要】

◆実施期間

2026年3月20日(金)～4月5日(日)

◆内容

店舗スタッフと「じゃんけん」をして勝つと、

おもちゃをプラス1個プレゼント！

さらに、次回使用できる「お子様メニュー無料券」を進呈！

勝ち…お子様メニューのおもちゃ＋次回使用できる「お子様メニュー無料券」＋更におもちゃ1個

負け…お子様メニューのおもちゃ＋次回使用できる「お子様メニュー無料券」＋キャンディー1個

※次回使用できるお子様メニュー無料券の有効期限は4月24日(金)まで。

◆参加対象

お子様メニューをご注文いただいたお子様

対象お子様メニュー例

杵屋そじ坊・東日本そじ坊・二八そば店舗

※店舗によりメニュー内容、価格は異なります。

◆キャンペーン開催店舗(都道府県順)

杵屋 店舗詳細はこちらから(https://gourmet-kineya.co.jp/brands/kineya/)ご確認いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/134_1_f90324eaf091d9a2c4afe15e90479587.jpg?v=202603031151 ]

そじ坊 店舗詳細はこちら(https://gourmet-kineya.co.jp/brands/sojibo/)からご確認いただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/134_2_1dcf59731c6c47996a052ce2df4dc5a9.jpg?v=202603031151 ]

叶家 店舗詳細はこちら(https://gourmet-kineya.co.jp/brands/kanoya/)からご確認いただけます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/134_3_186c7897870cc189e042cc7823480651.jpg?v=202603031151 ]

きなさ 店舗詳細はこちら(https://gourmet-kineya.co.jp/brands/kinasas/)からご確認いただけます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/134_4_281988926cd829fc0dc12427774ec813.jpg?v=202603031151 ]

丼丼亭 店舗詳細はこちら(https://gourmet-kineya.co.jp/brands/dondontei/)からご確認いただけます。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/134_5_f69054976f011a2955e9a749ea486c44.jpg?v=202603031151 ]

しゃぽーるーじゅ 店舗詳細はこちら(https://gourmet-kineya.co.jp/brands/shaporouge/)からご確認いただけます。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/134_6_b922f2f04f681e236ac1f487aad940f0.jpg?v=202603031151 ]

ロムレット 店舗詳細はこちら(https://gourmet-kineya.co.jp/brands/romlet/)からご確認いただけます。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/134_7_3cec8f7efd897940f4a606edfe3c4749.jpg?v=202603031151 ]

開明軒 店舗詳細はこちら(https://gourmet-kineya.co.jp/brands/kaimeiken/)からご確認いただけます。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/134_8_0f0fc767d81ea47802631328b222bb2a.jpg?v=202603031151 ]

【会社概要】

社名:株式会社グルメ杵屋

本社所在地:大阪市住之江区北加賀屋3-4-7

代表執行役社長:椋本 充士

事業内容:飲食店の経営を主たる業務とする

設立:1967年3月18日

HP：グルメ杵屋(https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/)