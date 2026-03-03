飲食店DXを推進する「QR Order」、商品画像に “シズル感” を表現するエフェクト機能をリリース。人手不足対策と売上向上を両立する、次世代の注文体験を提供。

株式会社BlueIsland

株式会社BlueIsland（本社：大阪市北区、代表取締役：青島 武）が提供するセルフオーダーサービス「QR Order」は、深刻化する飲食店の人手不足対策を支援し、テクノロジーの力で売上向上（客単価アップ）を実現するため、商品画像への「エフェクト機能」の提供を開始いたしました。

■ 飲食店DXにおける「注文体験」の重要性

昨今の外食業界では、人件費の高騰や採用難を背景に飲食店DXの導入が急務となっています。しかし、単なる効率化だけでなく、いかにお客様の満足度を高め、注文を促すかが収益改善の鍵となります。

今回のアップデートでは、静止画のメニューに「湯気」のエフェクトを加え、デジタルならではの演出で料理の魅力を最大化。業務効率化と販促力強化を同時に叶えます。

■ 魅力を最大化する「活用シーン」

新機能の「湯気エフェクト」は、特別なスキル不要で、管理画面から対象の画像を選択するだけで適用可能です。

以下のようなシーンで、戦略的なメニュー展開をサポートします。

■ 導入による3つのメリット

- 「看板メニュー」のさらなる差別化に主力メニューを他の項目よりも目立たせ、初来店のお客様の注文迷いを解消。視線を集める演出で、注文率を最大化させます。- 「冬季・温かいメニュー」の強力なプッシュに冬限定の鍋料理、ラーメン、グリル料理など、温度感が命のメニューに。動きのある湯気の演出が、お客様の「温かいうちに食べたい！」という欲求を直感的に刺激します。- 「スマホ撮影」をプロ級のシズル感へアップデートプロのカメラマンによる撮影や、高度なレタッチが難しい場合でも、エフェクトを加えるだけで一気に「できたて感」が向上。急なメニュー追加や日替わりメニューの作成時にも威力を発揮します。エフェクトの動作イメージ（タブレット注文モード：有効）

視覚的アプローチで客単価を向上

リアルな湯気の動きが、料理の“温度感”や“鮮度”を直感的に伝え、お客様の食欲を刺激します。「シズル感」溢れる演出により、看板メニューの注文率や、追加注文による客単価アップを強力に後押しします。

メニュー制作の業務効率化とコスト削減

高額な撮影機材や高度な画像編集スキルは不要です。管理画面上の操作だけで、手軽に「動くメニュー」へとアップデートできるため、運用の負担を最小限に抑えられます。

インバウンド対策にも有効な「言葉不要」の訴求

動きによる直感的な演出は、言語の壁を超えて料理の魅力を伝えます。外国人観光客にとっても選びやすいメニュー画面を提供し、スムーズな注文をサポートします。

■ QR Orderについて

「1円でも多くの収益を、1人でも多くの笑顔を」

QR Orderは、人手不足の解消と顧客満足度の向上を同時に実現するセルフオーダーシステムです。

国内主要POSレジメーカーとの連携実績を誇り、既存のオペレーションを崩さずに導入できる点が大きな特徴です。

導入のメリット：専用端末不要。お客様自身のスマートフォンで完結するため、ホールスタッフの負担を大幅に削減。オペレーションの最適化により、注文ミスや待ち時間のストレスを解消します。

拡張性：LINEミニアプリ連携による再来店促進や、オンライン決済、注文画面の自動翻訳機能など、売上最大化のための機能を豊富に備えています。

飲食店の持続可能な経営と、豊かな飲食体験の提供をテクノロジーで支援し続けます。

https://ja.qrorder.com/

【会社概要】

商号：株式会社BlueIsland（英 BlueIsland Ltd.）

所在地：〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ナレッジキャピタル8F K805

設立：2019年6月

コーポレートサイト：https://blueisland.co.jp/

本リリースに関してのお問い合わせについて

本件に関するお問い合わせにつきましては、以下までお願いいたします。

お問い合わせ：https://forms.gle/QVCNeFuYSFGSbJFp7