不登校・起立性調節障害を経験した15歳アイドル愛Ris 写真展『卒業 私の制服≒聖服』福岡・東京で開催

Ascension Project合同会社

このたび、異次元アイドルとして活動する愛Ris（アイリス）は、

２回目の写真展『卒業 私の制服≒聖服』を福岡および東京にて開催いたします。

本展は、13歳から15歳までの期間に制作された写真集撮影の中から、

「制服」をテーマにした写真作品と、アイドル活動の記録を展示するものです。

愛Risは、起立性調節障害および不登校を経験し、中学校に1日も通うことなく中学を卒業します。

本写真展では、その過程で撮影された作品を通して、

「学校に通うこと」だけに限られない学びや成長の在り方を提示します。

展示タイトルにある「制服≒聖服」には、

制服を“所属の証”ではなく、自分自身を支え、強くするものの象徴として捉え直す意図が込められています。

会場では、不登校・起立性調節障害・教育機会確保法について、

愛Ris自身の経験をもとにまとめた冊子を無料配布し、

来場者が当事者の視点から現状や制度を知る機会を提供します。

また、福岡では親子トークイベントを開催、期間中は愛Ris親子が在廊します。

愛Risのファン、アイドルやポートレートが好きな方、学校で悩んでいる学生さんや保護者様、悩んでいなくても興味を持ってくれた方に気軽に立ち寄ってほしいという願いから写真展・トークイベント共に入場無料での開催です。

【福岡会場】

会場：冷泉荘ギャラリー

〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端9-35

会期：2026年3月

・27日（金）13:00～19:00

・28日（土）11:00～19:00

・29日（日）12:00～17:00

親子トークイベント（福岡のみ開催）

テーマ：「愛Ris流 不登校・起立性調節障害への向き合いかた」

日時：3月29日（日）10:00～11:00

※終了後、質疑応答あり

【東京会場】

会場：吉祥寺プティット村 ギャラリー貸小屋

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-2 吉祥寺プティット村

会期：2026年4月

・4日（土）12:00～19:00

・5日（日）11:00～19:00

・6日（月）11:00～17:00

愛Ris 写真展『卒業 私の制服≒聖服』

写真展ホームページ(https://airis5photoexhibition.amebaownd.com/)

昨年の愛Ris展プレスリリース記事(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000139996.html)

映画制作発表について

写真展にて無料配布する冊子

本写真展の開催にあわせ、

愛Risの実体験をもとに愛Ris自身が書いた小説を原案とした映画

『アセンションクリスタル ～愛Ris物語（仮）～』の制作を発表いたします。

本作は、いじめ・不登校・起立性調節障害といった現実を描きながらも、

虹の女神アイリス様と「アセンションクリスタル」という魔法少女的なファンタジー要素を通して、

「光は外から与えられるものではなく、もともと自分の中にあったものを思い出す物語」を描く作品です。

同じ境遇にある子どもたちや保護者に向けて、希望と選択肢が存在することを伝えることを目的としています。

愛Ris原作の小説をnoteにて3月3日より毎日１話更新していきます。

愛Ris note(https://note.com/airis_ayame)

クラウドファンディング実施について

本映画は、東京の展示の初日

2026年4月4日（金）よりクラウドファンディングを開始し、

5月21日（愛Risの誕生日）に終了する予定です。

本プロジェクトでは、

「推しを応援する熱量が、社会貢献へと循環する仕組み」をテーマに、

ファンや支援者の応援が、

不登校・起立性調節障害の周知活動や、

子ども・保護者・教育機関への支援へとつながる形を目指します。

制作メンバー募集について

本映画制作にあたり、

監督・キャスト・スタッフをはじめ、同じ志を持って作品づくりに関わってくださる仲間を募集します。

・社会的テーマをエンターテインメントとして届けたい方

・子どもや若者の表現・居場所づくりに関心のある方

・小規模でも本気で作品を作りたいクリエイターの方

経験の有無を問わず、

本作の理念に共感してくださる方の参加を歓迎します。

初著書愛Risより

愛Risの活動を始めたきっかけや原動力として「起立性調節障害」「不登校」のことを公表し、少しでも私を通して理解を深めていただけたり病気を知ってもらえるようにと言うことが根底にあります。

写真展だけでなく映像、エンタメとして同じ境遇だったり悩んでいる子どもたちや保護者様へ広く届けたいという想いで企画を考えました。

愛Risとして活動を始める時から「いつか映像化したい」と思い続けてきましたが、私自身が本人役（12歳～15歳）を演じられる期間を考えても撮るなら今しかない！また、時代背景が後押ししている感覚もあり「とにかくチャレンジしてみよう！」と決意いたしました。多くの方にご興味を持っていただけますと幸いです。

愛Ris（アイリス）プロフィール

福岡・東京・大阪を中心に活動するセルフプロデュースアイドル・モデル・アーティスト。

2023年1月より活動開始。

写真集・イメージ作品 各5作品、オリジナル楽曲6曲をリリース。

小学2年生の頃より学校生活に困難を抱え１度目の不登校。

６年生の頃に起立性調節障害と診断。学校へ行かない選択。

表現活動を通じた社会参加を開始。

2025年5月、15歳でAscension Project合同会社を設立。代表社員に就任。

自身の芸能活動や出版、イベント企画運営等を手掛けている。

「自分のため、人のために生きる。誰かを想う気持ちが優しさの循環を育てよう」という経営理念のもと活動中。

著書

『起立性調節障害と不登校の引きこもり腐女子が

「アイドルになって15歳で社長」にアプデした話』(https://amzn.asia/d/07g2ODWG)

（Amazon ペーパーバック／Kindle）

Ascension Project 公式サイト：ht(https://ascensionproject.localinfo.jp/)tps://ascensionproject.localinfo.jp(https://ascensionproject.localinfo.jp/)

愛Ris各種SNS

公式X(https://x.com/iRisRis521)

公式YouTube(https://www.youtube.com/@user-irismama)

愛Ris物語原作 note(https://note.com/airis_ayame)

制服写真展フォトブックの表紙聖服愛RisライブステージAscension Project 合同会社

代表 川村 あやめ



お問い合わせ marikosata@ascension-project.org