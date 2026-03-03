「分析はあるが戦略が決まらない」を解決｜生成AI×思考構造化で学ぶ意思決定設計【オンライン・見逃し配信付き】

一般社団法人日本経営協会

一般社団法人日本経営協会（所在地：東京都渋谷区、会長：高配 豪久）は、2026年3月11日（水）に、オンラインセミナー「意思決定を迅速にする事業戦略の「設計力」強化～YAML×生成AIの活用～」を開催いたします。

本セミナーでは、思考構造化手法（YAML）と生成AIの活用を組み合わせ、意思決定を前に進めるための戦略設計プロセスを実務視点で解説します。

見逃し配信付きのオンライン講座のため、全国どこからでも受講でき、当日の参加が難しい方や、内容を繰り返し確認したい方にも適しています。

詳細・申込み：https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025994

■開催趣旨

複雑化する経営環境に求められる「戦略設計力」

経営企画部門は、経営者と現場をつなぎ、事業戦略や中期経営計画を通じて企業の未来を描く中枢です。近年、企業はVUCAやBANIといった不確実な外部環境に対応しながら、同時に人材育成や働き方改革といった内的要因も戦略に組み込む必要があります。この複雑な要請に応えるためには、「思考の前提や論点を整理し、構造化する技術」と、「その構造化された思考を生成AIで磨き上げる技術」が不可欠です。

本講座では、これらを実現するためのYAMLによる思考構造設計と、生成AIを活用した戦略設計の実務スキルを習得します。

▼こんな方におすすめです▼

●経営企画部門や所属長など、事業戦略・中小企経営計画の立案・推進を担っている方

●戦略検討や意思決定のプロセスを、より整理された形で設計・運用したい方

●戦略検討の質やスピードを高めるための支援ツールを効果的に取り入れたい方

■本セミナーのゴール

■講師について

- 構造化した思考（YAML）を活用し、判断が前に進む資料や議論を設計できるようになる- 事業戦略・中長期経営計画において、整理すべき論点と判断ポイントを明確にできるようになる- 構想や分析を、 戦略・施策・KPI・行動まで一貫した形で構造化できるようになる井上 祐一 氏

戦略・意思決定専門コンサルタント

大手企業にて、法人営業、事業企画、経営企画、新規事業開発、人材育成などに従事。

特に、経営層の意思決定支援に従事する中で、「構想や分析が揃っているが判断が進まない」課題に着目し、業務や意思決定が前に進む状態を設計する支援に注力。積み重ねた経験を活かし、現在講師を務める。企業研修や1on1支援では、知識や手法を一方的に詰め込むのではなく、受講者自身が前提や判断軸を見直すプロセスを重視した、実務に即した指導に定評がある。

近年は、生成AIの活用が進む中で、人に求められる役割が「考え方」や「判断のあり方」に集約されつつある点に着目。生成AIを「思考整理や検討を支える補助役」として位置づけ、YAML（判断や意思決定に役立つ思考を構造化するツール） と組み合わせることで、より効果的な事業戦略の構築を支援している。

■プログラム（抜粋）

１．生成AI時代における経営企画部門の役割再定義- 「分析はあるが、戦略として整理できない」状態の正体- 経営企画に求められる「判断を前に進める役割」の再定義 他２．生成AIの全体像と経営企画での位置づけ- 経営企画業務と生成AIの親和性- AIに任せる「検討」と、人が担う「判断」 他３．戦略を「作れる状態」にするための思考構造設計- 戦略が作れない原因は「思考力」ではなく「構造未設計」- 判断が進む議論と迷走する議論の違い 他４．※YAMLによる思考の構造化と戦略設計テンプレート- 「構造化された思考プロンプト」解説- 経営企画で使える戦略設計テンプレート 他５．※YAML×生成AIによる検討プロセスの高度化- 構造化プロンプトでAIの回答精度を高める理由- アウトプットを引き出すためのAI活用 他６．戦略・施策・KPIを一貫させる 設計演習- 判断が前に進む資料・構成の作り方 他７．明日からの経営企画業務への落とし込み- 生成AI時代に経営企画に求められるスキル 他

※最新の動向・情報を盛り込むため、内容を一部変更させていただく場合がございます

■開催概要・申込み

タイトル：

「意思決定を迅速にする事業戦略の「設計力」強化～YAML（思考の構造化記述）×生成AIの活用～」

開催日時：

＜LIVE配信＞2026年3月11日（水）10:00～16:00

＜見逃し配信＞2026年3月18日（水)～3月25日（水)

※見逃し配信のみのご受講でもお申込みいただけます

形式：オンライン（Deliveru）※ライブ配信

受講料（税込）：

１名あたり 会員 35,200 円／ 一般 42,900 円

※日本経営協会会員についてはこちらをご覧ください

https://www.noma.or.jp/entry/tabid/134/Default.aspx

詳細・お申込み

▶https://www.noma-front.com/shop/seminar/seminardetail.aspx?seminar=60025994

パンフレット（PDF）

▶https://www.noma-front.com/NOMA_PDF/tokyo/25994.pdf

■配信形式「deliveru」の特長

■NOMA公開セミナー・経営実務講座について

Deliveruなら、忙しいビジネスパーソンでも快適に受講できます。- テキスト、板書、講師映像等を同時表示できる「４画面配信」- 見たい画面を自由に拡大できる便利なUI- 倍速再生・繰り返し視聴で効率よく学習- ライブ中はチャットで質問可能（見逃し配信期間中はメール対応）- テキストはデータでダウンロード可能- 受講証明書はサイトから即日発行

一般社団法人日本経営協会は、民間法人（企業・病院・学校等）や行政機関の方々を対象とした公開講座（セミナー）を全国で年間約1,400本開催しております。

民間法人対象のセミナー（経営実務講座）では、経営課題や人材育成に関する課題から、様々なテーマを取り上げ、年間約750本の講座を開催しております。

実務知識の習得の他、参加者同士のネットワークづくりの場としても活用いただいております。

オンライン受講ができる講座のラインナップも幅広いテーマで取り揃えております。

■お問合せ先

一般社団法人日本経営協会 企画研修グループ

Mail tms@noma.or.jp TEL 03-6632-7140

