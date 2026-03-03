利用者視点の情報収集を支援する口コミポータル構築事例を公開 | 検索・比較設計の実装ポイントを解説

株式会社セルバ

株式会社セルバ（所在地：大阪市北区/東京都中央区、代表取締役：中山 健）は、投稿対象を生命保険の加入者に限定した、比較・検索できる口コミポータルサイトの構築事例を公開しました。

国内の生命保険会社39社を対象に、加入者の口コミ4,000件以上を掲載するデータベース設計や、検索・比較導線の実装ポイントを整理しています（※公開した構築事例記事より）。

背景

口コミ情報を中心に据えたポータルサイトは、比較性や信頼性が重視されるうえに必要機能も多く、費用が増大しやすく開発期間も長期化しやすい傾向があります。

構築時には、開発期間や担当範囲の決め方に加え、SEOを意識したデータ構造、口コミから算出した評価の集計・表示など、議論が分かれやすい論点が多く存在します。

そこで今回、実装内容を整理した構築事例として公開しました。

公開した事例のポイント

今後の展開

- 口コミを扱う検索・フィルタ機能の実装構造- 検索性を高める情報設計とユーザビリティ- 口コミから算出した評価集計・表示機能の実装アプローチ- サイト運用面でのコンテンツ管理・更新設計

セルバは今後も開発事例を公開し、発注企業が「どのような開発会社なのか」を判断しやすい情報提供に取り組んでいきます。

また、ポータルサイト制作・業務システム構築・補助金を活用した開発支援など、幅広い業界の課題解決に寄与するシステム開発・コンサルティングを続けていく予定です。

関連URL

【セルバ開発事例】生命保険口コミサイト

https://www.selva-i.co.jp/portalsite/archives/1674

