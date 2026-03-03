AIでスポーツ協賛を科学する。NPB/Jリーグなどのチームも導入の「Brand Insight」がJapan Sports Weekに出展。ロゴ認識AIによる最新のスポンサーシップ効果測定を展示

株式会社NextStairs

株式会社NextStairs（ネクストステアーズ 本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役 CEO：万井拓馬／マンイタクマ）は2026年4月15日～17日に、東京ビッグサイトにて開催される「Japan Sports Week」に出展いたします。ブースでは、独自開発の画像認識AIを活用し、テレビ中継やテレビニュース動画のスポンサーロゴ露出を自動検出・数値化するプラットフォーム「Brand Insight（ブランド・インサイト）」を展示。

- 展示会概要

展示会名：スポーツチーム・アスリート向け総合展2026「Japan Sports Week」

(主催：RX Japan 株式会社)

開催日時：2025年4月15日(水) ～ 4月17日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

展示会のURL(https://www.sportsexpo.jp/ja-jp.html)

出展ブース： 9-23

無料来場者登録はこちら(https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+IsIHlFqwU/Z5b0Fs833Shgm1S+Fyakhs=&T=M&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc2NzY3NTkyNywiaWF0IjoxNzY3Njc1OTI3LCJleHAiOjE3ODI2NzU5MjcsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjMxYWU2Zjk4NDRlYTQ0YzNiYzc3N2VjZDEzMGYxZTMwIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzY3Njc1OTI3LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.mCkerssBNCMoBzYGn14Gs7D_AF5NoCEfzFGc-KuQ_WhYJuo9VgFUsB1HR3NvMwnPHIOSzAvoUfjf2kyWetaRPGOTSYJ3EnByII9RiQSdNJGVZ58ZI1_ctqMAzjWg2fl9XkllgNY9GAg-blM5xQak4gvuOuNpSYM9y8wjleu_04BrQ97fJVubEdCypUq13ap1eyIR1Hq8o69pPxjFCzJpY-_hJWUSMktUSseI3zCbWYwGEEuwzihUD9_OEpNH_eaJScamgpwmuGD9L8cPttkXgT74tJ_EdtuDghR5jWVbSZFbrBFP83bnHcjfUOvwk9WdDjDKKW7Epf2rgZ9Oy0_SSg&mpDistinctId=JGRldmljZTowZmE2NjQyOC00NGM5LTQ4OWItOWNjMy1lZmRiNTVjNTcxYWU=&eventEditionId=eve-ecb83811-3b5d-4974-96d3-2c44c53c0269&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=organic_traffic&utm_medium=organic&utm_source=google)

- Brand Insight(ブランドインサイト)について

■-感覚に頼るスポンサー営業からの脱却

多くのスポーツチーム・スポンサー企業が抱える「スポンサーシップの投資対効果（ROI）が見えづらい」という課題に対し、弊社は独自で開発したAIによる可視化を提供しています。専門家監修による科学的なロジックを用い、露出位置やサイズ、視認率を総合的に分析することで、根拠のあるスコア設定とスポンサーへの納得感あるレポート作成を可能にします。

■-「Brand Insight」が提供する3つのソリューション

スポーツが持つ有形無形の価値を多角的な角度から分析します。

メディア露出効果

独自画像認識AIモデルにより、ロゴの露出時間や面積を秒単位で自動算出します。シーズン内のスポーツチーム(企業ロゴ)の広告換算を実施します。

社会的投資効果

社会的な活動(プロジェクト)における金銭的な効果をSROI分析を活用して投資効果を測ります。

行動変容分析

スポーツチームをスポンサードすることによるサポーターの行動・意識の変化など、スポーツ及ぼす効果を可視化します。

商品・サービスページのURL(https://brand-insight.com/)

▪️株式会社NextStairsについて

株式会社NextStairsは「インサイトを通じて、あらゆるスポーツの価値を高める」をミッションとし、AI×テクノロジーの力におけるデータ分析技術を駆使して、インサイトを導き出し、スポーツチームが直面する課題の解決をすることで、あらゆるスポーツの価値を高めることができる社会を実現したいと考えております。

会社名 ：株式会社NextStairs https://nextstairs.co.jp(https://nextstairs.co.jp/)

設立日 ：2022年03月

代表者 ：万井 拓馬

資本金 ：16,200,000円(資本準備金含む)

所在地 ：福岡県福岡市中央区天神２丁目８－３５

天神住友生命FJビジネスセンター 6F

事業内容：スポンサーシップの価値換算サービスの提供(https://brand-insight.com/)、スポーツメディアの運営(https://spoship.com/)



