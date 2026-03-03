レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 農業バイオテクノロジー市場は2035年までに5777億米ドルに達し、持続可能な作物革新と精密農業の急増を原動力に年平均成長率8％で拡大
農業バイオテクノロジー市場は、2025年に2,675億米ドルの市場規模に到達し、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）8％で成長し、2035年までに5,777億米ドルへ拡大すると予測されています。この成長軌道は、科学技術革新および世界農業の構造的変革に支えられた持続的な業界成長を示しています。農業バイオテクノロジーは、遺伝子工学、分子診断、組織培養技術を統合し、作物の生産性、耐性、栄養価の向上を実現します。各国政府、研究機関、農業関連企業が長期的な食料安全保障および持続可能な農業目標と技術革新を連携させていることから、市場見通しは引き続き堅調です。
持続可能な農業：業界成長の中核的推進要因
世界的な食料需要の増加および環境制約は、農業バイオテクノロジー市場拡大の主要因となっています。人口増加により耕作地や水資源への圧力が高まる中、バイオテクノロジーによる作物改良は、環境負荷を比例的に増大させることなく生産性向上を可能にします。遺伝子組換え作物やゲノム編集作物は、化学肥料や農薬への依存度を低減するとともに、害虫抵抗性やストレス耐性を向上させます。これらの技術革新は生産コストの削減と収量安定性の向上に寄与し、業界成長を強化します。市場予測では、干ばつ、塩害、気温変動に耐性を持つ気候適応型作物の採用拡大が見込まれており、世界的な持続可能な農業変革戦略と整合しています。
規制の複雑性および社会的認識による制約
市場規模が堅調に拡大する一方で、規制および社会的要因は商業化動向に継続的な影響を与えています。遺伝子組換え作物の承認プロセスは多層的な科学的評価を伴い、開発期間の長期化およびコンプライアンスコストの増大を招きます。各国・地域間における規制の不均一性は、多国籍バイオテクノロジー企業にとってさらなる複雑性を生み出します。一部地域では遺伝子組換え生物の栽培および取引に対する規制が厳しく、国境を越えた製品展開を抑制しています。また、消費者受容性の課題も需要動向に影響を与えるため、透明性の高い情報開示および科学的根拠に基づく安全性検証が不可欠です。これらの構造的要因は、一部地域における実効CAGRを抑制し、予測期間中の地域別業界成長分布に影響を与えます。
バイオ燃料統合：戦略的市場機会
再生可能エネルギー政策と農業革新の融合は、農業バイオテクノロジー市場における重要な機会を創出しています。バイオ燃料生産の拡大により、高バイオマスおよびエネルギー最適化作物への需要が増加しています。バイオテクノロジーは、バイオマス収量、ストレス耐性、土地適応性を向上させる遺伝子改変を可能にすることで、原料効率を高めます。限界土壌で生育可能な作物は食料生産との競合を低減し、持続可能性指標を強化します。世界的なエネルギー転換政策が低炭素燃料への移行を推進する中、市場予測にはバイオエタノールおよびバイオディーゼル供給網におけるバイオテクノロジー応用の拡大が織り込まれています。この統合は収益源の多様化を促進し、長期的な業界成長を強化します。
作物別セグメント分析：大豆の収益主導
作物別では、2025年に大豆が農業バイオテクノロジー市場における最大の収益貢献セグメントとなり、予測期間中もその優位性を維持すると見込まれています。大豆は食品加工、飼料、バイオ燃料分野で広範に活用されており、経済的な重要性が高い作物です。遺伝子改良により除草剤耐性、害虫抵抗性、環境ストレス耐性が向上し、生産性および農家収益性に直接的な影響を与えています。本セグメントの市場規模への継続的貢献は、形質スタッキング技術および収量最適化技術の進展を反映しています。世界的なタンパク質需要の増加およびバイオ燃料統合の拡大に伴い、大豆関連バイオテクノロジーは安定したCAGR寄与を維持する見通しです。
