新規コース「【ライブ】アジャイル開発における生成AI活用」を提供開始
総合人材育成企業の株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦）は、2026年3月25日（水）より新規コース「【ライブ】アジャイル開発における生成AI活用」を提供開始いたします。
【特徴】
本コースは、eラーニングとして提供してきた「アジャイル開発における生成AI活用」を、ライブ形式でも学べるよう提供バリエーションを拡張したコースです。アジャイル開発の現場において生成AIをどのように活用するかを、短い改善サイクルというアジャイルの特性と組み合わせながら解説し、開発効率や品質向上につなげるための考え方を学びます。
ライブ形式ならではの講師との対話や質疑応答、開発環境を利用した実習を通じて、生成AI活用の留意点・NGパターンを理解し、アジャイル開発における具体的な対策について理解を深めることができます。生成AIをこれから取り入れたい方や、活用イメージを具体化したい方に適したコースです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342644/images/bodyimage1】
【コース情報】
「【ライブ】アジャイル開発における生成AI活用」
定価：60,500 円
学習期間:1日
受講対象者：新卒・若手エンジニアとしてシステム開発に携わる方。かつ、アジャイル開発にこれから取り組もうと思っている方
前提知識：「アジャイル開発 はじめの一歩」または「アジャイル開発の基礎」を受講済みであること。もしくは、同等の知識を有すること
【関連WEBサイト】
「【ライブ】アジャイル開発における生成AI活用」
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=ULG26R
「【eラーニング】アジャイル開発における生成AI活用」
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UEL89B
富士通ラーニングメディア「アジャイル開発」コースマップ：
https://www.knowledgewing.com/kw/coursemap/ca516105.htm
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
