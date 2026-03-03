【無料オンラインカンファレンス】「AI Solution Pitch 2026」ウェブ接客はAIアバターが担う時代。24時間365日の伴走でCVR改善を加速させウェブサイトを「売れる×推せる」サイトへ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、JAPAN AI 株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 工藤 智昭、以下 JAPAN AI ）主催のオンラインカンファレンス「 AI SOLUTION PITCH 2026 」に、2026年3月17日（火）11:55より登壇いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342915/images/bodyimage1】
申し込み URL
https://japan-ai.co.jp/lp/conference/?organizationId=1858
■カンファレンス概要
AI を、理想で終わらせない。現場の『武器』に変える15分。
生成AI の台頭により、セールスやマーケティングの在り方は激変しました。
しかし、多くの現場では「どのツールが自社に最適か」「どう運用すれば成果に直結するのか」という解像度の不足が、導入の足かせとなっています。
「 AI Solution Pitch 2026 」は、そんな「 AI 活用の現在地 」を打破するためのピッチカンファレンスです。
厳選された精鋭企業が、1社15分という限られた時間の中で、机上の空論ではない「実戦で勝てる AI ソリューション」を凝縮してプレゼンします。
短時間だからこそ際立つ、各社の本質と具体策。
この15分の出会いが、貴社のマーケティングを研ぎ澄まし、経営スピードを劇的に加速させる鍵となります。
次世代のスタンダードを、ぜひその目で体感してください。
■プログラムの内容・スピーカー紹介
11:55-12:10（15分）
ウェブ接客は AI アバターが担う時代。24時間365日の伴走で CVR 改善を加速させ、ウェブサイトを「売れる × 推せる」サイトへ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342915/images/bodyimage2】
株式会社グラッドキューブ
プロモーション統括本部
マーケティング DX 事業部
シニアマネージャー
渡邊 恵大
総合代理店にてディレクターとして、行政機関やナショナルクライアント向けのシステム開発、Nintendo Switch ソフトの開発、マーケティング支援など、クリエイティブからテクノロジー、戦略立案に至るまで幅広い領域に従事。現職のグラッドキューブでは、SiTest のカスタマーサクセス・セールスを経て、現在はシニアマネージャーとして、ハイタッチセールス・アライアンス・カスタマーサクセス領域のマネジメントを担当。
顧客の KGI・KPI 達成に向けた伴走支援に加え、パートナー企業との戦略的アライアンスの推進や、代理店網の構築・拡大など、ビジネススケールを支える仕組みづくりにも注力。SaaS ビジネスにおける高付加価値な顧客対応と、パートナー連携の最適化に強みを持つ。
■カンファレンス詳細
日時 ：2026年3月17日（見逃し配信期間：3月18日～3月24日）
場所 ：オンライン開催（ FanGrowth ）
参加費 ：無料
主催 ：JAPAN AI 株式会社
■ SiTest について
「 SiTest（サイテスト）」は100万サイト以上に導入実績を持つ、ノーコードサイト改善・ CX 改善プラットフォームです。ヒートマップ・ A/B テスト・パーソナライズ・ EFO・ポップアップ・動画接客 等、ウェブサイトの解析・改善に必要な機能をすべて搭載。
さらに LPO 専門家の知見を学習した AI が、ウェブサイトを多角的に評価、誰でも高度なサイト診断が可能です。具体的な改善施策も提示されるため、ウェブサイト上の課題点をすぐにノーコードで改善することができます。
