【3月11日開催！】Health & Foodオンラインレポート紹介のお知らせ【TPCマーケティングリサーチ】
リサ・リューション事業を展開するTPCマーケティングリサーチ株式会社（代表取締役社長：松本 竜馬）は、2026年3月11日にHealth & Foodオンラインレポート紹介を開催いたします。
「オンラインレポート紹介」は、調査を担当したリサーチャー自らが自分の言葉でレポートを紹介することで、お客さまにそのテーマに対するリサーチャーの熱量を感じていただくとともに、レポートの理解をより深めていただきたいという思いから実施しています。
下記のような関心やお悩みをお持ちのお客様は是非ご参加ください。
・膨大な資料・データを読む時間がないので、レポート内容をクイックに把握したい・・・
・レポートの項目・分類の背景や意図が知りたい・・・
・このレポートがどのような「課題」を解決してくれるのか知りたい・・・
・レポートを自身の業務にどのように活用できるかが知りたい・・・
・リサーチャーの市場理解と自分の市場理解にギャップがないか知りたい・・・
・今後の研究開発テーマ検討や戦略策定のため、各社の研究開発動向や注目の研究分野を知りたい
・レポートを読むだけではわからない、「気づき」があれば教えてほしい・・・
参加料は無料ですので、ぜひ奮ってご参加くださいませ。
◇詳細＆お申し込みはこちら◇
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6780/
◇レポート紹介概要
・開催日時：2026年3月11日（水）13時30分～16時30分
・参加方法：Microsoft Teams
・参加費用：無料
＝＝タイムスケジュール＝＝
13:30～14:00 2025年 食品企業のR&D戦略調査I
14:00～14:30 2025年 健康食品のR&D戦略調査
14:30～15:00 2025年 世界の健康食品市場トレンドレポート
15:00～15:30 2025年 ダイエットの意識・実態調査（第3弾）
15:30～16:00 2025年 アイケア対策商品の摂取実態と今後のニーズ分析
16:00～16:30 2025年 ストレスケア食品（機能性表示食品）の摂取実態とニーズ（第2弾）
視聴方法
Microsoft Teamsを使用して開催いたします。
Microsoftのアカウントをお持ちでない場合も、
Webブラウザからご視聴いただけます。
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：https://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
