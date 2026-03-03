株式会社サンクユー、電話・メール受注から脱却しBtoB-EC化を成功させる5つの実践ステップを公開 ― 業務を止めずに成果につなげる戦略的ロードマップ ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、電話・メールでの受注業務から BtoB-EC化を業務を止めずに成功させるための実践プロセス を整理した最新コラム『電話・メール受注から脱却する方法｜業務を止めずにBtoB-EC化を成功させる5つの実践ステップ』を公開しました。
本コラムは、まだFAXや電話・メールで受注対応を行っている企業が、EC化による受注合理化・業務効率化・顧客満足度向上を実現するために欠かせない、段階的な移行設計と成功ステップをわかりやすく解説しています。
■背景：受注業務が“止まらない状態”ではEC化の効果が出にくい
製造・卸売・印刷業などのBtoB企業では、いまだに多くの受注を電話やメールで処理しており、
・入力ミス・転記作業が多い
・受注情報が分断されている
・日常的に残業・属人化が発生
・営業が受注処理に追われる
といった非効率が高いまま運用されているケースが多く見受けられます。
こうした状態でいきなり「システムを導入する／EC化する」としても、顧客も社内も混乱し、成果につながらないまま終わってしまうリスクが高まります。
■コラムで解説している5つの実践ステップ
ステップ1： 現状業務の可視化
受注プロセスを整理し、電話・メール・FAXの実態を数値化する。
ステップ2：止まらない業務の整理と分解
緊急対応や繁忙期のボトルネックを洗い出し、改善対象を優先順位付け。
ステップ3：部分的なEC化＆スモールスタート
一部顧客や短納期商品等から段階的にEC受付を開始し、現場への負荷を最小化。
ステップ4：定着させる運用設計
教育・FAQ・問い合わせサポート設計、運用ルール整備を実施。
ステップ5：全社展開と改善サイクル
効果測定・改善計画・顧客評価を取り入れながら全社展開。
各ステップでは、失敗しないためのポイントや現場の心理的抵抗への対応方法も詳しく紹介されています。
■コラムはこちら
電話・メール受注から脱却する方法｜業務を止めずにBtoB-EC化を成功させる5つの実践ステップ
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/denwa-mail-juchu-btob-ec-success-step/
■サンクユーのBtoB-EC導入支援について
株式会社サンクユーは、EC構築だけではなく、
・現状業務の可視化と改善設計
・段階導入（スモールスタート）設計
・EC化に伴う組織内合意形成支援
・CRM/基幹システムとの連携設計
・定着化支援・現場教育設計
といった、BtoB-ECを“使われる仕組み”として定着させる支援を多数実施しています。
「受注業務が止まらずにEC化が進まない」
「電話・メールの運用が負担になっている」
「どのタイミングでEC化すればよいかわからない」
といった課題を抱える企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
御社の現状に合わせた最適な移行計画をご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
