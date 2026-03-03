記憶だけに頼らない、布の動きやシワのでき方を想像できるようになる画期的なメソッドを伝授します！『衣服の描き方マスターガイド 服を着たキャラクターを描くための実践アドバイス』
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『衣服の描き方マスターガイド 服を着たキャラクターを描くための実践アドバイス』を2026年3月3日（火）より全国書店にて発売いたします。
直感で理解できる。海外で話題のアーティストが教える、キャラクターのための「衣服」ドローイング
著者は、イギリスを拠点に活躍するアーティストであり、人体ドローイングの講師でもあるトム・フォックス。本書では、彼独自の理論と豊富な作例をもとに、「衣服を着たキャラクター」を描くための考え方と技術を徹底的に掘り下げます。
著者は、海外で累計3万部以上を売り上げた話題のイラスト技法書『Anatomy for Artists: Drawing Form』を執筆。その待望の最新刊が、早くも日本語版として登場します。
約300ページにわたって収録された膨大なデッサンと段階的でわかりやすい解説により、
・衣服の基本構造と成り立ち
・ポーズや動きによって生じる形状の変化
・シワの種類と、その効果的な描き分け
といった、衣服表現に不可欠な要素を体系的に学ぶことができます。
また、〇×形式による「よくある間違い」の解説を多数掲載。視覚的に理解しやすく、見てすぐに実践へとつなげられる構成も本書の大きな特長です。
人体と切り離すことのできない「衣服の表現」。
本書は、すべてのイラスト制作者にとって、確かな指針となる一冊です。
※本書は『An Artist's Guide to Drawing Clothed Characters』の日本語版です。
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12663
【商品情報】
衣服の描き方マスターガイド 服を着たキャラクターを描くための実践アドバイス
●定価：3,850円（本体3,500円＋税10％）
●著者：トム・フォックス
●ISBNコード:978-4-7986-4110-2
●JAN コード：9784798641102
●判型：B5ワイド判 296ページ
