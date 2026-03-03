番号に従って色を塗るだけ！スキマ時間に手軽に楽しめるホビージャパンの「パズルぬりえ」シリーズ『やすらぎのデザイン・アートで癒やされる 和柄パズルぬりえ』2026年2月27日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『やすらぎのデザイン・アートで癒やされる 和柄パズルぬりえ』を2026年2月27日（金）より全国書店にて発売いたします。
色を重ねるたびに、姿を現す日本の伝統美。「パズルぬりえ」で楽しむ、和柄ぬりえの世界。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342700/images/bodyimage1】
大好評ホビージャパンの「パズルぬりえ」シリーズに、『和柄パズルぬりえ』が登場。
「花」「蝶」「鶴」「青海波（せいがいは）」「亀甲（きっこう）」など、日本の伝統を象徴する和柄を中心に、古の文化と美を感じさせる絵柄を多数収録。
ぬりえジャンルの中でも高い人気を誇る“和”の世界を、「パズルぬりえ」で表現しました。
番号に従って色を塗るだけで、少しずつ美しい和柄イラストが完成していくため、絵が苦手な方でも気軽に楽しむことができます。無心で取り組むことで集中力を高め、心と脳を整えるリラクゼーション効果も期待できます。
完成したときの達成感と、悠久の日本の美が織りなす世界観を、ぜひご堪能ください。
パズルぬりえとは？
線画内のピースに書かれた番号と、色見本の番号が一致した色を塗っていくことで、自然と一枚のイラストが完成するぬりえです。塗る楽しさと、完成する喜びの両方を味わえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342700/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342700/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342700/images/bodyimage4】
さらに詳しい情報は、ホビージャパンの技法書公式ホームページをご覧ください。
https://hj-gihousho.com/book/12658
【商品情報】
やすらぎのデザイン・アートで癒やされる 和柄パズルぬりえ
●定価：1,650円（本体1,500円＋税10％）
●著者：四方彩子
●ISBNコード:978-4-7986-4078-5
●JAN コード：9784798640785
●判型：A4変型判 80ページ
【関連リンク】
◆ホビージャパンの技法書 公式WEB https://hj-gihousho.com/
◆ホビージャパンの技法書 公式X https://twitter.com/manga_gihou
◆ホビージャパンの技法書 公式Instagram https://www.instagram.com/hjgihousho/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ