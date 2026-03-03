NSW、TeamViewer社の「Partner of the Year 2025」と「Partner Sales of the Year 2025」をW受賞 ～顧客価値創出と市場拡大への貢献で評価～
ITソリューションプロバイダのNSW株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員社長 多田 尚二、以下NSW）は、デジタル・ワークプレイス・ソリューションのグローバルリーダーであるTeamViewer（本社：ドイツ連邦共和国、CEO：Oliver Steil）が主催するTeamViewer Partner Conference Japan 2026において「TeamViewer Partner of the Year 2025」および「TeamViewer Partner Sales of the Year 2025」を受賞したことを本日お知らせいたします。
TeamViewerはリモート接続やデジタル・ワークプレイス・ソリューションを始めとする多様なソリューションを提供し、デジタルプロセスの効率化・自動化を通じて、企業の働き方改革やDX推進を支援しています。現在では中小企業から大企業まで世界200以上の国・地域で約63万5,000社を超える企業がTeamViewerを活用し、従業員のパフォーマンスの向上に貢献しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342367/images/bodyimage1】
NSWが以前より展開している「TeamViewer Remote」「TeamViewer Tensor」「TeamViewer Frontline」に加え、新たに「TeamViewer DEX」の取り扱いを開始しています。DEX（Digital Employee Experience）は、企業のIT資産を監視することで、ITの問題を特定・解決するために必要な情報を自動的に提供するプラットフォームで、生産性の向上やコスト削減、業務負担の軽減が可能です。RemoteやTensorと組み合わせることにより、リモート操作からDEXの自動監視・改善までを一気通貫で実現します。NSWが提供する企業の業務変革や働く環境の改善を支援するための多様なサービス群に、TeamViewerが保有するソリューションの機能を組み込み、お客様の事業課題に対して、より実践的かつ効果的な業務改革を支援します。
■TeamViewer DEXの主な機能
・エンドポイントの可視化：PCやモバイル端末の稼働状況、CPU/メモリ使用率、ネットワーク接続状態、アプリクラッシュなどをリアルタイムで監視
・自動修復：サービス停止・ストレージ不足・設定エラーなどのよくあるIT問題を自動的に解決し、サポート負荷を軽減
・ポリシー・コンプライアンスチェック：デバイスやソフトウェアが企業のセキュリティポリシーや規制に準拠しているかを自動チェック
・アラート通知とインシデント管理：問題発生時にリアルタイムでアラートを発し、対応状況をトラッキング可能
NSWはTeamViewerとの協業を通じて、今後も顧客企業の課題解決に貢献し、より強固なソリューション体制を構築してまいります。
■TeamViewerのコメント
日本のエンタープライズ領域での事業拡大にあたり、NSW様は欠くことのできないパートナーです。NSW様の豊富な経験とイノベーションへの強いコミットメントにより、私たちは日本企業の業務変革を支える先進的なソリューションを提供することができます。
APAC 全体、とりわけ日本において DEX ソリューションの需要が一段と高まっています。NSW 様は、企業の IT 障害に関する可視性向上と自動化推進を支援するうえで極めて重要な役割を担っています。これまでの市場での実績も顕著であり、このたび NSW 様をアワードで表彰できることを嬉しく思います。
TeamViewer
APAC地域統括プレジデント ソジュン・リー（Sojung Lee）
■関連リンク
・TeamViewerソリューションについて
TeamViewerはリモート接続やデジタル・ワークプレイス・ソリューションを始めとする多様なソリューションを提供し、デジタルプロセスの効率化・自動化を通じて、企業の働き方改革やDX推進を支援しています。現在では中小企業から大企業まで世界200以上の国・地域で約63万5,000社を超える企業がTeamViewerを活用し、従業員のパフォーマンスの向上に貢献しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342367/images/bodyimage1】
NSWが以前より展開している「TeamViewer Remote」「TeamViewer Tensor」「TeamViewer Frontline」に加え、新たに「TeamViewer DEX」の取り扱いを開始しています。DEX（Digital Employee Experience）は、企業のIT資産を監視することで、ITの問題を特定・解決するために必要な情報を自動的に提供するプラットフォームで、生産性の向上やコスト削減、業務負担の軽減が可能です。RemoteやTensorと組み合わせることにより、リモート操作からDEXの自動監視・改善までを一気通貫で実現します。NSWが提供する企業の業務変革や働く環境の改善を支援するための多様なサービス群に、TeamViewerが保有するソリューションの機能を組み込み、お客様の事業課題に対して、より実践的かつ効果的な業務改革を支援します。
■TeamViewer DEXの主な機能
・エンドポイントの可視化：PCやモバイル端末の稼働状況、CPU/メモリ使用率、ネットワーク接続状態、アプリクラッシュなどをリアルタイムで監視
・自動修復：サービス停止・ストレージ不足・設定エラーなどのよくあるIT問題を自動的に解決し、サポート負荷を軽減
・ポリシー・コンプライアンスチェック：デバイスやソフトウェアが企業のセキュリティポリシーや規制に準拠しているかを自動チェック
・アラート通知とインシデント管理：問題発生時にリアルタイムでアラートを発し、対応状況をトラッキング可能
NSWはTeamViewerとの協業を通じて、今後も顧客企業の課題解決に貢献し、より強固なソリューション体制を構築してまいります。
■TeamViewerのコメント
日本のエンタープライズ領域での事業拡大にあたり、NSW様は欠くことのできないパートナーです。NSW様の豊富な経験とイノベーションへの強いコミットメントにより、私たちは日本企業の業務変革を支える先進的なソリューションを提供することができます。
APAC 全体、とりわけ日本において DEX ソリューションの需要が一段と高まっています。NSW 様は、企業の IT 障害に関する可視性向上と自動化推進を支援するうえで極めて重要な役割を担っています。これまでの市場での実績も顕著であり、このたび NSW 様をアワードで表彰できることを嬉しく思います。
TeamViewer
APAC地域統括プレジデント ソジュン・リー（Sojung Lee）
■関連リンク
・TeamViewerソリューションについて