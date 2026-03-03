ドクタープチ医院 江南店(所在地：韓国・ソウル、代表院長：キム・ヨンジン)は、3月31日(火)より“上質な癒しとエイジングケア”を目指すプレミアム・クリニックブランド「UH CELL(ユーエイチセル)」として、リニューアルオープンいたします。





UH CELLクリニック 江南店





今回のリブランディングによって、「UH CELL：Urban Healing & Cellular Care」という名前のもと、忙しい都会の毎日の中で少し立ち止まり、自分自身をいたわることができる“都心のオアシス”のようなブランドを目指しています。テヘラン路や江南(カンナム)という活気あふれる中心地にありながら、最も静かで、上質で、優雅な癒しの時間を提供したい、そんな想いが込められています。





華やかな都会の緊張感の中で見つけた“ひと息”





■ UH CELLが提案する3つの核となる価値：U・H・CELL

新しいブランド名であるUH CELLには、3つの深い意味が込められています。





[U] Urban Oasis(都会のオアシス)

華やかな都会の緊張感の中で見つけた“ひと息”を表しています。ただ施術を受けるだけではなく、日常から少し離れて心と身体を休める“都心の中のリラックス空間”の始まりを意味します。

[H] Healing Heritage(受け継がれてきた癒しのケア)

キム・ヨンジン代表院長の熟練した技術力と真心を込めたケアを基盤に、心身が自ら回復する力を育む“癒やし体験”を贈ります。

[CELL] Cellular Rejuvenation(細胞からの再生)

真の回復は、最小単位である“細胞(Cell)”が生命力を取り戻した時に完成します。NAD+点滴、高濃度ビタミンC、高圧酸素カプセル(HBOT)など、最先端ソリューションを通じて疲弊した細胞に新しいエネルギーと活力を与えます。









■韓国屈指のスピード感あふれる都市・江南で経験する、ハイクオリティなヒーリングタイム

UH CELLは、高層ビルが立ち並ぶ中で大切な“自分”を見失いがちな現代人に対し、“優雅な回復の瞬間”を提案します。精巧なアンチエイジング技術が単なる施術を超え、深い休息となり、細胞一つひとつが再び目覚めるような活力を体感できるよう設計されています。

特に、今回のリブランディング過程において、従来のドクタープチ医院 江南店の医療陣、サービス、合理的な価格設定も従来通り維持いたします。既存のお客様は信頼を寄せる医療陣から、より強化されたプレミアム・ウェルネス・サービスを同条件でご体験いただけます。









■ ホテルと連携したプレミアム・ウェルネス・シナジー

UH CELLは「UH FLAT SIGNATURE GANGNAM」の2階に位置し、UHCグループのホテルインフラと融合した“医療と宿泊を組み合わせた差別化された複合モデル”を展開します。

ご来院されるお客様は、ホテルとの戦略的パートナーシップを通じて特別なベネフィット(Special Benefit)をお楽しみいただけます。これらの取り組みは特にハイエンドな医療サービスを求める国内外のお客様からの高い関心が期待されています。









■ キム・ヨンジン代表院長 コメント

UH CELLは都会の騒がしさの中でひととき日常を忘れ、本来の美しさを再び開花させる空間になることを目指しています。最も精巧なアンチエイジング技術と細やかなケアを通じて、K-医療観光およびプレミアムクリニックの新たな基準を提示してまいります。









■ クリニック概要

店舗名：UH CELLクリニック 江南店

所在地：ソウル特別市 江南区 テヘラン路8ギル13 江南WDビル 2,3階





店舗名：UH CELL アンチエイジングセンター

所在地：ソウル特別市江南区テヘラン路10ギル11 2階





公式ホームページ： https://uhcell.com/ja/