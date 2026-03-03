株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：大竹 健)は日本におけるマスターエージェントとしてライセンスを管理する「The World of Beatrix Potter(TM)／Peter Rabbit(TM)」において、2026年に作者ビアトリクス・ポターの生誕160周年を迎えます。160周年を記念して、2026年夏に東急田園都市線にて、ピーターラビット(TM)トレインを期間限定で運行予定です。運行に先立ち、3月3日(火)からInstagramにおいて、ピーターラビット(TM)ぬい撮りフォトコンテストを実施いたします。





キービジュアル





絵本『ピーターラビットのおはなし』シリーズの作者ビアトリクス・ポターは、1866年7月28日に誕生しました。ポターは絵本シリーズの中で、動物たちのたくさんの冒険を描いています。2026年夏に冒険をキーワードに、東急田園都市線において、ピーターラビット(TM)トレインを期間限定で運行予定です。3企画を車両ごとに掲出予定です。





(1) ピーターラビット(TM)ぬい撮り“冒険”写真展

(2) ピーターラビット(TM)“冒険”キッズ写真展：子どもたちの冒険を紹介する写真展

(3) ピーターラビット(TM)“冒険”キャラクター図鑑(仮名)：絵本シリーズに登場するキャラクターの紹介





優秀作品として選出された作品がピーターラビット(TM)ぬい撮り“冒険”写真展に掲出されるピーターラビット(TM)ぬい撮りフォトコンテストは、2026年3月3日(火)から2026年5月10日(日)の間、Instagramにおいてピーターラビット日本公式アカウント(@peterrabbit.jp)をフォローの上、キャンペーン指定のハッシュタグ「#ピーターラビットぬい撮り」を付けてぬい撮り写真を投稿することで、参加することが可能です。





参加された写真より優秀作品を20作品選定予定です。さらに優秀作品として選定された作品の一部は、2026年夏に東急田園都市線で運行予定の、ピーターラビット(TM)トレイン車内の写真展に掲出される予定です。

また副賞として、本施策限定の新規描き起こしキービジュアルを使用した、特製アートトートバッグも贈呈いたします。





特製アートトートバッグ





詳細はピーターラビット(TM)日本公式ホームページをご覧ください。





※東急線の駅及び、駅係員へのお問合せはご遠慮ください。

※期間中、運行状況・ダイヤの乱れ等の影響により、予告なしに運休や、終了延期となる可能性がございます。









＜ピーターラビット(TM)とは＞

世界中で愛されている『ピーターラビットのおはなし』(原題The Tale of Peter Rabbit、作ビアトリクス・ポター(TM))の主人公。イギリス湖水地方の農園を舞台にくりひろげられる物語で、1901年250部の自費出版を経て、翌年1902年10月 全ての絵に色を付け、フレデリック・ウォーン社から刊行。2年足らずの間に5万部を超えるベストセラーとなり、多くのキャラクターが登場する絵本シリーズとなりました。現在この絵本シリーズは世界110か国48か国語に翻訳され、累計発行部数2億5,000万部以上の世界的ベストセラーとなっています。ピーターラビットとユーモラスな仲間たちの物語は、100年以上にわたり世界中の人々に愛され続け、物語の舞台となった湖水地方は2017年世界文化遺産に登録となりました。2026年にはポターの生誕から160周年を迎えます。





●ピーターラビット(TM)日本公式サイト

( http://www.peterrabbit-japan.com/ )

●ピーターラビット(TM)日本公式Instagram「ピーターラビット(TM)のいる暮らし」

( https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/ )









■ご掲載に関してのお願い

下記のクレジットを表記ください。

BEATRIX POTTER(TM) & (C) Frederick Warne & Co.,2026

※任意：ご掲載に際しては原稿の確認をさせていただけますようお願いいたします。