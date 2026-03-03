愛犬と一緒に買い物を楽しむ！『＆DOG SHOPPING』 コピス吉祥寺にて3月20日(金)～3月22日(日)に初開催！
コピス吉祥寺(所在地：東京都武蔵野市)は2026年3月20日(金)～3月22日(日)の3日間、コピス吉祥寺全館で愛犬と一緒に買い物を楽しめる「&DOG SHOPPING」を都内初開催します。
「&DOG」とはペットを飼う家族が増え、愛犬を家族の一員とする時代に『犬と人』『犬と町』など、犬と〇〇というすべての繋がりを大切にし、現代の犬に関する問題・課題・利点などを、『＆』＝繋がりを通して考えるきっかけ作りを目指しているイベントです。
今回、コピス吉祥寺は、「&DOG」の考えに共感し、新たに、愛犬と一緒にお買物を楽しむイベント『&DOG SHOPPING』を開催することになりました。「&DOG」シリーズは都内初開催になります。
『&DOG SHOPPING』では、愛犬と一緒にお買物を楽しめるのはもちろん、飼い主様が楽しめる美味しいお食事や、お子様も一緒に楽しめるバルーンアートやフォトイベントの日替わりイベントなど、愛犬と一緒にご家族みんなが楽しめるイベントです。
メインビジュアル
■犬のお洋服やおやつなど愛犬と楽しめるお店が勢ぞろい！
メイン会場となるA館3階GREENING広場では、かわいいわんこのグッズやお洋服、健康を第一に考えたこだわりのおやつなど、愛犬が喜ぶお店が揃います。
また3月22日(日)には会場内にドッグトレーナーブースが登場。愛犬の無料相談ができます。飼い方、しつけ方、困りごとなんでも相談してください。
＜出店スケジュール＞
【3/20(金)～3/22(日) 3日間出店】
・ケイエムテイ
販売内容：ドッグフード 他
店舗紹介：原材料にこだわったプレミアムドッグフードなどを販売。
・ライフデザインパートナー
販売内容：保険
店舗紹介：ペット保険の相談にのります。
・エルズパーク長瀞
販売内容：キャンプ・アパレル
店舗紹介：関東最大級！愛犬と絆を育むアウトドアパークのグッズ等を販売。
・Oinu Meat
無添加おやつ
最高級品質のお肉を使用したおやつを販売！
・ninnmari
販売内容：洋服
店舗紹介：シンプルだけど飽きの来ないハンドメイドの犬服＆お揃い服を販売。
・にがおえウッチェリーノ・ヴェルデ
販売内容：似顔絵
店舗紹介：その場で描いてその場でお渡し！一人あたり約5分で似顔絵をお描きします。
・fairy tail シンバのおやつ
販売内容：無添加おやつ
店舗紹介：安心安全な無添加おやつとハンドメイドグッズやお洋服を販売。
・SOTIIK LUBON
販売内容：うちの子グッズワークショップ
店舗紹介：スマホの中にある写真で、その場でオリジナルのグッズが作れます。
【3/20(金)・3/21(土)】
・ちゃいぴこ
販売内容：ドッグマッサージ
店舗紹介：わんちゃんの健康維持に。スウェーデン式のドッグマッサージ。
・いぬのごはんやさん
販売内容：いぬのごはん
店舗紹介：愛犬用手作りごはん・ごちそうごはんを販売します。
・BLOOM & HUNT
販売内容：ジビエペットトリーツ
店舗紹介：自然の恵みから生まれた猟師がつくる無添加ジビエペットフード。
【3/20(金)・3/22(日)】
・けーこさんのシフォン
販売内容：シフォンケーキ
店舗紹介：こだわりぬいた人用、犬用のシフォンケーキを販売。
・marumarudogs
販売内容：お魚ジャーキー
店舗紹介：自分で釣った魚を加工した、人も食べられるお魚ジャーキー
【3/21(土)・3/22(日)】
・DogChu
販売内容：無添加おやつ
店舗紹介：わんちゃんのデンタルケア＆ストレス解消になる、ヤクミルクで作った無添加のおやつを販売。
・two
販売内容：テリーヌ
店舗紹介：材料にこだわり一つ一つ手作りしているわんちゃんの為のテリーヌ。
・Lyra
販売内容：オリジナル犬服
店舗紹介：頭も脚も通さずに着られるオリジナルの犬服や手編みカーディガンなどを販売。
・Buddy-Buddy
販売内容：ドッグフード
店舗紹介：腸活を通じて、愛犬が健やかな毎日を送れるためのドッグフードやモリンガミルク、ウェットフードを販売。
・ナンモクジビエ
販売内容：おやつ・レザー小物
店舗紹介：群馬県南牧村で獲れた鹿肉のおやつや、鹿革のレザー小物を販売。
・Style Factory
販売内容：犬服
店舗紹介：『可愛いウチの子』をテーマにしたハンドメイドのお洋服やアクセサリーを販売。
・soraloha
販売内容：無添加おやつ
店舗紹介：完全無添加、国産素材を使用した安心安全のヒューマングレードのおやつ。
【3/20(金)のみ】
・ころもなSHOP
販売内容：羊毛フェルト
店舗紹介：世界にひとつだけの愛犬そっくりの羊毛フェルトのオーダーメイドです。
・WANMORE /urbancowgirl
販売内容：無添加おやつ・ニット製品
店舗紹介：野生鹿100％・無添加のドッグフードと小さな犬のセーターとグッズ
・出張トリミング こころ
販売内容：ドッグソープ
店舗紹介：安心安全なオリジナルドッグソープ。保存料、添加物、人工香料は一切使用していません。
・こまいぬCompany / Le Ciel
販売内容：オリジナルフード・ドッグアイテム
店舗紹介：国産無添加おやつや、かわいいおもちゃ、お洋服を販売。
・wataTo
販売内容：トリーツ・おもちゃ・小型犬洋服
店舗紹介：安心安全無添加トリーツやかわいいおもちゃと、小型犬用のお洋服をご用意しています。
・Pain de chien
販売内容：犬用パン・焼き菓子
店舗紹介：見た目もかわいいワンちゃん用の食パンやわんこのボーロを販売。オーダー刺繍も承ります。
・Art of Life with DOG
販売内容：似顔絵
店舗紹介：写真を元に描く愛犬の似顔絵と共にご家族全員のお名前をアーティスティックな筆文字で記入します。
【3/21(土)のみ】
・ちーちゃんの幸せワンライフ
販売内容：雑貨
店舗紹介：日常使いできるかわいいグッズを販売。
・Chika Setoyama
販売内容：似顔絵
店舗紹介：愛犬の似顔絵と、オーダーグッズを受付ます。
【3/22(日)のみ】
・doggy_sweets_colo
販売内容：ワンちゃん用シフォンケーキ
店舗紹介：ワンちゃんにも安心な素材を使ってひとつひとつ心を込めて作った手作りケーキ。
・GREEN WOOD
販売内容：手編みのアクセサリー
店舗紹介：人気の手編みアクセサリーの「#ちょこっと乗るシリーズ」を販売します。
・BonApeTit&Cha.mone.
販売内容：犬用ごはん
店舗紹介：わんちゃんの体に優しい手作りごはん、おやつに、ケア用品を販売します。
・Happy Emma
販売内容：ドッグマッサージ
店舗紹介：愛犬のココロ、カラダの両方からアプローチするイヌなで式ドッグマッサージ。
・Naturarium / うちのこ似顔絵・ Yuka
販売内容：無添加おやつ・ケア用品・似顔絵
店舗紹介：犬の皮膚被毛ケアリストが選ぶ天然素材の石鹸や、安全なおやつなどを販売。うちの子似顔絵も承ります。
＜出展者イメージ＞
A館3階GREENING広場のキッチンワゴンでは飼い主様が楽しむ美味しい食事をご用意！
出店者イメージ／ケイエムティ
出店者イメージ／エルズパーク長瀞
出店者イメージ／ninmari
出店者イメージ／Oinu Meat
＜店舗紹介＞
●まぜりゃんせ
既製品を使わず、野菜は川越の農家さんから直接仕入れ、背脂は茨城県産ひたち米豚にこだわったものを使用しています。
店主のこだわりが詰まったまぜそばです。
まぜりゃんせイメージ
●petit a petit
北海道蘭越米を使ったグルテンフリーの米粉クレープ。
米粉のカスタード、あんこ、キャラメルなどトッピングも手作り！
petit a petitイメージ
●鶏と炭火 トリマラン赤坂
美味しい鶏肉を食べたかったらトリマラン！
今回は美味しい唐揚げをメインにご提供いたします。
A館1階コンコースでは日替わりイベントを開催！
トリマラン赤坂イメージ
■A館1階コンコースではイベント期間中、犬を飼っていない人も楽しめる日替わりのイベントを開催いたします。
・3月20日(金)
「ぱしゃり撮影会」
時間 ： 10：00～16：00
参加費： セルフ撮影の場合は無料／カメラマン撮影は有料
※参加は先着順となります。枠が埋まり次第終了となります。
・3月20日(金)
ぱしゃり撮影会イメージ
「バルーンアート」
ワンちゃんバルーンをおひとつプレゼントいたします。
時間：10:00～16:00
※バルーン製作時間等配布をおこなわない時間もあります。
バルーンアートイメージ
・3月20日(金)～22日(日)
「似顔絵～わんちゃんとご家族～」
その場で似顔絵を描きます。わんちゃんと一緒でも、ご家族のみでも
お子様のみでもOK
時間：10:00～16:00(途中休憩時間あり)
似顔絵イメージ
※最短約10分程お時間いただきます。
※参加は先着順となります。枠が埋まり次第終了となります。
参加費：無料
■「&DOG SHOPPING」でも、「わんちゃんウェルカムエリア」が登場！
イベント開催の3日間限定で、コピス吉祥寺館内と館内の一部店舗が「わんちゃんウェルカムエリア」になります。
コピス吉祥寺では通常営業時、ペットの顔を含む全身が出ないキャリーバッグやペットカートをご利用いただいての入館をお願いしていますが、この3日間のみ以下の3パターンで同伴ルール緩和エリアや店舗が登場します。
(1) キャリーバッグやペットカートから顔が出ていてもOK
(2) 抱っこでの入店がOK
(3) リードをしていればOK
愛犬と一緒にお買物を楽しむ体験を満喫できます。
※期間中館内では、「わんちゃんウェルカムエリア」のPOPにてご案内しております。表記に沿っての対応をご協力お願いします。
※館内での歩行はマナーパンツ、マナーベルト着用のご協力をお願いします。
※館内トイレにペットの排泄物等を流さないようお願いします。
※「わんこウェルカムエリア」にならない店舗及びフロアは、通常ルール(バッグまたはカートに全身を完全に収める)でのご利用、もしくは入店不可となります。飲食店舗、サービス店舗等一部店舗は入店出来ない店舗もありますのでご了承ください。
〇通常営業時のコピス吉祥寺ペット同伴ルールは以下の内容になります。
・コピス吉祥寺館内では、ペットの顔を含む全身が出ないタイプのお手持ちのキャリーバッグやペットカートを必ずご利用ください。(バッグまたはカートに顔含め全身を完全に収めていただきますようお願いいたします。)
・A館地下1階レストラン街は同伴禁止となります。その他店舗への同伴については、各店舗スタッフにお尋ねください。
・お車でお越しのお客様は、ペットの顔を含む全身が出ないタイプのお手持ちのキャリーバッグやペットカートなどをご利用の上、A館エレベーター(ペット同伴搭乗可能エレベーター)をご利用ください。
・館内トイレにペットの排泄物等を流さないようお願いいたします。
◆イベント開催概要
●「&DOG SHOPPING」
・日程 ： 2026年3月20日(金)～3月22日(日)
・時間 ： 10：00～16：00
・会場 ： コピス吉祥寺A館3階GREENING広場／A館1階コンコース
・入場料： 無料
・主催 ： コピス吉祥寺 https://www.coppice.jp/
※イベントの詳細はコピス吉祥寺HP( https://www.coppice.jp/newsandevent/coppice/27747 )でご確認ください。
※販売予定の商品、メニュー等は、変更となる場合がございますので、ご了承ください。
※雨天決行、荒天中止いたします。
※画像はイメージです。
※イベントは、予告なく変更・中止する場合がございます。
■コピス吉祥寺施設概要
コピス吉祥寺は、『GREENINGしよう。』(GREENING＝生命力と新鮮さを回復させて、自然な状態の自分にもどすこと)というコンセプトのもと、この吉祥寺という街から、豊かな暮らし方を広めていくためのアイデアをご用意しております。
(1) 施設名称
コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI
(2) 所在地
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号
(3) 交通
JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分
京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分
(4) 建築概要
延床面積 約46,000m2
建物規模 A棟 地下1階・地上7階、
B棟 地下1階・地上9階
(5) 駐車場
100台
(6) webサイト
https://www.coppice.jp/
アクセスMAP
コピス吉祥寺イメージ
A館3階GREENING広場