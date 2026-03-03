株式会社珍來(本社：千葉県船橋市、代表取締役社長：清水 延年)は、2026年3月1日から2026年5月31日まで、直営全9店舗にて柏レイソル応援企画として、監修PART2「レイソルカレーらーめん」(1,200円／税込1,320円)を期間限定で販売します。(柏日立台店・柏東口店は2/15から先行販売中)





昨年大きな反響を呼んだコラボ企画の続編。音楽家であり、筋金入りのレイソルサポーターとして知られるパッパラー河合監修のもと、柏の街の熱気とサポーターの想いを一杯のらーめんで表現する商品が再び誕生しました。





【店内POP】柏勝つ！レイソルカレーらーめん





■レイソルカレーらーめん PART2

柏レイソルのクラブカラー“イエロー”を象徴する特製カレースープに、勝利を願う「鶏カツ＝カシワカツ」を豪快に3枚トッピング。カシワカツ＝柏勝つ！と願掛けを極めた、柏レイソル応援ラーメンの完成形です。

外はサクサク、中はジューシーな鶏カツ。コク深いカレーと自社製麺のモチモチ麺が絡み合い、観戦前の高揚感、試合後の余韻、そのすべてを受け止める一杯に仕上げました。また、「柏勝つ！」の単品販売を追加トッピングすることで“追いカツ”で勝利を重ねる！願掛け文化をさらに後押しします。









■パッパラー河合による「PART2誕生秘話」について

店内のメニュー裏面のパッパラー河合による「PART2誕生秘話」は必読です。「レイソルは滅びぬ 何度でも甦るさ」という強烈なメッセージから始まり…レイソルは2年連続17位という苦しい残留争い。意気消沈するサポーターの姿。「俺等のレイソル、どうなっちまうんだよぉ…」…しか～しッ！昨年レイソルは不死鳥のごとく甦りました…リーグ2位、ルヴァン準優勝。歓喜と悔しさが入り混じる、あと一歩のシーズン…今年、柏は頂点に昇り詰める！絶対に！と、パッパラー河合はレイソルカレーらーめんPART2監修にかける想いをユーモアと熱量を交えて表現しています。続きは、店内でお楽しみください。





【店内POP】パッパラー河合による「PART2誕生秘話」について





■2026レイソルコラボ商品の開発背景とは？

柏の街にとって、レイソルの存在は単なるクラブではありません。街の誇りであり、希望であり、エネルギーそのもの。昨シーズンの躍進は夢のようでした。しかし“あと一歩”届かなかった悔しさもまた事実。その無念を晴らすために、今年こそ頂点へ。珍來は、その願いをパッパラー河合監修PART2レイソルカレーラーメンに込めました。商品開発室Q氏(53歳)は語ります。「採算？正直ギリギリです。でも、優勝のためなら本望です。」(店内POP裏面テキスト参照)飲食店がここまで本気でクラブを応援する。それが珍來の想いであり、柏という街の文化です。









■商品について

・パッパラー河合監修PART2 「レイソルカレーらーめん」 1,200円／税込1,320円

・「柏勝つ!!」単品 300円／税込330円





【商品】柏勝つ！レイソルカレーらーめん





■取材注目ポイント

・サポーター文化×地域密着飲食店×地元出身著名音楽家。三位一体の地域共創プロジェクト

・柏出身、レイソル熱狂サポーターのパッパラー河合監修第2弾

・スタジアム隣接の柏日立台店、最寄り柏駅には2店、柏レイソル地域密着店舗展開

・柏東口店の店内は、柏レイソル応援シートなどの演出









■販売概要

＜販売期間＞

2026年3月1日(日)～2026年5月31日(日)





＜販売店舗＞ 珍來直営9店舗

柏日立台店(千葉県柏市日立台1-2-55)

柏東口店(千葉県柏市柏1-7-1 DayOneタワー1F)

柏西口店(千葉県柏市旭町1-10-3 原ビル1F)

柏藤ヶ谷店(千葉県柏市藤ヶ谷新田67)

松戸古ヶ崎店(千葉県松戸市古ヶ崎2546)

米本団地前店(千葉県八千代市米本2163-2)

浦安店(千葉県浦安市北栄1-16-24)

石岡東光台店(茨城県石岡市東光台3-10-16)

取手店(茨城県取手市桑原770-1)





〇店舗詳細： https://www.chinrai.jp/location.html





珍來 柏東口店

珍來 柏日立台店





■株式会社珍來について

創業1928年(昭和3年)。90年以上にわたり、関東を中心に愛され続ける中華料理チェーン。自社製麺所によるこだわりの麺製造、直営9店舗の運営、製麺卸を展開し、「街のラーメン屋さん」から「次世代のごちそう中華」へと進化を続けています。





＜会社概要＞

商号 ： 株式会社珍來

代表者 ： 代表取締役社長 清水 延年

所在地 ： 〒274-0805 千葉県船橋市二和東6-21-5

創業 ： 1928年(昭和3年)

事業内容 ： 麺製造業・製麺卸業・直営飲食業

公式サイト： https://www.chinrai.jp/