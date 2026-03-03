AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年3月10日（火）～3月13日（金）に東京ビッグサイトにて開催の【FOODEX JAPAN 2026】の「食×AIゾーン」にブースを初出展します。会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■AIエージェント・生成AIや、画像認識、予測AIなど製造業で活用できる最新のAIソリューションをご紹介！

https://foodex.jma.or.jp/

AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■出展予定内容

・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介・AI導入・DX推進に関する相談・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案

■生成AI 業務変革カオスマップを無償提供

生成AIは現在、試験的な導入フェーズを終え、実務への本格的な「定着フェーズ」へと移行しています。単に質問に答えるだけのチャットツールから進化し、自律的にタスクを処理する「AIエージェント」や、社内データを活用する「RAG（検索拡張生成）」など、ビジネスの現場を直接的に最適化する段階に入りました。生成AI 業務変革カオスマップは、こうした背景を踏まえ、組織の生産性向上に直結する主要なAIソリューションを一挙に網羅し、体系化したものです。特定の業務を効率化するだけでなく、多岐にわたるサービスを業務の文脈に沿って整理しており、自社に合った製品を探すための比較資料としてご活用いただけます。カオスマップに記載されているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内させていただきます。その他「予測AI」や「チャットボット」「バックオフィス向け」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「食×AIゾーン：E7-AA12」へお立ち寄りください。

■展示会概要

https://aismiley.co.jp/ai_news/generativeai-business-transformation-chaosmap/

「FOODEX JAPAN 2026」は、日本とアジア、世界をつなぐ国際食品・飲料展として食に関わる皆様と共働し、食の新たな価値を創造する展示会です。“食”にかかわる最新情報の提供と、より良いサービスの提供を通じて、食品業界のさらなる発展を支えています。なかでも「食×AIゾーン」は、食品製造、品質管理、物流、販売等でのAIを活用したソリューションやサービスが出展する新設のゾーンです。・名称：FOODEX JAPAN 2026（食×AIゾーン）・会期：2026年3月10日（火）～3月13日（金） 東展示棟7～8ホール 南展示棟1～4ホール 9:30～17:00(最終日16:30まで) 東展示棟4～6ホール 西展示棟1～4ホール 10:00～17:00(最終日16:30まで)・会場：東京ビッグサイト・主催：一般社団法人 日本能率協会・公式サイト：https://foodex.jma.or.jp/・AIポータルメディア「AIsmiley」 小間番号：「E7-AA12」（東展示棟7～8ホール）

■入場方法

入場方法下記「詳細、無料お申し込みはこちら」より、来場者登録いただけましたら、ご登録完了後展示会場への入場用バッジが発行されます。手順に従ってご登録をお願いいたします。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

https://foodex.jma.or.jp/

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/・AIとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/・AIエージェントとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/・需要予測とは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/demand-prediction/・配送ルート最適化とは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-delivery-route-optimization/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー担当：AIsmiley編集部TEL：03-6452-4750Email：media@aismiley.co.jp