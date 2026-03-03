淡路島西海岸のアメリカンダイナー＆カフェ「miele the DINER」は、2026年3月でオープン3周年を迎えます。日頃のご愛顧への感謝を込めて、3月16日（月）より1週間限定で、来店者へ特別なプレゼントをご用意した『3year anniversaryキャンペーン』を開催いたします。URL：https://miele-the-diner.com/news/2714/

1階アメリカンダイナーでは、ボリューム満点の淡路牛100％バーガーをご注文のお客様に、ポテトとドリンクを無料でプレゼント。ボリュームも満足感も3倍級のスペシャル仕様です。さらに、人気メニュー『オニオンブロッサム』のディップソースが、3周年限定で3種類にパワーアップし、お好みのディップソースを選んで楽しめます。2階カフェでは、お会計3,000円ごとにお菓子のつかみ取りにチャレンジ可能。さらに、お会計金額が“3の倍数”になったお客様には、『ミニヨーグルトボウル』をプレゼント。日替わりトッピングでお届けする、ちょっとしたデザートタイムをお楽しみいただけます。1週間だけの感謝祭。3周年ならではのお得な特典とともに、会話も笑顔も弾む、少し特別な時間をお過ごしください。

■『3year anniversaryキャンペーン』概要

提供期間：3月16日（月）～3月22日（日）内容：1階／・淡路牛100%バーガーご注文で、『ポテト＋ドリンク』をプレゼント・『オニオンブロッサム』 選べるソース3種類2階／・3,000円以上のお会計で、お菓子つかみ取り※合算不可・お会計3の倍数で、『ミニヨーグルトボウル』プレゼント※トッピング日替わり場所：「miele the DINER」（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1 HELLO KITTY SMILE隣接）営業時間：11：00～19：00（L.O 18：30）※季節により異なります。詳細はHPをご確認ください定休日：火曜日HP：https://miele-the-diner.com/Instagram：https://www.instagram.com/mielethediner/問合わせ：miele the DINER（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9123

