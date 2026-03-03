株式会社 Kiranah Resort（読み：キラナリゾート、本社：東京都千代田区）が運営する屋外レジャー・レストランの複合施設「キラナガーデン豊洲」は、春のシーズナル企画として『東京ハルマチ2026』キャンペーンを2026年4月1日(水)～30日(木)にて開催いたします。本企画は、春のおでかけ・ファッション・音楽をテーマに、施設全体を活用した体験型コンテンツを展開する季節イベントです。幻想的な春色イルミネーションの演出に加え、キッズ向けモデル＆撮影体験、ペット同伴イベントなど、毎週末に春のキラナガーデン豊洲を存分に楽しめるイベントを実施予定。また、BBQおよびレストランでは、本企画と連動した春季限定メニューも提供し、滞在価値の最大化を図ります。春の来場需要を喚起するシーズナル施策として、ファミリー層・若年層・ペットオーナー層まで幅広いターゲットにアプローチし、都市近郊型リゾートの新たな体験価値を創出してまいります。

詳細はHPまたはInstagramで随時発信してまいります。●特設LP：https://www.kiranahresort-toyosu.com/spring-event-2026/●Instagram：https://www.instagram.com/kiranah_garden_toyosu

『東京ハルマチ2026』キャンペーン概要

【イベント】4/4(土)・5(日)：キラナのイースター縁日

オリジナルイースターエッグ作り体験（1回500円 ※BBQをご予約したお客様は1回分無料）や縁日など、キラナならではのイースターの楽しみ方を満喫できます。当日は入場無料なので、キラナに来たことのない方もそうでない方も、お気軽にお立ちよりください。

【イベント】4/11(土)・12(日)：東京SAKURA SKY

昼は通常のシャボン玉体験、夜はピンクのシャボン玉ショーを実施。キラナの空にシャボン玉を解き放ちます。開催タイミングは1部、2部、それぞれ2回ずつ（13時／13時半／19時／19時半）※入場無料

【イベント】4/18(土)：トーキョーベイポップ2026

女子小学生・中学生から絶大な支持を受けるエンタメファッション雑誌「Cuugal（キューーガル）」がキラナガーデンとコラボレーション！参加者全員が参加できる撮影会やランウェイ、Cuugalモデルの卒業式等、内容盛りだくさん。▼詳細はこちらhttps://www.kiranahresort-toyosu.com/spring-event-2026-cuugal/

【イベント】4/26(日)春のフレブルオフ会

フレンチブルドッグだけが集まる犬種限定のパーティをレストランCREAにて開催。参加条件はフレンチブルドッグのオーナーであることのみ。わんちゃん同士の交流会や、記念撮影の場として、レストランCREAの美食に舌鼓を打ちながらお楽しみください。

【キャンペーン】4/1(水)～30(木)ピンクイルミネーション

キラナガーデンは、満開の桜の世界観を楽しめるピンクの世界に衣替え。施設全体で約2万球が輝きを放つピンクイルミネーションを展開いたします。

【キャンペーン】4/1(水)～30(木)春限定メニュー

キラナガーデン内にある知る人ぞ知る肉ビストロ、レストランCREAでは4月月間限定のコースをご用意。春らしいさわやかなコース料理を楽しめます。さらにピンクのスイーツやモクテルの提供も。

【キャンペーン】4/1(水)～30(木)春といえばあの音楽！4月限定FMキラナ

いつの時代にも存在した「春」を象徴する曲。FMキラナのMCがお客様からリクエストに基づく思い出の曲で施設を盛り上げます（土・日・祝限定）。

【来場特典】

4/1～30限定で「ピンクサングラス」「さくらプロップス」が登場！アイテムを使って、ピンクに染まったキラナで思い思いの一枚を撮影しよう。

【Instagramキャンペーン】3/2(月)～31(火)

春に行きたいのは…キラナガーデン豊洲BBQ？それともレストランCREA？コメントで教えてくれた人の中から抽選で合計10組30様をご招待。キラナ賞：5組20名様／CREA賞：5組10名様＜参加方法＞① @kiranah_garden_toyosuと @crea_restaurantをフォロー② この投稿に「BBQ」or「レストラン」とコメント③ 一緒に行きたい人を@メンション、ストーリーズでシェアすると当選率UPキラナガーデン豊洲公式Instagram：https://www.instagram.com/kiranah_garden_toyosu/レストランCREA：https://www.instagram.com/crea_restaurant/

施設概要

施設名 ：キラナガーデン豊洲公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど施設面積 ：約7,000㎡席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席電話番号 ：03-6910-1818