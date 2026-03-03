株式会社Kiranah Resort（本社：東京都千代田区）が運営する複合型レジャー施設「キラナガーデン豊洲」は、女子小学生・中学生をターゲットにしたエンタメファッション雑誌「Cuugal（キューーガル）」とのコラボレーションイベント『トーキョーベイポップ2026』を、2026年4月18日(土)に開催いたします。イベント当日は、キラナガーデン豊洲内に本イベント限定の特設ランウェイを設置。「Cuugal」カメラマンによるスナップ撮影会を実施し、参加者全員のスナップ写真を「Cuugal」2026年8月号に掲載いたします。さらに、ランウェイ審査で受賞した参加者には、毎年恒例イベント『Cuugal文化祭』内で実施されるブランドランウェイへの出演権進呈も。また、Cuugalモデルによるブランドランウェイや卒業式企画も同時開催予定。誌面で活躍するモデルと読者がリアルな場で交わる特別な一日を演出します。

背景

キラナガーデン豊洲では、「時間（トキ）に彩りを。人生にヨロコビを。」という理念のもと、人々の想像を超えるエモーショナルな体験価値の創出に取り組んでまいりました。屋外レジャー、飲食、イベントを融合させた複合型施設として、世代を問わず楽しめる場づくりを推進しています。本イベントは、ティーン世代にとっての自己表現の機会創出と、家族で楽しめる春の大型体験イベントとして企画。地域における新たなエンターテインメント価値の創出を目指します。

『トーキョーベイポップ2026』イベント概要

＜日時＞

2026年4月18日(土)10:00～16:00

＜対象＞

5～15歳（2026年度時点）のお子様 200名限定※対象のお客様は「キラナランウェイ」「参加者撮影会」に参加可能※同伴される大人は人数制限なし

＜場所＞

キラナガーデン豊洲・レストランCREAhttps://www.kiranahresort-toyosu.com/access/

＜料金・予約方法＞

プラン詳細・ご予約はイベント特設LPをご確認ください。https://www.kiranahresort-toyosu.com/spring-event-2026-cuugal/※3月9日(月)20：00予約開始

＜参加モデル＞

上埜れのん（れのん）、石出莉彩（りさち）、鈴木桃羽（ももわ）、小日向希衣（きい）などCuugalモデル20名以上が参加予定

＜コンテンツ＞

①Cuugalカメラマンによる参加者撮影会普段「Cuugal」の撮影を行っているカメラマンによる参加者撮影会を参加者全員が体験することができます。撮影データは後日「Cuugal」が発行するURLリンクよりダウンロードすることが可能です。

②参加者全員によるキラナランウェイイベント参加者全員が体験できる「キラナランウェイ」では「Cuugal」スタッフがファッションチェックを実施。Cuugal賞、もしくはキラナ賞を受賞した方には豪華な特典が贈呈されることとなります。

③ブランドランウェイbyCuugalモデルブランドランウェイでは「Cuugalモデル」によるランウェイのお手本をみることができます。

＜特典＞

①参加者全員「Cuugal」誌面に掲載「撮影会」に参加する200名は、もれなく全員2026年7月10日に発売される「Cuugal 8月号」の本イベント紹介ページ（4P構成のスナップページ）に載ることができます。

②受賞者3名はCuugal文化祭でブランドランウェイに出演本イベントのコンテンツ「キラナランウェイ」にて審査員により高評価を得た上位3名は2026年冬に開催される「Cuugal文化祭」のブランドランウェイをモデルに混じって歩くことができます。

③「Cuugal」限定グッズの購入「Cuugal」の限定オリジナルグッズを購入することができます。特にキラナガーデンとのコラボレーションバルーンは本イベントでしか購入できないので気になる方は要チェック。

施設概要

施設名 ：キラナガーデン豊洲公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど施設面積 ：約7,000㎡席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席電話番号 ：03-6910-1818

Cuugal(キューーガル)

