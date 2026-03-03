株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 ユニバーサル・タワー（所在地：大阪市此花区）３２階スカイレストラン「トップ・オブ・ユニバーサル」では、２０２６年３月４日(水)～６月８日（月）までディナービュッフェ「イースターフェア」を開催いたします。

今回のフェアでは、イースターの象徴である「イースターエッグ」や「イースターバニー」をモチーフにした遊び心溢れる華やかなメニューをご用意いたします。また、「ＬＩＶＥ ＫＩＴＣＨＥＮ」では、黒毛和牛や本マグロといった豪華食材をシェフが目の前で調理し、ステーキや焼きしゃぶ、海鮮丼としてお届けいたします。 地上１２０メートルからのパノラマ絶景とともに、ご家族や大切な方と、春の訪れを感じる特別なひとときをお楽しみください。

■イースターフェア 開催概要

（1）開催期間

２０２６年３月４日（水）～６月８日（月）

（2）営業時間

１７：３０～２１：３０（最終入店 ２１：００） ２時間制

（3）料金（税込）

大人（１３歳以上） ６，３００円子ども（７歳～１２歳） ３，１５０円幼児（４歳～６歳） １，８５０円

（4）メニュー

＜ＬＩＶＥ ＫＩＴＣＨＥＮ＞

サーロインステーキ～大阪ステーキソース黒毛和牛の焼きしゃぶサラダ仕立て鮪づくし丼～本マグロ、キハダマグロ、たたき～

＜ＨＯＴ ＳＥＣＴＩＯＮ＞

魚介のオランデーズソースオーブン焼き、点心、鰆のソテー 蛤のバターソースローストポークとキャベツのポルチーニソース、牛肉の赤ワイン煮込みフライドチキン＆ポテト、てりたまピッツァ、チキンのペルシャード、イースターミートパイ真鯛と香味野菜のブイヤベース、海老のカダイフ巻き トリュフ塩とタルタルソース、ズワイ蟹のトマトクリーム フィットチーネ、鴨肉のロースト レフォールソース など

＜ＣＯＬＤ ＳＥＣＴＩＯＮ＞

チキンとウズラ卵のピンチョス、ガドガド風サラダ、鴨とポテトのジェノベーゼ生ハムとロマネスコのキッシュ ミモザ飾り、スモークサーモンのイースターラップサンドブラッターチーズとトマトのカプレーゼ トリュフの香り、海老と野菜のカクテルカツオのたたき 柑橘とエスプーマ醤油、サーモンカルパッチョ タプナードソース など

＜ＤＥＳＳＥＲＴ＆ＦＲＵＩＴＳ ＳＥＣＴＩＯＮ＞

キャロットケーキ、チョコレートファウンテン、マカロン、アサイージェラート桜のロールケーキ、苺ショートケーキ、イースターカップケーキ、エッグタルトパンケーキ、甘夏のパンナコッタ など ソフトドリンクバー付

■場所

ホテル京阪 ユニバーサル・タワー ３２階スカイレストラン「トップ・オブ・ユニバーサル」所在地： 大阪市此花区島屋６丁目２－４５アクセス： ＪＲゆめ咲線「ユニバーサルシティ」駅すぐ連絡先： ０６－６４６５－１００１ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/tower/

■予約ＷＥＢサイト

https://www.tablecheck.com/ja/shops/hotelkeihan-topofuniversal/reserve

https://newscast.jp/attachments/cg3r1ndMC9Tt0zKOS5Wj.pdf