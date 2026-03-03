株式会社 横浜岡田屋（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡田 伸浩）が運営するショッピングセンター「川崎モアーズ」では、レストラン各店おすすめのランチメニューを一挙に紹介する「ランチメニュー特集」を展開しております。

気分や好みに合わせて選べる多彩なラインアップが勢ぞろい。お客様の"食べたい"に応える魅力あふれるランチタイムをご提供いたします。お気に入りの一皿がきっと見つかる、充実のメニューをぜひお楽しみください。

各店舗メニューの紹介

【7F】屯ちん

東京豚骨ラーメン餃子定食

1,180円

1番人気の東京豚骨ラーメンと、餃子3個、ライスが一緒になった定食メニュー。豚・鶏・野菜を長時間炊き出したコクのあるスープと、自家製ちぢれ麺の相性は抜群で、食べ応えも十分。香ばしく焼き上げた餃子と一緒に味わえば、満足感もさらにアップします。

【7F】若竹

食べ放題・飲み放題プラン90分(ランチ限定)

2,500円

ランチタイム限定で楽しめる、90分の食べ放題・飲み放題プラン。お好み焼き・もんじゃ焼き・焼きそば・たこ焼き・鉄板スパゲッティ・サラダ・バニラアイスなど、人気のメニューが心ゆくまで楽しめます。さらにソフトドリンクも飲み放題で、ランチタイムを思い切り満喫できるお得なプランです。にぎやかで楽しいランチタイムを、友人や家族と一緒に満喫いただけます。

【7F】kawara CAFE&DINING

とろとろ卵のオムライス～特製デミグラスソース～

1,320円

TOMATOチキンライスを優しいとろとろ卵とデミグラスソースで仕上げた贅沢オムライス。ランチタイムにぴったりのボリューム感で、お腹も心も満たされる一皿です。ひとりでゆったり楽しむランチはもちろん、友人とのカジュアルランチにもおすすすめ。会話を楽しみながら、のんびりくつろげる雰囲気の中で、特別なひとときをお過ごしいただけます。

【7F】てけてけ

ミックス定食

1,050円

当店人気の「極みの唐揚げ」と「秘伝ダレのチキン南蛮」をボリューム満点に合盛りした定食メニューです。ジューシーな唐揚げと甘酸っぱいチキン南蛮が一度に楽しめる、鶏好きにはたまらない一皿。お腹いっぱい鶏料理を楽しみたいランチにぴったりです。

【7F】Asian Dining & Niku Bar Sita

ランチバイキング（11：00～15：00）

大人1,398円/お子様870円

インドカレー、ライス、ナン、タイヌードル、サラダ、揚げ物など8種類のお料理が60分食べ放題！味わいの異なるカレーや、香ばしく焼き上げたナン、エスニックなタイヌードルまで、多彩なラインナップを心ゆくまでお楽しみいただけます。

【7F】ステーキ＆ハンバーグの店 いわたき

和風ハンバーグ

1,342円

牛豚合い挽きの定番ハンバーグに、おろしポン酢を合わせました。香ばしく焼き上げたハンバーグとあっさりとしたおろしポン酢は相性抜群！食べるたびに満足感を味わえます。

【8F】サイゼリヤ

ディアボラ風ハンバーグ

500円

つなぎを最小限にすることで、赤身本来のおいしさを追求した牛100％ハンバーグ。玉ねぎベースの野菜と醤油風味のソースで、あっさりとお召し上がりいただけます。ランチにぴったり、手軽に満足できる一皿です。

【8F】川崎酒場

おふくろのもつ煮食べ放題

528円

大きめにカットした野菜と、じっくり煮込んだもつを使用した、心温まる一品。月ごとに変わる2種類の味でご提供しております。お得に満足感たっぷりにお楽しみいただけます。※グループ全員でのご注文とさせていただきます。

【8F】きじま

こよみ膳

2,838円

忙しい日常の合間に、安心して選べる昼ごはんを。きじまの「こよみ膳」は、海の幸と、自然栽培・オーガニック食材を中心に、化学調味料に頼らず丁寧に仕上げています。体にやさしく、無理のないかたちで続けられる、大人のためのランチです。

【8F】ゴーゴーカレー

ロースカツカレー

980円～

金沢カレーといえばロースカツカレー！定番中の定番。断然人気ナンバー1メニューです♪サクサクに揚げたロースカツと濃厚なカレールーの相性は抜群で、しっかり満足いただける一品です。

※価格はすべて税込価格です。※写真はイメージです。※内容は変更となる場合がございます。

「川崎モアーズ」について

「街の中の商店街を思わせる、多種多様なテナントが魅力」

JR川崎駅東口前に建つ商業ビル。1980年に、MORE'S一号店として開業。「賑わいのある立体商店街 エンジョイビル」のコンセプトのもと、B2Fから8Fまで、まるで一つの商店街のように多様なテナントを揃え、幅広い層をターゲットにしています。住宅の多い庶民的な街でありながら開発が進む川崎駅で、個性の強い館を目指します。

〒210-8504神奈川県川崎市川崎区駅前本町7-7

https://kawasaki-mores.jp/