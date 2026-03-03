リゾーツ琉球株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表：福嶋 直）が運営する「The BREAKFAST HOTEL 福岡中洲（以下、BFH福岡中洲）」は、2026年3月15日（日）に北九州空港 格納庫で開催される「20th Anniversary Thanks Party（主催：株式会社スターフライヤー）」に、BFH福岡中洲のキッチンカーとして北九州エリア初出店いたします。当日は、スターフライヤーのブランドカラー「黒」をイメージしたイベント限定メニュー「黒ゴマプリン」「黒ゴマパウンドケーキ」をはじめ、ホテルで人気のフードメニューを含む計5品を提供予定です。

■“黒”をテーマにした、イベント限定メニューを提供

今回の出店では、スターフライヤーのブランドカラー「黒」をモチーフにした、イベント限定の黒ゴマスイーツを展開いたします。この日、この会場でしか味わえない“黒”の特別感とともに、20周年イベントの思い出に残る一品をお楽しみください。【イベント限定提供メニュー】・黒ゴマプリン・黒ゴマパウンドケーキ※内容は変更となる場合がございます。

■北九州初出店！“朝食にこだわりぬいたホテル”の味をキッチンカーで提供

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=qKl19d3p2GQ

BFH福岡中洲は、「すべての人を最高の状態で送り出したい」をコンセプトに、九州ならではの郷土料理や旬の地元食材を使用したオリジナルメニューを提供してまいりました。当日は、イベント限定スイーツに加え、ホテルで人気のフードメニューもキッチンカーでお楽しみいただけます。

【提供予定メニュー（一例）】・黄金比カスタードプリン・九州産華味鶏のココナッツカレー・極上100秒フレンチトースト・黒ゴマプリン（イベント限定）・黒ゴマパウンドケーキ（イベント限定）※内容は変更となる場合がございます。

出店概要

イベント名： 20th Anniversary Thanks Party（主催：株式会社スターフライヤー）出店日：2026年3月15日（日）出店時間：11:00～16:00場所：福岡県北九州市小倉南区スターフライヤー格納庫（北九州空港島内）価格帯：500円～1,200円（税込）出店形態：The BREAKFAST HOTEL 福岡中洲 キッチンカーBFH福岡中洲 公式サイト：https://www.resorts.co.jp/fukuoka-nakasu

イベント概要

日時： 2026年3月15日（日）11:00~16:00場所： 福岡県北九州市小倉南区スターフライヤー格納庫（北九州空港島内）内容：ステージイベント、ワークショップ、マルシェ、キッチンカーなど※駐車場についてスターフライヤー格納庫には駐車場がございません。空港駐車場もしくはターミナルビルが指定する駐車場へ駐車をお願いします。※イベントについてイベントの内容は急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。

https://www.starflyer.jp/brand/20th_anniversary/thanksparty/

The BREAKFAST HOTEL 福岡中洲について

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=sAuAzev3WYc

The BREAKFAST HOTEL 福岡中洲は、中洲川端駅から徒歩2分、博多川沿いに立地する134室の朝食特化型ホテルです。全室にシモンズ製のベッドを備えており、心地よい眠りと爽やかな目覚めを提供します。朝食ビュッフェでは、福岡県産の旬魚を使った海鮮丼、ブランド卵のフレンチトースト、こだわり卵かけご飯など、地元食材と自家製へのこだわりを存分に活かした料理を揃えています。さらに2025年9月より、ホテル前にキッチンカーを常設。ご宿泊以外の方もBFHの朝食をご利用いただけるようになりました。 キッチンカーメニューには、賞味期限わずか100秒のふわとろフレンチトーストや、九州産華味鳥のココナッツカレー、福岡県産豚肉のピーナッツカレー、2種のプリン、自家製アイスクリームなどをラインナップし、毎朝7:00から11:00まで営業しております。

所在地：福岡県福岡市博多区中洲3丁目6-19客室数：134室電話：092-291-4123

https://www.resorts.co.jp/fukuoka-nakasu