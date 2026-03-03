報道関係者各位2026年3月3日株式会社ケイ・ウノ

全国にジュエリー店舗を展開するオーダーメイド企業の株式会社ケイ・ウノ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：青木 興一）のジュエリーブランド ケイウノは、真珠専門メーカー・東京真珠株式会社（本社：東京都中央区 代表者：小山 藤太）のパールジュエリーを、2026年3月6日（金）より、全国5店舗限定で巡回展示・販売いたします。本企画は、ケイウノが開催する「アニバーサリーフェア」にあわせて実施する期間限定の企画です。https://www.k-uno.co.jp/news/anniversaryfair_26

本企画は、ケイウノ各店で開催される「アニバーサリーフェア」にあわせて実施いたします。東京真珠株式会社は、真珠の買い付けから商品化・販売までを一貫して行う国内有数の真珠メーカーです。

店頭では、冠婚葬祭から日常使いまで幅広いシーンに対応するスタンダードなパールネックレスをはじめ、ピアス、ブレスレットなど多彩なアイテムを展示・販売いたします。また、ルース（裸石）での販売も行い、その一粒を起点としたオーダーメイドジュエリーのご提案も可能です。世界各地から直接買い付けたパールならではの美しさと個性を、実際に手に取ってご覧いただけます。

■展示・販売スケジュール

・3月6日（金）～3月29日（日）：栄店（愛知県名古屋市中区栄3-17-18 ケイウノビル B1～5F）・4月10日（金）～4月26日（日）：自由が丘店（東京都目黒区自由が丘2-15-22）・7月3日（金）～7月26日（日）：京都店（京都府京都市下京区四条通小橋西入真町83）・8月7日（金）～8月30日（日）：横浜本店（神奈川県横浜市西区北幸1-2-15アスカ2ビル1F・2F）・9月11日（金）～9月27日（日）：本山本店（愛知県名古屋市千種区猫洞通3-9）

＜価格帯＞1万円台～1,200,000円台※タイミングにより、展示アイテムは変動します

【アニバーサリーフェアについて】

日頃ご愛顧いただいているお客さまへの感謝の気持ちをこめ、店舗の周年にあわせた「アニバーサリーフェア」を開催いたします。

＜フェア内容＞・多様なカラーストーンの展示および販売・東京真珠株式会社のパールジュエリー、ルースの展示および販売＜成約特典＞成約金額の10％相当のショッピングチケットを進呈※22,000円（税込）以上のファッションジュエリー、時計、雑貨をご購入の方が対象

■東京真珠株式会社 概要

1959年創業の、真珠の買い付けから商品化・販売までを一貫して行う真珠専門メーカー。国内外の養殖場から直接真珠を買い付け、年間約200万個の真珠を商品化。自社工場・研究部門を有するメーカー直営の体制により、安定した品質と価格、豊富なラインナップを強みとしています。

■背景：拡大するパールジュエリー市場と価値

「日本の真珠ジュエリー市場規模（～2030年）淡水、塩水（2025年6月発表）」によると、日本の真珠ジュエリー市場は2025-30年までに6億米ドル以上になると予測されています。海外需要などによる価値が高まっているほか、ファッションジュエリーとして、エシカル、トレーサビリティ（透明性）に関心の高い消費者が増えています。ケイウノでは、オーダーメイドを通じて「自分に合った一品を選びたい」というお客さまの想いに応えてきました。東京真珠株式会社と協業することで、確かな品質のパールを実際に見て選べる機会と、ルースを起点としたオーダーメイドという新たな選択肢を提供します。両社の強みを掛け合わせることで、パールの本質的な価値と楽しみ方をより多くのお客さまに届けてまいります。

■オーダーメイドブランド ケイウノ https://www.k-uno.co.jp/

・オフィシャルサイト（オンラインショッピング）：https://www.k-uno.co.jp/onlinestore/・公式SNSアカウント【Instagram】https://www.instagram.com/k.uno_official【X(旧Twitter)】https://x.com/kuno_pr【LINE】https://page.line.me/k-uno【Facebook】https://www.facebook.com/KunoOfficial/「オーダーメイドでお客様に特別な感動と喜びを贈り続ける」というパーパスのもと、デザイン・製作・販売の一貫体制をとり、宝飾品のオーダーメイド専門店として国内で唯一全国展開するブランドです。「選んで買う」から「自分に合わせて作る」時代へ――。ケイウノは新しい文化を創る挑戦を続けています。会社 ：株式会社ケイ・ウノ 名証ネクスト 証券コード259A本社所在地 ：愛知県名古屋市千種区猫洞通3-9 TEL：052-763-6159 FAX：052-763-6169オフィス ：新宿区新宿2丁目15-22 Landwork新宿ビル 4F TEL：03-5315-0821 FAX：03-5315-0845代表取締役CEO：青木興一資本金 ：5,504万円設立日 ：1991年3月29日（創業1981年）従業員 ：578名（2025年９月末現在）ショップ ：北海道・東北2、関東14、東海・北陸8、関西4、中国・四国2、九州・沖縄2、台湾3事業内容：ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理