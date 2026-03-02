2020年10月に東京で開業、現在は関東、東北、関西、四国、中部などで展開する「マロリーポークステーキ」。今回は26店舗目となる「マロリーポークステーキココリア多摩センター店」を2026年3月5日（木）17:00にプレオープン、3月6日（金） ランチタイムからグランドオープンする。

漫画のように分厚いポークステーキ

マロリーポークステーキは、「分厚すぎて漫画のような豚の塊肉」として、東京都でのオープン当初からSNSやテレビなど各種メディアで一気に話題に。巨大な肉の塊という見た目のインパクトと、真空低温調理で実現した絶妙な火入による柔らかな豚肉で人気を博した。

2kgの肉の塊をそのまま、長時間をかけて中心までしっかりと熱を通すため、中は柔らかいままローズピンク色に。提供前に表面だけカリッと焼き上げる。クリスピー状の表面の香ばしさが食欲を刺激し、しっとりジューシーな肉質がクセになる味わいだ。

夢の「漫画肉」を実現するために

こどもの頃からの夢だった、漫画に出てくるような「巨大な肉の塊を頬張りたい」、そんな想いを実現するために、試行錯誤を経た結果、豚肉にたどり着いた。

クドくなく、食べられる

しっかりとした赤身にさす脂身は甘く、旨味を感じさせるが、それでいてクドくない。そんな豚肉の肩ロースを塊肉のステーキにするのはピッタリだ。実際来店するお客さんからは、「豚肉なのにさっぱりしていて美味しい」や「塊の肉を食べたいならココ」という評価をされている。見た目の大きさのインパクトがあるが、女性客にも人気なのはそのような理由もある。

味変の調味料

卓上にはわさびや柚子胡椒、マスタード、牡蠣醬油など、複数の調味料がある。オリジナルのソースだけでなく、最後まで味を変えて楽しめるのもポイントだ。

高くて旨いは当たり前、安くて旨いに価値がある

また、運営元の株式会社57は、「高くて旨いは当たり前、安くて旨いに価値がある」というコンセプトを掲げ、飲食業態展開をしている。マロリーポークステーキでは、メニューをポークステーキに絞ることで、オペレーションを効率化した。また多店舗展開による大量発注によって、仕入れコストを下げることができ、ポークステーキ200g～・1190円～という低価格を実現している。

メニュー

大麦仕上三元豚：カナダ産のブランド豚で、ベルギーのITI（国際味覚審査機構）で優秀味覚賞を受賞。一流シェフに認められた、やわらかさと脂の甘みが楽しめる。■大麦仕上三元豚 ポークステーキ・日和山（ポークステーキ 200g） 1,190円・高尾山（ポークステーキ 270g） 1,390円・雲取山（ポークステーキ 350g） 1,790円・富士山（ポークステーキ 450g） 2,190円

大食いチャレンジ実施

オリンポス（2kgのポークステーキ）を1人で20分以内に食べ切ることで、お食事代金が無料に！これまで大食いタレントや、YouTuberなどが果敢にチャレンジしてきた企画を実施。大食いに自信のある猛者を求めている。失敗した場合はお食事代8,890円を支払う。チャレンジは要予約。

マロリーポークステーキココリア多摩センター店情報

住所：〒206-0033 東京都多摩市落合１丁目４６－１ ココリア多摩センター 6F電話番号：042-313-7613プレオープン：2026年3月5日 17:00グランドオープン：2026年3月6日 11:00営業時間（予定）：月～日、祝日、祝前日: 11:00～22:00 （料理L.O. 21:45 ドリンクL.O. 21:45）URL：https://mallorypork.com/ご予約：https://www.hotpepper.jp/strJ004510076/