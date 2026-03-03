サイカ、20年を超える歴史を持つ『Brand Summit Spring 2026』にエステー株式会社 代表執行役社長 上月 洋氏と登壇





株式会社サイカ(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：平尾 喜昭、以下 サイカ)は、2026年3月12日に開催される「Brand Summit Spring 2026」に、エステー株式会社の代表執行役社長 上月 洋氏と登壇し、『エステーが挑む、「データサイエンス×AI×人」による成熟ブランドの再定義』と題したセッションを行います。





■「Brand Summit Spring 2026」について

Brand Summitは、企業の広告、マーケティングのマネージャークラスと広告会社、メディア、デジタルソリューションパートナーのエキスパートが一堂に会する、完全招待制かつ合宿形式の勉強会・国際会議です。20年を超える歴史を持つBrand Summitでは、オフサイトで業界のエキスパートたちが宿泊しながら、次のトレンドやイノベーション、最新事例、課題や解決策についてディスカッションします。





今回は、「Data with Insight」をテーマに、生活者の感情や共感、体験の質など、ブランド選択に影響する要素をどう見える化し、コミュニケーションや各種施策へと反映していくのか。データドリブンと人間・感情の理解を融合し、“心の動き”を読み解きながらブランド価値を高めることについて深掘りしていきます。サイカは、データドリブン・マーケティングのさらなる普及・発展に寄与するため、本カンファレンスに協賛いたします。

■サイカが登壇するセッションについて

防虫剤市場において圧倒的シェアを誇るエステー。しかし、ライフスタイルの変化により「衣替え」という習慣が希薄化し、市場は「需要の蒸発」とも言える縮小に直面しています。この局面を打開するため、同社が挑んだのは「データサイエンス×AI×人」による事業の捉え直しでした。





本セッションでは、データサイエンスとAIによって生活者の深層心理を読み解き、ブランド価値を再定義するプロセスを公開します。テクノロジーという「羅針盤」を手に、人がいかにブランドの未来を拓くのか。エステーの代表執行役社長 上月氏をお招きし、カテゴリーリーダーとして新たな市場の創出に向けて議論を重ねる変革の最前線をお話いただきます。









■セッション概要

・日時 ：2026年3月12日(木) 16:10-16:30

・会場 ：ヒルトン広島

・テーマ：エステーが挑む、「データサイエンス×AI×人」による成熟ブランドの再定義









■登壇者

● 上月 洋氏

エステー株式会社 代表執行役社長





明治大学政治経済学部経済学科卒業後、1987年4月エステー株式会社に入社。営業・経営企画・マーケティング・R&D・グローバルマーケティング・事業統括・コーポレートコミュニケーションと幅広い経験をもつ。マーケティング時代(2000年)に現在の主力製品である消臭力・脱臭炭を手掛ける。2021年9月、業務用製品を扱うエステーPRO株式会社 代表取締役社長に就任。構造改革を実施し成長へと導いた。2023年6月20日に代表執行役社長に就任。

● 平尾 喜昭

株式会社サイカ 代表取締役社長CEO





慶應義塾大学総合政策学部卒業。父親が勤める会社の倒産を原体験として、大学在学中に出会った統計分析から経営支援の可能性を見出し、2012年に株式会社サイカを設立。エンタープライズ企業を中心にこれまで300社以上を支援し、“ビジネスの成長スパイラルをつくるデータサイエンスファーム”として、再現性の高いビジネス成長に貢献してきた。著書に『狙って売上を伸ばすデータ分析の思考法 勝ち続けるための「データ×感性」6ステップ』(クロスメディア・パブリッシング)。

■会社情報

サイカは、“ビジネスの成長スパイラルをつくるデータサイエンスファーム”です。

高精度なデータサイエンスを駆使して、「市場・顧客メカニズムの解明」「戦略の構築」「組織を巻き込む実行力の強化」「ナレッジを蓄積するデータ基盤の構築」を支援し、ビジネスで“勝ち続ける”ための成長スパイラルを実現します。

国内外を代表するデータサイエンティストや研究者をはじめとして、戦略コンサルティング、組織の実行支援、テクノロジー実装など、各方面の経験豊富な人材から構成される高い応用力を備えたチームで、クライアントのビジネスを支援しています。





代表者 ： 代表取締役社長CEO 平尾 喜昭

所在地 ： 東京都港区六本木3丁目1-1 六本木ティーキューブ14F

設立 ： 2012年

