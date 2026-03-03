新入社員教育におすすめ、『ナマケモンが教える 社会人1年目の仕事術』2026年3月4日発売！

株式会社東洋経済新報社

株式会社東洋経済新報社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田徹也）は、『ナマケモンが教える 社会人1年目の仕事術 地味に困るが人に訊けないビジネス常識４０』（監修：太田 亮）を2026年3月4日に発売いたします。

本書は、資料作成・電話対応・プレゼン・打ち合わせ・トラブル対応など、新入社員が直面する「マニュアル化されにくい小さな躓き」を網羅した1冊です。

「忙しそうな先輩の手を止めるのが申し訳ない」

「こんなことを聞いたら能力が低いと思われそう」

そんな新社会人の心理的な壁を、どこか憎めないキャラクター “ナマケモン” が、親しみやすいイラスト図解とともに取り払います。

65％以上の新入社員が、仕事に対して「不安」を抱えている

SMBCコンサルティングが2025年に実施した「2025年度新入社員意識調査アンケート」によると、社会人生活において「仕事をうまくこなせるか」に不安を感じる新入社員は65.8％に達しています。

また、「上司・先輩・同僚とうまくやっていけるか」を懸念する層も47.1％に上り、約半数の若手が業務遂行と人間関係の両面に不安を抱いている実態が浮き彫りとなりました。

「現場のリアルな困りごと」40選をやさしく解説！

『ナマケモンが教える 社会人1年目の仕事術』では、現場でよくある「周囲に聞きづらい不安や悩み」に焦点を当てています。

・新しい仕事を任されたけれど、何から始めていいかわからない

・指示どおりに作業しているのに、何度もやり直しさせられる

・上司に「報・連・相」をする基準がわからない

といった、若手社員が仕事を進めるにあたって不安や疑問に感じるポイント40選を、イラストと図解でやさしく解説します。

また、「ミス」や「トラブル」を上手く立ち回る方法を伝授することで、取引先や社内の信頼を損なわず、良好な関係を築くためのサポートをします。

内容紹介

本書は「仕事のフェーズ」に応じた３つのパートで構成されています。

Part1：知っておいてほしいビジネスパーソンの心構え

Part2：上司に聞けない「ちょっと困った」への解決策

Part3：ミスやトラブルを挽回するコツ

Part1：知っておいてほしいビジネスパーソンの心構え

「メモを取らない」「分からなくても聞かずに流してしまう」「仕事を自分事にできない」・・・など、新入社員タクミくんの失敗事例から、プロとして自立するための心構えを学びます。

どんなタスクにも目的がある目的が明確になれば、効率的に進められる

Part2：上司に聞けない日頃の「ちょっと困った」を解決

「上司にこんな些細なことを聞いたら、仕事が出来ない人認定されてしまうかも・・・」そんな悩みに対し、失敗例と成功例を対比しながら解説。職場での「最適解」を具体的に提示します。

苦手な電話もテンプレートがあれば緊張しないモデルケースで差が歴然

Part3：ミスやトラブルを挽回するコツ

誰しもうっかりミスや思いがけないトラブルは経験するもの。重要なのはその後の対応です。

思考停止や、その場しのぎの対応で事態を悪化させないよう、「ピンチ」を乗り切るための最善策を伝授します。

メールを誤送信してしまったら・・・モデルケースで最適解が一目でわかる

【書籍概要】

『ナマケモンが教える 社会人1年目の仕事術 地味に困るが人に訊けないビジネス常識４０』太田 亮 監修

定価：1,650円（税込）

発売日 :‎ 2026年3月4日

ISBN‏ :‎ 978-4-492-04829-0

体裁 ‏:‎ A5判／並製／160頁

発行元：株式会社東洋経済新報社

東洋経済ストアサイト：https://str.toyokeizai.net/books/9784492048290/

Amazonページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4492048294

公式X：https://x.com/namakemon_tk

【目次】

Part 1 仕事の失敗を成長チャンスに変える 心の合言葉



・失敗やミスはみんなしている。新人は“やらかす”のが普通

・ミスをしても「あざっす！」のスタンスで

・メモを取る人からは「聞く姿勢」が伝わる

・「あれ？ 成長できてない??」と感じたらチャレンジしどき！ …など



Part 2 日常業務の「ちょっと困った」はこれで解決



・出社して「…さて、何からやろう？」

・メールやチャットの返信だけで1日が終わってしまう…

・上司に説明されたのに内容がさっぱりわからない

・初めての相手に電話するのめちゃくちゃ緊張する～

・会議で「どう思う？」って突然振られた！

・社内でプレゼンをすることに！ 人前で話すの苦手… …など



Part 3 ピンチで「もうダメかも…」から挽回するコツ



・違う資料をメール送信しちゃった！

・トラブルが起こって頭の中が真っ白に…

・取引先の訪問に遅刻しそう！

・訪問先に着いてから、あっ！！ 書類を忘れた！

・取引先に「できる！」と言ったことが社内でひっくり返された

・金曜の夜にトラブル発生！ 上司に相談する…？ …など

【監修者プロフィール】

太田 亮（おおた・りょう）

株式会社ハーベス取締役

企業の成長支援と組織強化を専門とする実務家。1981年生まれ。株式会社リクルートスタッフィング、楽天グループ株式会社を経て、「ビジネスの総合格闘技」といわれるM&A業界で最大手の株式会社日本M&Aセンターにて実績を積む。同社でのM&Aの累計成約は30件以上。楽天では支社長、日本M&Aセンターでは営業部長として、人材育成や事業立ち上げ、行政アライアンス／地方創生、M&A、PMI、財務・法務業務に携わり、MVPや年間トップ成績を多数達成。2025年よりM&Aを活用して急成長する株式会社ハーベスの取締役を務める。かつては寝食を忘れて働いていたが、本来の「ナマケモノ」性分を逆手に取り、ムダをそぎ落とすことで、最短で最大の成果を出すスタイルを確立した。