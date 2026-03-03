『問合せ対応AI対話ボットを“途中で止めない”設計ポイント』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/tomorrow-net-20260318/M1D



■問い合わせ対応でチャット/ボイスAIボットの活用が広がる

問い合わせ対応におけるチャット／ボイスAIボットの活用は、人手不足の解消、応対品質の平準化、24時間対応などを目的に、多くのコールセンター・お客様窓口で広がっています。一方で、AI活用の選択肢が増えるほど、現場では「どこまでAIに任せられるのか」「自己解決率をどう高めるか」 が共通のテーマになりつつあります。





■一問一答型の単一AIボットは複雑な問合せが苦手実際、対話型AIサービス導入企業からは次のような声がよくあがります：- チャットボット／ボイスボットを導入したものの、ユーザーがうまく解決できない- どの業務をAIに委ねるべきか判断が難しい- チャネルごとに設計や管理が分断されてしまう単一AIボットは定型的な質問には強みがある一方、条件確認や例外判断が必要な“複雑な問い合わせ”では、会話が途中で止まりやすく、結果として有人対応に切り替得ざるを得ないケースもあります。その際、顧客側で説明のやり直しが発生するなど、顧客体験（CX)の低減や完了率への影響が課題となることもあります。■内容別に回答役AIを振り分け、CXと高い完了率を実現本セミナーでは、単一AIエージェントとマルチAIエージェントの違いを整理しながら、複雑な問い合わせほど結果に差が出る理由 を分かりやすく解説します。そのうえで、業務内容に応じて安定した対応から柔軟な判断まで、適した対話AIを組み合わせて解決に導く「マルチAIエージェント」 の考え方 をご紹介します。デモでは、 問い合わせ内容に応じて 最適な“回答役AI”を振り分けながら、チャット／音声の両チャネルで途切れない顧客体験（CX）と高い完了率を実現するプロセスをお見せします。さらに、実際に 業務完了率“最大96%”、オペレータ転送“4%以下”を達成した事例も交え、途中離脱やたらい回しを防ぎながら自己解決率・運用効率を同時に高めるためのポイントをお伝えします。■こんな方におすすめ- 中堅・大企業（従業員500名以上）のコールセンター／お客様窓口で、チャット/ボイスボットの導入、乗り換えを検討中の方- 複雑な問合せほど有人（オペレータ）転送が減らず、省人化・自動化の効果に伸び悩んでいるコールセンター運用／企画の方- 単一AIボットの限界を感じており、マルチAIエージェントで手続き完了率・回答精度を上げたい方■主催・共催株式会社トゥモロー・ネット■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/tomorrow-net-20260318/M1D



