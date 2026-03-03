3/17(火)17時OPEN　東急ステイ渋谷 恵比寿２Fに誕生するレストラン恵比寿EZARO（エザロ）【ホテルのオールデイダイニングがどの時間帯も普段使いで楽しめます】

EZARO 恵比寿/オールデイダイニング

株式会社 オペレーションファクトリーホテルのチェックインカウンターとバーが一体化したエントランス

【2026.3.17tue PM17:00 GRAND OPEN】

東急リゾーツ＆ステイ株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:粟辻 稔泰）は、2026年3月17日、恵比寿駅前に「心地よいひととき」を過ごせるライフスタイルホテル「東急ステイ渋谷 恵比寿」を開業

株式会社オペレーションファクトリー(代表取締役：笠島 明裕)が、ホテル２Fに構えるイタリアンレストランEZAROの運営を担います

“朝食” “ランチ” “カフェ” “ディナー”と移りゆく時間の中でホテルならではの楽しみ方ができるオールデイダイニングが誕生します

特徴

恵比寿駅徒歩１分の好立地店内ベーカリー工房で作るパン料理の数々

◎恵比寿駅から徒歩１分の好立地

◎８名様までご利用いただける完全個室完備

◎駅前大箱レストランは希少 全80席

[店内62 席]＋[バーカウンター 10 席]＋[テラス：8 席] グループや団体様にも対応できます

◎開放感のあるテラス完備

＜MORNING BUFFET＞

【7:00~10:30 LO9:30】

お一人様 2,700(2,970)

一般のお客様も来店可◎

40種類以上のビッュフェ＋４種の選べるメイン＋20種類以上のドリンクバーが楽しめる

ホテルの朝はちょっと贅沢に、１日のエネルギーをたっぷり取りながらお腹いっぱいに

毎朝「ＥＺＡＲＯ」からは、焼き立ての香ばしいパンとバターの香り、そして淹れたてのコーヒーの香りが漂います。店内のベーカリー工房で焼き上げる「発酵バターのクロワッサン」を始めとする焼き立てパンと、日替わりで提供される「20品目以上の野菜」がカスタムできるパワーサラダが楽しめます。全40種以上のビュッフェメニューは毎日の朝を更に特別な物にしてくれます。

朝ビュッフェの選べるメイン

選べるメインのご紹介

１.イタリア小麦パンとサーモンのエッグベネディクト

自家製サーモンの旨味をソースと卵で包み込みました。千葉県で大切に育てたイタリア小麦を使用した旨味の強い食事パンと軽やかに楽しむオリジナルエッグベネディクトです。

２.ハーブチキングリル ロースト野菜添え オニオンバルサミコソース

ローズマリーとタイムで香り付けした鶏肉を専用グリラーで香ばしく皮はパリッと中はふっくら仕上げました。ガーリック風味のキノコソテーと一緒にお召し上がりください。

３.国産黒毛和牛のラザニア

黒毛和牛を赤ワインでじっくり煮込んだボロネーゼと４種類のチーズを使用したクリームソースで仕上げる贅沢なラザニアです。

４.発酵バターフレンチトースト

発酵バター香るフレンチトーストを燻製ホイップクリームとメープルシロップでお楽しみください。

＜BRANCH BUFFET＞

【11:00~15:00 ＬＯ14:00】

店内のベーカリー工房で焼き上げる「発酵バターのクロワッサン」を始めとする焼き立てパン自家製豆腐マヨを使ったエッグベネディクトふわトロ！発酵バターフレンチトースト朝から楽しめる温前菜20種類の野菜やデリが楽しめるパワーサラダサラダ＆前菜ビッュフェ＋選べる８種のメイン＋20種類以上のドリンクバーが楽しめる

EＺＡＲＯのランチは、パワーサラダや前菜、ドリンクなど、朝ビュッフェの一部をそのまま楽しむことができます。お食事とドリンクのビュッフェが付いて更に８種類のメインが選べるお得なランチです。

８種類の贅沢ランチ

メインは、毎朝淡路島から直送される生麺を使った「全25種から選べる生パスタランチ」をお楽しみください。”トマト系“ ”オイル系“ ”2種のクリーム系“ ”ミート系“からなる５種類のソースと選び抜かれた5種の生麺の組合せ(5×5＝25種)から生パスタを味わえるLUNCHメニューです。

選べるメイン 一例 フード＆ドリンクビュッフェ付き

赤ワインで煮込んだ牛ボロネーゼ 削りたてパルミジャーノ・レジャーノ 2,500(2,750)

モッツァレラ・茄子・フレッシュバジル 完熟トマトのポモドーロ 2,500(2,750)

青さのり・カラスミ・あさりのペペロンチーノ 2,600(2,860)

燻製ベーコンと削りたてパルミジャーノのカルボナーラ 2,600(2,860)

オマール海老ビスクのトマトクリームパスタ 2,700(2,970)

選べるパスタ

１. モッチリーニ

２. リングイネ

３. タリアテッレ

４. スパゲッティ

５. ペンネ

モッツァレラ・茄子・フレッシュバジル 完熟トマトのポモドーロ 2,750円 ※写真はモッチリーニ

更に、ＥＺＡＲＯからの新提案プレート、『どれも食べたい！』と迷う方にＷメインプレートは必食です。２つの主役が１つのプレートになった欲張りメインをお楽しみください。

米澤豚のグリル&黒毛和牛のローストビーフ 3,190円

ダブルメインプレート 一例 フード＆ドリンクビュッフェ付き

ハーブグリルチキン&サーモンムニエル発酵バターアンチョビソース 2,700(2,970)

米澤豚のグリル＆黒毛和牛のローストビーフ 2,900(3,190)

黒毛和牛ローストビーフ＆マグロのレアステーキ 3,100(3,410)

＜DINNER＞

【17:00~23:00 LO22:00】

クラシカルなイタリアン料理をモダンにアレンジ

革新的で枠にとらわれないフュージョンイタリアンです

全12カテゴリー・40種類以上のラインナップ2種鮮魚のカルパッチョ レモンバーム香るサルサソース 1,391(1,530)

季節の鮮魚を、自家製豆腐マヨとエスニックなソースで仕上げました。

季節果実と生モッツアレラチーズのカプレーゼ 地中海塩のアクセント991(1,090)

とろけるような食感のカプレーゼ、季節の果実と一緒にお楽しみください。

気分が上がる ”ワクワクする”をテーマにした野菜料理！見て・食べて楽しむ！流木に収まった器が特徴的なサラダパフェです

１.農園野菜とサーモンのパフェ仕立て オマールビスクのジュレを添えて 900(990)

季節野菜のムースとオマールビスクのジュレがアクセントに、青紫蘇のヴィネグレットで仕上げました。

２.燻製ベーコンとロメインレタスのシーザーサラダ パルミジャーノガレット添え 991(1,090)

３.ロースト季節野菜と２種のアンチョビバーニャカウダ 1,264(1,390)

４.鮮魚と農家直送野菜のコブサラダ仕立て 1,491(1,640)

おしゃれで、ゆったり過ごせて、飲みだけでも！

【50：50／フィフティフィフティ】 アルコールとノンアルコールが50対50！！飲める人も飲めない人も楽しめる圧倒的オリジナルカクテルが勢揃い

イタリアンの枠にとらわれないディナーメニューメキシカンピッツァ ケサディージャ ～ワカモレ添え～ 1,355(1,490)小海老・桜海老・きのこのアヒージョ 900(990)小海老とピスタチオのジェノベーゼリゾット大葉アクセント 1,491(1640)燻製ベーコンと削りたてパルミジャーノのカルボナーラ 1,391(1,530)牛挽肉と香草ガーリックバターのメンチカツ 1,200(1,320)米澤豚のグリル 旬野菜のロースト添え 1,900(2,090) マグロのレアグリル サンバルソース 2,000(2,200)店内仕込みのジンジャーシロップやオリジナルレモン汁などこだわったドリンクを多数用意カシスアールグレイ 紫蘇の香り 900(990)

カシスとアールグレイを使ったEZAROオリジナルカクテル

紫蘇の香りを纏った特製スパイスが特徴的です

ドリンクメニュー 一例（全80種以上）

ＡＬＣＯＨＯＬ

エビス生ビール 800(880)

ソラチ生ビール 900(990)

オリジナルビールカクテル

金曜日の恵比寿 800(880)

(自家製ジンジャー＋エビス生ビール)

EZARO オリジナルレモンサワー 700(770)

甘くてほろ苦い自家製リモンチェッロソーダ 800(880)

デュワーズ ハイボール 700(770)

サングリアRED ベリーとオレンジ 900(990)

白桃と洋梨のベリーニ 900(990)

アペモーニ｜”ピンクグレープフルーツ＆トニック” 900(990)

など

ＮＯＮ-ＡＬＣＯＨＯＬ

アールグレイと自家製レモンスカッシュ 755(830)

リモンチェッロ パッションフルーツソーダ 755(830)

瞬間スモーク ヴァージン・ハイボール 700(770)

苺とローズのサングリア 800(880)

ノンアルコールビール サッポロ プレミアム 700(770)

自家製ジンジャエール 700(770)

自家製レモンスカッシュ 700(770)

など

＜DINNER COURSE＞

４名様～フリーフロー付きオープニング限定Wメインコース ２種類ご用意！

期間:3/17(Tue)~4/30(Thu)

4名様以上でご利用可能なお得なコース

（４名様～60名様まで対応可能）

要予約（前日まで可）

アサリ出汁とたっぷりアクアパッツァとハーブチキングリルのWメインコース お一人様 7,000円(税込) フリーフロー付き

魚介たっぷりアクアパッツァ ※４名様分

内容

アミューズ ・発酵バターブレット

前菜 ・苺の生モッツァレラカプレーゼ

本日のカルパッチョ

野菜 ・ローストグリル野菜のバーニャカウダ

メイン１. ・ハーブチキングリル 焦がしバターとバルサミコソース

メイン２. ・アサリ出汁とたっぷりオリーブオイルのアクアパッツァ

ご飯 ・アクアパッツァのお出汁で仕上げる チーズリゾット



お一人様 ＋500円(550)で選べるドルチェ追加

・ラム酒香るティラミス

・本日のジェラート

・ココナッツ香るパンナコッタ

福岡県産黒毛和牛の燻製イチボとマグロレアグリルのWメインコース お一人様8,200円(税込) フリーフロー付き

黒毛和牛ステーキとチーズ焼きリゾット 燻製の香りを添えて ※4名様分

内容

アミューズ ・発酵バターブレット

前菜 ・苺の生モッツァレラカプレーゼ

本日のカルパッチョ

生ハムのブルスケッタ

野菜 ・ローストグリル野菜のバーニャカウダ

温菜 ・海老のクロスティーニ

メイン１. ・マグロのレアグリル サンバルソース

メイン２. ・黒毛和牛ステーキとチーズ焼きリゾット 燻製の香りを添えて

ご飯 ・モッツァレラ・茄子・フレッシュバジル 完熟トマトのポモドーロ



お一人様 ＋500円(550)で選べるドルチェ追加

・ラム酒香るティラミス

・本日のジェラート

・ココナッツ香るパンナコッタ

＜APERITIVO＞

【13:00~18:00】

ホテルのカウンターで気軽に歓迎の食前酒”アペリティーボ”を楽しむ

アペリティーボ(Aperitivo)とは、食事前に軽く飲む食前酒の習慣です

EZAROではどなた様でも楽しめる『軽いフードとドリンクのセット』をご提供しています。

アペリティーボセット 909(1,000)

アペロールを使用したカクテルをご用意！もちろんノンアルコールカクテルも

１. 季節のフィンガーフード２種盛り合わせ

＆

２. ５種から選べるカクテル

- アペモーニ- アペロールスプリッツ- アペロールオレンジスカッシュ- ノンアルコールエンダーフラワーソーダ- ノンアルコール自家製ピンクレモネード

【SHOP INFORMATION】

[ＥＺＡＲＯ 恵比寿/オールデイダイニング]

[MORNING] 7:00-10:30(ラストオーダー 9:30)

[LUNCH] 11:00-15:00(ラストオーダー 14:00)

[CAFE] 15:00-17:00(ラストオーダー 16:30)

[DINNER] 17:00-23:00(ラストオーダー 22:00)

[APERITIVO] 13:00-18:00

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-９-５ 東急ステイ渋谷恵比寿２F

予約URL：https://www.tablecheck.com/ezaro/reserve/message(https://www.tablecheck.com/ezaro/reserve/message)

［運営会社概要］

社名：株式会社オペレーションファクトリー

大阪本社：〒550-0014 大阪市西区北堀江1-12-10 山田ビル2F

東京本部：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷４-８-７ アツミビル２F

代表者：代表取締役 笠島 明裕

設立：1998年7月

従業員数：正社員 347名 アルバイト 1,255名(2026年1月1日時点）

店舗数：45店舗 (2026年1月1日時点 大阪26店舗/東京16店舗/福岡3店舗)

事業内容：レストラン事業 / EC事業 / 飲食店運営受託事業 / 飲食店プロデュース＆コンサルティング / デザインワークス

URL http://www.opefac.com/