春を彩る 梅の花の「花見弁当」を３月１日より期間限定で発売開始。心躍るお花見タイムを演出。

株式会社梅の花グループ

株式会社梅の花サービス（本社：福岡県久留米市、代表取締役：野田安秀）が運営する湯葉と豆腐の店 梅の花は、2026年3月1日（日）から4月30日（木）までの期間限定で、春の訪れを感じる「花見弁当」を販売いたします。

桜海老のちらし寿司や鰆の西京焼きといった春の一品に加え、梅の花を代表する生麩田楽や湯葉揚げなどを盛り込んだ、見た目にも華やかな内容です。

また、高級感あふれる「懐石弁当」から、お子様に人気の「お子様弁当」、特別なハレの日におすすめの「お祝い弁当 縁」などシーンに合わせて選べる多彩なお弁当をご幅広くご用意いたしております。

お花見はもちろん、春のお集まりやご家族での団らんに、梅の花のこだわりを詰め込んだ特別な一折を

是非ご賞味ください。

春限定「花見弁当」 2,800円

一つひとつ丁寧に仕上げた逸品を二段の重箱に美しく詰め合わせました。春の美味しさを少しずつ、多彩に楽しめる贅沢な内容です。

花見弁当

～お品書き～

【上段】

◇筍としらすの炊き込み御飯 ◇桜海老のちらし寿司 ◇胡麻豆腐 菜の花添え ◇麩饅頭

【下段】

◇信田巻き ◇煮物 ◇焼き手毬湯葉 ◇生麩田楽（柚子味噌・木の芽味噌）

◇ひと口とうふしゅうまい ◇湯葉佃煮 ◇彩り湯葉揚げ ◇鰆の西京焼き

◇豆乳入りだし巻き玉子 ◇合鴨ロース煮

あらゆるシーンに寄り添う、梅の花のお弁当ラインナップ

お花見以外にも、お祝い事や会議、日常使いでも用途に合わせてお選びいただける多彩なお弁当をご用意しております。

■華（はな）弁当 2,300円

名物 とうふしゅうまい、湯葉揚げ、生麩田楽と梅の花の定番人気商品をメインとした三段弁当。

華（はな）弁当

■懐石弁当 4,300円

お店の懐石料理をお弁当に。

梅の花の味をご自宅でご堪能いただけます。

懐石弁当

■お祝い弁当 縁（えん） 3,300円

彩り鮮やかなちらし寿司で華やかに。

各種おめでたいお集まりにぴったりの豪華なお弁当。

お祝い弁当 縁（えん）

■つぼみ弁当 1,680円

お手軽に楽しめるバランスの良いお弁当。

つぼみ弁当

■菜食（さいしょく）弁当 1,600円

大豆ミートと野菜を使用した「ヴィーガン対応」のお弁当。

菜食（さいしょく）弁当

■お子様弁当 1,300円

豆腐ハンバーグ、春巻き、卯の花コロッケ、長州鶏の湯葉唐揚げ、チキンライスなどお子様も大満足のお弁当。

オードブル（5名様盛り） 16,000円

お子様弁当

行楽に、お集まりにおすすめ！ お子様からご年配の方まで、幅広くご好評いただいている見た目にも豪華な、食べ応えのあるオードブル。

オードブル（5名様盛り）

～お品書き～

◇銀だらの西京焼き ◇煮あわび ◇有頭海老煮物 ◇湯葉揚げ ◇生麩田楽

◇ひと口とうふしゅうまい ◇海鮮春巻き ◇海老カツ ◇鶏の照り焼き ◇ミニ豆腐ハンバーグ

◇豆乳入りだし巻き玉子 ◇筑前煮 ◇麩まんじゅう ◇合鴨ロース煮 ◇さつま芋蜜煮

◇たたき牛蒡 ◇えびづつみ ◇卵の花コロッケ ◇長州鶏の湯葉唐揚げ

※３日前までにご予約をお願いします。

■販売期間： 2026年3月1日（日）～4月30日（木）

■販売場所：「湯葉と豆腐の店 梅の花」（レストラン店舗）

＜湯葉と豆腐の店 梅の花 店舗はこちら＞ :https://www.umenohana.co.jp/brands/detail/1

※金額はすべて税込価格です。

※季節や仕入れ状況により内容が変わる場合がございます。

※お渡しまでにお時間をいただく事がございますので、お早めのご注文をおすすめいたします。

2026年は「梅の花」創業40周年のアニバーサリーイヤー

おかげさまで「湯葉と豆腐の店 梅の花」は、2026年4月に創業40周年を迎えます。

これからの「梅の花」にも是非ご期待ください。

＜梅の花の創業祭はこちら＞ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000217.000079479.html

梅の花サービス レストラン店舗について

1986年福岡県久留米市にて創業。湯葉と豆腐に着目し、からだに優しい料理でお客様に満足していただきたいという創業者の想いから始まった日本料理店「湯葉と豆腐の店 梅の花」を中心とする外食事業。

時代の流れやお客様のニーズに柔軟に取り組みながら、和食にとどまらず、中華、しゃぶしゃぶ、定食など、多彩な業種のレストランで、常に新しいおいしさを発信しつづけています。

『花咲く、食のひとときを。』を梅の花グループのスローガンとし、こだわりの食・空間・感謝の心を通じて全国約120の店舗の従業員がお客様を笑顔でお迎えします。

■ポータルサイト

湯葉と豆腐の店 梅の花 https://www.umenohana.co.jp/brands/detail/1

梅の花グループ https://www.umenohana.co.jp/

■Instagram公式アカウント

梅の花レストラン店舗 https://www.instagram.com/umenohana_yuba_tofu/

梅の花グループ https://www.instagram.com/umenohana_group/

■梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」

梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」では、グループ内の様々なレストランの店舗情報や季節のメニューなどが見られます。

またお気に入り店舗の最新情報や、クーポンなどのお得な情報も配信中です。

＜「うめのあぷり」ダウンロードはこちら＞ :https://advs.jp/cp/appredir/umegp001