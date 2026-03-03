子会社IP mixer、台湾で日本企業の実店舗運営支援を展開する「PAL FILLER」を完全子会社化

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎）の子会社、株式会社IP mixer（読み：アイピーミキサー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：丸木勇人）は、台湾・香港にて店舗運営代行やオフラインプロモーションを展開するPAL FILLER CO., LTD.（読み：パルフィラー、本社：台北市、CEO：谷川博亮）の株式を取得し、連結子会社化したことをお知らせいたします。

本連結子会社化により、IP mixerが手掛けるIP商品の実店舗におけるオフライン展開を推進・強化いたします。あわせて、マイクロアド台湾（本社：台北市、董事長：丸木勇人）と連携した日本企業の海外進出支援、及びブランド総代理業を展開いたします。

■PAL FILLERについて

会社名 ： PAL FILLER CO., LTD. ／ 保羅費樂國際股份有限公司

代表者 ：谷川 博亮

所在地 ：台北市南港區忠孝東路6段269巷3弄4號1樓

事業内容：ポップアップストア企画・設計・運営、台湾店舗運営代行、展示会出展代行、 輸出入代行、台湾マーケティング支援ほか

URL ：https://palfiller.com.tw/



(https://palfiller.com.tw/) 台湾・香港において、日本企業の店舗運営における、採用から売上管理までのマネジメント業務を一括して受託しています。現地の主要百貨店などの大型商業施設とのネットワークを強みとし、有利な出店場所の確保から販売戦略の立案まで、ブランドの総代理店事業を展開しています。

＜主な取引実績 企業・ブランド一覧 ※一部抜粋＞

BEAMS ／ UNITED ARROWS LTD. ／ FELISSIMO ／ 豊岡鞄 ／ One Drop ／ over print ／ プロネクサス台湾 ／yutori ／ スーパーデリバリー ／ MAJUN OKINAWA ／ 新光三越

■連結子会社化の目的

本連結子会社化は、IP mixerが担うIP商品のグローバル展開と、マイクロアド台湾が推進する日本企業の海外進出支援の両軸を、グループの成長戦略として強化するものです。

IP mixerは、これまで国内外の有力IPを活用した商品企画や販売事業を推進してまいりました。PAL FILLERをグループに迎えることで、オンラインで培ったIP商品の企画・販売力の強みを活かし、台湾・香港における実店舗でのオフライン展開や体験型イベントを加速させてまいります。

またマイクロアド台湾においては、昨今、日本企業よりポップアップストア出店に関して、多数の相談や引き合いが寄せられています。こうした需要への対応強化も、子会社化の目的の一つです。PAL FILLERが有する店舗マネジメントや現地施設とのネットワークを活用し、デジタル広告による認知拡大から実店舗での販売・運営までをシームレスにつなぎ、現地進出企業へのOtoO・OMO（※）支援をワンストップで提供する体制を確立いたします。



■今後の事業展開

＜IP mixerとの連携＞

IP商品のオフライン展開を強化

IP mixerが手掛けるVTuber等のIP商品を、PAL FILLERが提携する台湾・香港の主要百貨店や商業施設でのポップアップストアにて展開します。これにより、ファンが直接商品を手に取り体験できる場を提供し、ブランドの認知度とロイヤリティを向上させます。

＜マイクロアド台湾との連携＞

1）日本企業のOtoO支援・ブランド総代理業の展開

日本企業の台湾・香港進出における本格展開前のステップとして、PAL FILLERのノウハウを活用し、戦略立案から実運営までをフルパッケージで支援いたします。ポップアップストアを用いた市場検証から、常設店舗へのシームレスな多店舗展開、さらには代理店としての販売業務まで、デジタルとリアルを融合したOtoO支援を提供します。

2）台湾・香港におけるOMO支援の開始

マイクロアド台湾と連携し、オンライン広告と実店舗の来店・購買データを統合したマーケティング施策を開始します。実店舗への来店促進に加え、店頭での購買行動をデジタル施策へ反映させることで、販促効果の最大化を実現します。

今後は本モデルを基盤とし、他国への展開も視野に入れ、新たな市場創造と発展に貢献してまいります。そして将来的には、常設店舗の多店舗展開をシームレスに支援するプラットフォームとしての価値向上を目指します。







IP mixer及びマイクロアド台湾は、今後もグループが培ってきたマーケティングの知見とテクノロジーを融合させ、日本の高品質な製品やコンテンツのグローバル展開をオンラインとオフラインの両軸で支援することで、新たな市場創造の発展に貢献してまいります。







『IP mixerについて』 https://ip-mixer.com/jp

IPを活用した商品の企画販売事業を展開しています。VTuberや国内外のその他IPと、IP mixerオリジナルコスメ・雑貨等のタイアップ商品を、世界中の消費者を対象に販売しています。また当社の独自製品のほか、日本・現地企業を問わず、メーカー各社の製品や、店舗・施設等とのタイアッププロモーションを通じて、IPの魅力を最大化し、新たな市場を開拓しています。

『マイクロアド台湾について』 https://microad.tw/

マイクロアド台湾は、台湾および中華圏を中心に、企業のデジタルマーケティングを支援しています。訪日観光客向けのインバウンドプロモーションや、日本企業による海外消費者向けのアウトバウンドマーケティングをクロスボーダーで展開。さらに、これらの知見を活かし、現地マーケットのニーズを捉えた日本企業の海外進出支援コンサルティングも提供しています。

※ OtoO（Online to Offline）：オンラインでの接点を活用し、実店舗などオフラインでの行動・購買へと促進するマーケティング手法

※ OMO（Online Merges with Offline）： オンラインとオフラインを融合させ、顧客に一貫したサービスを提供するマーケティング手法

株式会社マイクロアド 概要

社名 株式会社マイクロアド

代表者 代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 データプラットフォーム事業

URL http://www.microad.co.jp/

株式会社IP mixer 概要

社名 株式会社IP mixer

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

代表者 代表取締役社長：丸木 勇人

事業内容 日本国内・海外のIPを用いた商品企画及び販売／商品販売ブランド「SPcollect」の運営

URL https://ip-mixer.com/jp

台湾微告股份有限公司（MicroAd Taiwan, Ltd.） 概要

社名 台湾微告股份有限公司（MicroAd Taiwan, Ltd.）

本社所在地 台北市松山區八徳路三段32號15樓

代表者 董事長/総経理 丸木 勇人

事業内容 インターネット広告代理業、自社アドプラットフォーム事業、メディア事業、インバウンド/アウトバウンド事業

URL https://microad.tw/