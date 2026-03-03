『生成AIを入れたのに、現場の仕事が楽にならないのはなぜか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/dearestpartner-20260318/M1D



■生成AI導入が進み、部分的な効率化が見え始めた

生成AIを試験導入し、議事録作成や文章起案、提案書のたたき台作りなど「局所的に楽になった」実感を持つ企業が増えています。一方で、その効果は特定の部署・個人に偏りやすく、業務全体の流れや成果指標まで結びつかないまま“部分最適の効率化”で止まりがちです。結果として、AI活用が業務の全社横断的な効率化にならず、現場の温度差だけが広がってしまいます。





■IT利用が主ではない現場では、AI活用が“自分ごと”にならない生成AIを導入しても、現場の業務が中心の業種（飲食業／福祉業／美容業など）では、日々の優先順位が「目の前のお客様対応」「現場の段取り」「急な欠員対応」に寄りやすく、ITツールは“使えたら便利”でも“なくては困る”にはなりにくいのが実情です。そのためAIも「結局、使うのは一部の人だけ」「作業の部分的な手助け」と受け止められやすく、学び方や使い所が共有されないまま広がりが止まります。結果として、部分的な効率化は起きても、全社でいろいろな業務に同じ水準で使える状態（標準化）に至らず、成果が積み上がりません。■営業・事務・販促別に使い方を学んで、業務起点の活用を全社定着へ本セミナーでは、 AI教育サービス AICA（AIコンテンツ見放題）をご紹介します。AICAは、営業・事務・販促など現場の業務別に「この業務なら、こう使う」を学べる動画e-learningです。 日本最速のAI学習カリキュラム として、短尺動画で“使い方の標準”が学べて、全社の“AIを活用した業務の流れ”を揃えます。料金は全社で月5万円から始められます。セミナー内では、業務別に「どんな視点で考えると本当の業務効率化ができるか」を事例で紹介し、現場が納得しやすい導入の順番と社内展開の進め方を整理します。必要に応じて、CAIO（チーフAIオフィサー）的な立ち位置で、部門横断での対象業務の選定や活用の型づくり、運用ルール整備までサポートするプランも用意しています。■こんな方におすすめ- 生成AIを入れたものの、IT利用が主ではない現場（飲食業／福祉業／美容業など）に広がらず困っている方- 提案資料作成や文章作成の負荷を下げ、商談・顧客対応にもAI活用を考えたい営業の方- 文書作成・文書管理などの定型業務を効率化して仕事の進め方自体を見直したい事務の方- 市場分析や販促施策の下準備をAIで加速し、アウトプットの質を上げたいマーケティングの方- 職種間のばらつきをなくし、AI活用を“全社の標準形”として定着させたい管理職の方■主催・共催株式会社ディアレスト・パートナー■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

