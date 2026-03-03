『不正アクセス被害を経験したSIerが語る、実践的セキュリティ対策』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/dtc-20260319/M1D



■発覚から復旧まで ー 現場では何が起きたのか

不正アクセス被害やランサムウェア被害は、いまや業種・規模を問わず現実的な経営リスクとなっています。本セミナーでは、実際に不正アクセス被害を経験したSIer企業が登壇します。異変の発覚から復旧対応までの対応の流れをお話し、現場で直面した課題とそこから得られた教訓をリアルにお伝えします。





■攻撃を受けて分かった ”最低限守るべきもの”実際に被害にあった企業が痛感したのは、「守るべき対象は明確だった」という事実です。・認証基盤である【Active Directory (AD)】・復旧の生命線となる【バックアップサーバー】・状況把握の鍵となる【ログ (証跡)】なぜこれらを優先的に保護すべきなのかを整理し、セキュリティ対策の必要性について解説します。■被害を最小限に抑える ”特権ID保護”と”SIEM活用”の要点解説本セミナーでは、企業が体験した実際の事例を踏まえ、被害拡大を防ぐために、あらゆる企業が優先して取り組むべき対策を解説します。実務に即した観点から、サーバーやログ、バックアップをどのように守るべきかを整理。さらに、サイバー攻撃の最後の砦ともいえる「特権ID」の保護方法と、ツールを活用した特権ID管理のベストプラクティスを紹介します。あわせて、攻撃の証跡となるログの収集・保存・可視化の仕組みづくりについても具体的にお伝えします。■主催・共催デジタルテクノロジー株式会社ゾーホージャパン株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

