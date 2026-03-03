『【SOLIDWORKSユーザー向け】部門間データ分断が招く開発遅延』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/ctc-plm-20260319/M1D



■なぜ開発遅延は繰り返されるのか

設計部門では管理できているはずのデータも、製造・調達・品質などの部門と分断されていることで、BOMの不整合や変更情報の伝達漏れが発生します。



部門ごとに異なる管理方法やツールを使い続けていると、確認作業や手戻りが増え、その結果として開発全体のスケジュールが後ろ倒しになります。こうした構造が、慢性的な開発遅延を引き起こしています。





PDMで十分なのか、それともPLMが必要なのかデータ管理を強化しようとすると、多くの企業がこの判断で迷います。設計部門内の効率化が目的であればPDMで十分な場合もありますが、製造や他部門まで含めた変更管理やBOM統合を実現したいのであれば、PLMの検討が必要になります。目的や将来像を整理しないまま選定すると、導入後も部門間の分断が解消されず、開発遅延の根本原因が残る可能性があります。■自社に合った選定基準を明確にする本セミナーでは、SOLIDWORKSユーザーを対象に、PDMとPLMの違いを整理しながら、自社の体制や課題に応じた選定基準を具体的に解説します。部門間で分断されたデータをどのように統合管理すればよいのか、どの段階でPLMを検討すべきなのかを明確にし、開発遅延を引き起こす構造的な課題を解消するための考え方をお伝えします。属人的な調整に頼らない開発基盤を構築するために、今何を選ぶべきかを判断できる内容です。

