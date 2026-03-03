『【製造業向け】仕様ごとのBOM/BOP修正が止まらない コスト超過と納期遅延の構造問題』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/exa-corp-20260319/M1D



■バリエーション対応が、生産準備業務を圧迫している

顧客ごとの仕様変更に対応するため、BOM（部品表）やBOP（工程表）を都度修正する運用が常態化し、生産準備業務を圧迫しています。

さらに近年は、SAP S/4HANA Cloud等の導入に伴い、アドオン開発を極小化する「Clean Core（標準化）」戦略が求められています。

「システムの標準化」と「現場の柔軟な個別対応」という板挟みは、製造業DXの大きな壁となっています。





■従来型BOM管理の限界とは？品番ごとに構成を事前登録する従来の手法では、組み合わせの爆発に対応できず、マスタメンテナンスが破綻します。ERPのコアをクリーンに保ちつつ、複雑な個別仕様に柔軟に対応するには、品番管理から脱却した"ルールベース"の管理手法（ナレッジのデータベース化）への転換が不可欠です。■バリエーション対応を仕組み化する本セミナーでは、日本の大手製造業がいかにして長年の課題を克服したか、その成功ノウハウをお伝えします。「SPBOM Suite」を用いた、品目群×ルールでBOM/BOPを動的生成する仕組みにより、個別要求への対応と業務効率化を両立させた「エンジニアリングチェーン変革」の具体例を解説します。

