「Shaperon 審査AI」が大幅アップデート。同一演者の過去スライドとの整合性チェックなど、3つの新機能をリリース

株式会社シャペロン「Shaperon 審査AI」が大幅アップデート。過去同一演者スライドとの整合性チェックなど、3つの新機能をリリース

製薬コンプライアンスをAIで支える株式会社シャペロン（本社：東京都世田谷区、代表取締役：阪本怜）は、講演会スライドおよびプロモーション資材の審査をAIが代行・支援する「Shaperon 審査AI」の正式版をリリースし、大幅な機能アップデートを実施いたしました。

今回のアップデートでは、過去演者スライドの審査履歴との整合性を自動照合する機能や、出典元の自動検索・照合機能など、審査業務の高度化と効率化を実現する3つの新機能を搭載。また、本機能の詳細と最新の導入事例を解説するウェビナーを2026年3月18日（水）に開催いたします。

Shaperon 審査AIの概要

セミナーを視聴予約する :https://share-na2.hsforms.com/1k7ZxOL0fTguCHntzgBzgIQcdgbq

「Shaperon 審査AI」は、製薬業界のコンプライアンスに特化したAIが各種ガイドラインや作成要領に基づき、スライドや各種資材の審査を代行するサービスです。講演会および説明会スライドや各種製品情報概要、動画など、幅広い資材に対応しています。

3つの新機能

- 同一演者の過去スライド照合同一演者の過去スライドから類似スライドを検出し、スライド改変内容と前回の指摘内容を自動で抽出。「前回どこを指摘したか」「指摘しなかった箇所はどこか」を確認することで、一貫した指摘が可能になり、医師への修正依頼時に混乱が起きることを防止します。- 出典整合性チェックスライドや資材の出典情報からWeb上の文献を自動検索し、内容や図表との整合性を確認。科学的根拠の不十分な主張を防止するとともに、メディカルチェック担当者が元論文を確認する負荷を削減します。（有料文献については、段階的に機能を拡充予定）- スピーカースライド(*1)照合講演会スライドの中で、製薬企業から提供しているスピーカースライド(*1)が使われているページを自動で検出。該当ページについては医師による改変部分のみを審査対象とすることで、AIによる過剰・不要な指摘を防止します。

これらの新機能によって、次のような効果が期待されます。

- 指摘ブレ防止「前回はOKだったのに今回はNG」といった指摘の矛盾を防止し、経験に関わらず過去知見に基づいた審査が可能。- 工数削減・迅速化過去講演スライドやスピーカースライド、出典元を探す手間を削減。- 見落とし防止グラフ・画像の一部改変や数値変更など、微細な改変もAIが検出。

新機能解説セミナーのご案内

本リリースの新機能をはじめとして、以下の最新アップデートを解説するセミナーを開催します。

◆ 審査AI 最新アップデート

- 10社以上の製薬企業でサービス提供またはトライアルを実施- 平均納品時間を半年で約5割短縮(*2)- 審査部門による指摘を約95％再現(*2)- 審査業務負荷を低減する3つの機能を搭載- ファイルアップロードで即座(*3)に審査結果を確認できる「AIチェッカー（ベータ版）」をリリース

◆ 開催概要

日時 ：2026年3月18日（水）12:00～12:45

費用 ：無料 開催方法：オンライン（事前予約制）

対象 ：製薬・ヘルスケア企業の審査部門・マーケティング部門・DX関連部門の方(*4)

本リリースに関するご不明点やご質問、また導入のご検討については、以下よりお気軽にお問い合わせください。

これからも株式会社シャペロンは、最新のAIテクノロジーを通じて製薬企業のコンプライアンス遵守とオペレーショナルエクセレンスを支援してまいります。

詳細や導入に関するお問い合わせはこちら :https://share.hsforms.com/1tbQAtbDKSMGdw6EM-kS0jQcdgbq

*1…製薬企業が講演者に提供する審査済スライド。

*2…当社検証および導入企業実績に基づく参考値。条件により結果は異なります。

*3…アップロードするスライドや資材のページ数・種類によって、処理時間は異なります。

*4…本セミナーは製薬・ヘルスケア企業様を対象としております。対象外の企業様からのお申込みはお受けできない場合がございます。

株式会社シャペロン

株式会社シャペロンは、「製薬コンプライアンスをAIで支える」を掲げ、SaaSとAIを軸に製薬業界のDX推進を支援するスタートアップです。現在は、本社・現場のメールプロモーションツール「Shaperon Email」や、コンプライアンスチェックサービス「ShaperonモニタリングAI」など、プロモーションの強化・効率化・迅速化とコンプライアンス強化を両立させるサービスを複数提供しています。

所在地：東京都世田谷区三軒茶屋1-5-9-304

設 立：2017年6月

代表者：代表取締役CEO 阪本 怜

コーポレートサイトURL：https://shaperon-inc.com/

「Shaperon」プロダクトサイトURL：https://product.shaperon-inc.com/

「モニタリングAI」サービスサイトURL：https://ai-monitoring.shaperon-inc.com/

本件に関するお問合せ先：株式会社シャペロン 広報担当

Email：info@shaperon-inc.com