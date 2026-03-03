近鉄 青の交響曲・OJICO Tシャツが先行販売で登場！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「ＯＪＩＣＯ〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）から、近鉄の観光特急青の交響曲（シンフォニー）がモチーフのTシャツ、「近鉄 青の交響曲・OJICO」が3月4日（水）～開催のあべのハルカス タワー館8階「OJICO」期間限定ショップ内で先行販売します！

【近鉄 青の交響曲・OJICO】

大阪阿部野橋から吉野までを走る近鉄の観光特急、青の交響曲（シンフォニー）がモチーフ。

行き先の吉野が桜の名所ということからバックは五線譜の上に桜が舞っているデザインになっています。

アンティーク調な車両のイメージに合わせたタッチと、ゴールドのプリントが大人っぽい１枚となっています。

〇商品詳細

商品名：近鉄 青の交響曲・OJICO

価格：こども/3,800円(税込4,180円)～ おとな/5,200円(税込5,720円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(S・M・L・LL・3L)

カラー：ネイビー

素材等：綿100%、日本製

先行販売日程：3月4日（水）～3月17日（火） あべのハルカス タワー館8階で開催の「OJICO」期間限定ショップ内

※先行販売終了後の4月2日(木)以降は、沿線で開催のOJICO期間限定ショップや公式オンラインショップ、

その他取扱店舗にて販売を予定しております。

※スケジュールは変更となる場合がございます。

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

Tシャツを中心とした衣料品・雑貨の企画デザイン、販売をメイン事業とし、ストーリーのあるTシャツの「OJICO〈オジコ〉」と、OJICOのセカンドラインとしてボトムスやくつ下、雑貨等を展開する「BLACK OJICO〈ブラックオジコ〉」の2ブランドを中心に、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開。この他に、車両ラッピングや企業ロゴなどの企画デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/宝住

TEL：076-246-3377

e-mail：takahiro@ojico.net

または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。